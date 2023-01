Δένδιας για Τουρκία: Δεν τους φοβόμαστε – Τους ακούμε, αλλά δεν ακολουθούμε την πολιτική της Άγκυρας

Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων περίοδος όπως αυτή που διανύουμε «με 3,5 χρόνια διαρκούς κρίσης και μάλιστα κλιμακούμενης κρίσης» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της διαρκούς επιτροπής εκλογικής περιφέρειας Φωκίδας της Νέας Δημοκρατίας, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Άμφισσα. Όπως υπενθύμισε, οι σχέσεις με την Τουρκία διαχρονικά είναι δύσκολες με επανειλημμένες κρίσεις, που όμως «ήταν χρονικά περιορισμένες». «Η μεγάλη διαφορά αυτών των τρεισήμισι χρόνων, είναι η διάρκεια της κρίσης», σημείωσε και «κάθε μέρα να είναι χειρότερη από την προηγούμενη, αυτά που λέγονται σήμερα να είναι χειρότερα από αυτά που λέχθηκαν εχθές. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα». Δεν τους φοβόμαστε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πού είμαστε και γιατί. Το παράδειγμα της Ρωσίας, αν το προβάλλετε στη γειτονιά μας είναι ακριβώς ο τουρκικός αναθεωρητισμός. “Με τη δύναμη επιδιώκω να αλλάξω τα σύνορα”. Όχι! 100 φορές όχι!(από την ομιλία στην εκδήλωση ΔΕΕΠ Φωκίδας #ΝΔ). pic.twitter.com/xkC7N0IiJV— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 22, 2023 «Αυτό επέβαλλε μια διαρκή δραστηριοποίηση για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο ανάσχεσης μιας αντίληψης αναθεωρητισμού, δηλαδή αλλαγής των συνθηκών των συνόρων, των όρων που προσπαθούσε η Τουρκία μέσω εκφοβισμού μας να επιβάλει και θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος, γιατί νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά», σημείωσε και πρόσθεσε: «Θα έχουμε την τεράστια τιμή όταν παραδώσουμε, να παραδώσουμε την ελληνική επικράτεια μεγαλύτερη απ’ ό,τι την παραλάβαμε και αυτό είναι τεράστια περηφάνεια». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εφάρμοσε μια πολιτική ανοιχτών οριζόντων. «Δεν σταθήκαμε στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια όπως συνήθως γίνεται. Διευρύναμε το αποτύπωμά μας». «Κάναμε μία πολιτική, εγώ την λέω πολιτική των 6 κύκλων που αλληλοτέμνονται: Ευρώπη, από εκεί και πέρα η ευρύτερη περιοχή μας – Ισραήλ, Αίγυπτος, Αραβικός κόσμος, Βόρεια Αφρική, Βαλκάνια. Πέρα από αυτά, η υπόλοιπη Αφρική. Η Ελλάδα δεν είχε ασχοληθεί με την Αφρική σχεδόν ποτέ στην ιστορία της». Αύριο άλλωστε, ο ίδιος μεταβαίνει στη Νότια Αφρική, όπου «έχει να πάει Έλληνας υπουργός 25 χρόνια. Και όμως, στη Νότια Αφρική έχουμε, πέραν ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην αφρικανική ήπειρο, έχουμε μια τεράστια και ισχυρή ομογένεια, που φαίνεται να μην τη θυμόμαστε πολύ καλά». Στη συνέχεια θα πάει στη Μοζαμβίκη, που είναι η επομένη πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως και η Καμπόν (όπου βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα), ήταν η προηγούμενη πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ η Γκάνα (όπου ήταν την προηγούμενη μέρα) ήταν η προηγούμενη. «Καταλαβαίνετε, όταν έχει κρίση με την Τουρκία, πόσο σημαντικό είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κλειστούμε σε έναν μικρόκοσμο» είπε ο κ. Δένδιας. Ο υπουργός Εξωτερικών, υπογράμμισε πως η σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ «είναι καλύτερη παρά ποτέ»: «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μαχόταν για να κρατήσει το 7 προς 10. Δέκα όπλα η Τουρκία 7 εμείς. Αν ξέρει κανείς αριθμητική, μπορεί εύκολα να μετρήσει τώρα ποια είναι η αναλογία: είναι 10-0», τόνισε. «Ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι έτσι για να κάνουμε την κουβέντα, ότι η Τουρκία καταφέρνει και πείθει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον εκσυγχρονισμό των F-16», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Όταν η Τουρκία θα παίρνει το πρώτο εκσυγχρονισμένο F-16, η Ελλάδα θα έχει 83 F-16 στο επίπεδο Viper, το επίπεδο 70, 24 Rafale που είναι 4,5 γενιάς μαχητικά και θα παραλαμβάνει το πρώτο F-35». «Δεν τους φοβόμαστε, καθαρές κουβέντες», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Το γεγονός ότι δεν απαντάμε με τον ίδιο τρόπο στις ύβρεις, στις συκοφαντίες, στις απειλές, έχει να κάνει με την κουλτούρα μας και το γεγονός ότι εμείς πιστεύουμε σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική προοδευτική χώρα. Αυτό είμαστε εμείς. Δεν θα στήσουμε εμείς κοκορομαχίες και καυγάδες». Αναφέρθηκε και στο τραγούδι «θα έρθω μια νύχτα» που έχει χρησιμοποιήσει ο Τούρκος πρόεδρος για να απειλήσει την Ελλάδα, το οποίο όπως υπενθύμισε ήταν τραγούδι της εισβολής που έλεγαν οι Τούρκοι το ’63, μιας εισβολής που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο χρόνια μετά. «Τα ακούμε, τα σημειώνουμε, τα καταλαβαίνουμε. Είμαστε έτοιμοι. Αλλά αυτό να ξέρετε δεν σημαίνει ότι εμείς θα ακολουθήσουμε την ίδια γλώσσα και το ίδιο παράδειγμα. Είμαστε διαφορετικό πράγμα», τόνισε. Αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Δένδιας υπερασπίστηκε για μια ακόμη φορά την καθαρή θέση της Ελλάδας. Όπως επεσήμανε, ο ίδιος προσπάθησε πολύ, για τρία χρόνια, να ξαναφτιάξει τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία. «Αλλά όλα έχουν όριο, όλα έχουν όριο», επεσήμανε. «Εμείς έχουμε μια σαφή επιλογή στην εξωτερική μας πολιτική. Και η επιλογή μας, το ευαγγέλιό μας, είναι το διεθνές δίκαιο, η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα, η ισότητα, η ισοτιμία των κρατών. Δηλαδή ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών». «Εδώ δεν υπήρχε επιλογή», τόνισε χαρακτηριστικά. «Αν εμείς δεχόμαστε μέσα από την εισβολή μιας μεγαλύτερης χώρες σε μια μικρότερη χώρα, ανεξάρτητα αν είχε κάποια δίκια, αν έλεγε κάτι σωστό, ανεξάρτητα από όλα αυτά, τη στιγμή που μια μεγάλη χώρα, η οποιαδήποτε χώρα, εισβάλλει σε μια άλλη χώρα, ό,τι δίκιο και να έχει, ό,τι δικαίωμα και να έχει, έχει εξαφανιστεί […] Τα πράγματα γίνονται άσπρο – μαύρο, καλό – κακό», υπογράμμισε. «Το παράδειγμα της Ρωσίας, αν το προβάλετε στη γειτονιά μας, είναι ακριβώς ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Με τη δύναμη επιδιώκω να αλλάξω τα σύνορα. Όχι. Εκατό φορές όχι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είχαμε λοιπόν την παραμικρή επιλογή σε αυτό». Ανέφερε ακόμη, ότι ο ίδιος είναι περήφανος, γιατί «τα 3,5 χρόνια καταφέραμε στο ευρύ πλαίσιο να υπάρχει εθνική ομοψυχία» στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και οι βασικές επιλογές να μην αμφισβητηθούν: οι συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, συμφωνίες ιστορικές, η αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η 2η τροποποίησή της, η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Σημείωσε δε, πως η Ελλάδα έχει μακρά σχέση με τη Γαλλία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι η πρώτη που αγοράζει όπλα από τη Γαλλία. Όμως, «είναι η πρώτη φορά που ελληνική κυβέρνηση πείθει την Γαλλική Δημοκρατία να υπογράψει διμερή αμυντική συμφωνία. Η Γαλλία, με μια άλλη χώρα μόνο στον κόσμο έχει διμερή αμυντική συμφωνία: με τη Γερμανία για ιστορικούς λόγους, την υπέγραψε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε οι μόνοι». Ακόμη, υπενθύμισε την αμυντική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον Αραβικό Κόλπο. Σημείωσε δε, πως όταν το ’20 είχαμε την κρίση με το Όρουτς Ρέις, τα εμιρατινά F-16 ήρθαν και στάθμευσαν στα Χανιά οπλισμένα. Αναφερόμενος στο έργο της κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών, επεσήμανε πως ο ίδιος έχει «υπογράψει τις περισσότερες συμφωνίες που υπέγραψε ποτέ η Ελληνική Δημοκρατία ή το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του». «Όλα αυτά, για να δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο που θα επιτρέψει στη χώρα να είναι ασφαλής, σταθερή, να μπορέσει να επιτρέψει στους πολίτες σας, σε εσάς, να δημιουργήσουν και τελικά να ζήσουν ευτυχισμένοι με ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους». Επεσήμανε δε, πως πλέον έρχεται η ώρα, ο ελληνικός λαός να μετρήσει και να επιλέξει και τόνισε: «Οι καιροί είναι καιροί τρικυμίας. Μετά ιδίως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κόσμος μας δεν είναι όπως τον ξέραμε, δεν είναι ίδιος». «Εμείς έντιμα καταθέτουμε τη δική μας πρόταση. Τους λέμε ότι στη φουρτούνα ένα καράβι δεν μπορεί να έχει πολλούς καπετάνιους. Και δεν μπορεί στην ώρα της φουρτούνας να συζητάς και να λες να πάει το καράβι και ποιος θα κρατάει το τιμόνι», σημείωσε και κατέληξε: «Στη δική μας αντίληψη υπάρχει καλός καπετάνιος, το έχει αποδείξει. Υπάρχει καλό πλήρωμα και καλή πορεία για το καράβι». Ειδήσεις σήμερα: Στους «8» του αυστραλιανού Open ο Τσιτσιπάς με νίκη-θρίλερ 3-2 επί του ΣίνερΠυροβολισμοί στο Λος Άντζελες – 10 νεκροί και 10 τραυματίες Δήμητρα Βαμβακούση: Ποια είναι η νέα σύντροφος του Ντάνου

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )