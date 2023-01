Κυβερνητικός εκπρόσωπος: Ασυγχώρητα ανεύθυνος ο ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό Η ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου Έντονα αντέδρασε η κυβέρνηση σε δηλώσεις του Δημήτρη Τζανακόπουλου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο φράχτης στον Εβρο παραβιάζει την διεθνή νομιμότητα. Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει ως εξής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν ζητά συγνώμη για τα εθνικά επιβλαβή ψέματα περί της «νεκρής Μαρίας» που διακινούσε επί μήνες, αλλά δια του κ. Τζανακόπουλου σήμερα λέει ότι η προστασία των συνόρων μας στον Έβρο, μέσω του φράχτη, παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα! Ένα έργο για την προστασία των συνόρων εξακολουθει να βρίσκει αντίθετο το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι θυμούνται τι συνέβη στα νησιά και στον Έβρο στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, παραμένει ασυγχώρητα ανεύθυνος και επικίνδυνος τόσο στη διαχείριση του μεταναστευτικού όσο και σε θέματα εθνικής κυριαρχίας». Ειδήσεις σήμερα: Τέσσερα χρόνια χωρίς τον Θέμο Πέθανε ο Νίκος Ξανθόπουλος στα 89 του χρόνια «Ο σεισμός στα Καμένα Βούρλα δεν σχετίζεται με το ρήγμα της Αταλάντης» – Τι λέει ο Λέκκας BEST OF NETWORK 22.01.2023, 12:10 22.01.2023, 08:49 18.01.2023, 10:29 22.01.2023, 10:00 22.01.2023, 10:01 22.01.2023, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )