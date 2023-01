«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία», λέει ο Σολτς από το Παρίσι «Το μέλλον» της Ευρώπης βασίζεται στη γαλλογερμανική «ατμομηχανή» – Εκδήλωση στη Σορβόννη για τον εορτασμό της φιλίας ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα, δίπλα στον γάλλο προέδρο Εμανουέλ Μακρόν, πως η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία -για όσο χρόνο και όσο εκτεταμένα είναι απαραίτητο. Μαζί, ως Ευρωπαίοι – υπερασπιζόμενοι το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα ειρήνης», δήλωσε ο Σολτς στο Παρίσι, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Σορβόννη για τον εορτασμό της φιλίας ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία με την ευκαιρία της 60ης επετείου της συνθήκης συμφιλίωσης ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία. «Το μέλλον» της Ευρώπης βασίζεται στη γαλλογερμανική «ατμομηχανή», τόνισε επίσης ο γερμανός καγκελάριος. «Το μέλλον, όπως συνέβαινε και με το παρελθόν, βασίζεται στη συνεργασία των δύο χωρών μας, ως ατμομηχανή μιας ενωμένης Ευρώπης», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς, ο οποίος χαρακτήρισε τον «γαλλογερμανικό κινητήρα» «μηχανή συμβιβασμού» που επιτρέπει «να μεταμορφώνονται οι διαμάχες και τα αποκλίνοντα συμφέροντα σε συγκλίνουσα δράση». Ειδήσεις σήμερα: O Mπο, η Καρολίνα και ο… αναστεναγμός του Μάριου Πρίαμου στο «Survivor All Star» Ιάκωβος Γιοσάκης: Ο καταδικασμένος αρχιμανδρίτης λειτουργεί σε ναό της Βαρυμπόμπης Έγκλημα στη Νίκαια: Άνδρας σκότωσε την 54χρονη σύζυγό του BEST OF NETWORK 22.01.2023, 12:10 22.01.2023, 08:49 18.01.2023, 10:29 22.01.2023, 10:00 22.01.2023, 10:01 22.01.2023, 10:30

