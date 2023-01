Μητσοτάκης: Τι δουλειά έχει το Ελλάδα 2.0 με τα δόντια των μικρών παιδιών; Στην ανασκόπηση της εβδομάδας, ο πρωθυπουργός γράφει ότι την τριετία 2019-2022 δημιουργήθηκαν 263.000 θέσεις μισθωτής εργασίας Στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Facebook. Στην καθιερωμένη του ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο Dentist Pass, που αφορά στη δωρεάν προληπτική οδοντιατρική φροντίδα 660.000 παιδιών από 6 έως 12 ετών, που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξουμε τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην υγεία – να δώσουμε έμφαση, επιτέλους, στη σημασία της πρόληψης», σημειώνει προσθέτοντας ότι «Το Dentist Pass είναι κάτι που “δεν είπαμε (προεκλογικά), αλλά κάναμε”». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην έναρξη της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, διαδικασία που θα ξεκινήσει από τις περιοχές που έχει ήδη ολοκληρωθεί η επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης. «Αυτοί οι Σύμβουλοι θα αρχίσουν την ατομική αξιολόγηση κατά προτεραιότητα από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτό αποτελεί και προϋπόθεση για την μονιμοποίησή τους», εξήγησε. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δημοπράτηση δύο μεγάλων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, στον Ανατολικό Τομέα Θεσσαλονίκης και στη Λάρισα, κόστους 182 εκατ. ευρώ, αλλά και στην παράδοση του masterplan για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας που εκπόνησε η Επιτροπή Μπένου. Τέλος, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε αισιόδοξα τα νέα από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της ΕΡΓΑΝΗΣ για το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία, «την τριετία 2019 – 2022 δημιουργήθηκαν 263.000 θέσεις μισθωτής εργασίας και ο μέσος μισθός αυξήθηκε στα 1.176 ευρώ από 1.046 ευρώ – Ετησίως δηλαδή 1820 ευρώ επιπλέον». «Φυσικά και έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να συγκλίνουμε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι μισθοί και το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας – όμως είμαστε στον σωστό δρόμο» τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι το στοίχημα για την επόμενη τετραετία, αν το κυβερνών κόμμα κερδίσει εκ νέου τις εκλογές «είναι καλύτερες δουλειές και καλύτεροι μισθοί, πρωτίστως για τα νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας. Έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για χτίσουμε μία Ελλάδα όπου οι νέοι θα έχουν πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής προόδου. Μία Ελλάδα που προοδεύει και θα δημιουργεί στους νέους μας συναισθήματα ελπίδας και αισιοδοξίας. Τους το χρωστάμε άλλωστε». Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά αυτή την ανασκόπηση. Όσο μπορώ και προλαβαίνω, προσπαθώ να διαβάζω τα σχόλια που γράφετε κάτω από τις αναρτήσεις αυτές. Βέβαια είναι πάρα πολλά και δεν θα ισχυριστώ πως καταφέρνω να τα διαβάζω όλα, όμως θέλω να σταθώ σε ένα σχόλιο που διάβασα πριν μερικές εβδομάδες – ήταν μία ευγενική παρότρυνση, ή μάλλον, μία ιδέα. Και το θυμάμαι, γιατί όταν το διάβασα ήξερα πως η ιδέα αυτή ήδη σχεδιαζόταν. Με αυτό θα ξεκινήσω: το σχόλιο έγραφε πως στην Κύπρο εδώ και 1 χρόνο έχει υιοθετηθεί οδοντιατρικός έλεγχος για παιδιά σχολικής ηλικίας και πως τα μηνύματα από εκεί είναι πολύ θετικά. Έχω τη χαρά λοιπόν να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα ανακοινώσαμε το πρόγραμμα Dentist Pass – την δωρεάν προληπτική οδοντιατρική φροντίδα 660.000 παιδιών από 6 έως 12 ετών. Αυτό προσφέρεται πρώτη φορά στη χώρα μας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει το «Ελλάδα 2.0» με την υγιεινή των δοντιών των μικρών παιδιών; Έχει! Γιατί έχουμε εντάξει στο «Ελλάδα 2.0» το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης», το πρώτο σοβαρό και οργανωμένο εγχείρημα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης στη χώρα μας. Αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξουμε τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην υγεία – να δώσουμε έμφαση, επιτέλους, στη σημασία της πρόληψης. Η τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι ένας κρίσιμος δείκτης φροντίδας των παιδιών μας και δεν πρέπει να την παραμελούμε. Ενώ η υιοθέτηση υγιεινών προτύπων και συμπεριφορών από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνει στα παιδιά τη σημασία της πρόληψης, και η πρόληψη οδηγεί σε καλύτερη υγεία. Το οποίο, μακροπρόθεσμα, οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι μία προσπάθεια δηλαδή με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία! Το Dentist Pass είναι κάτι που «δεν είπαμε (προεκλογικά), αλλά κάναμε». Θα σας πω τώρα κάτι που ίσως δεν ακούτε συχνά από κάποιον στην θέση μου: Θα σας πω για κάτι που «είπαμε, αλλά δεν κάναμε (ακόμη!)». Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Όπως εξήγησα και στους κατοίκους στον Κορυδαλλό κατά την επίσκεψή μου αυτή την εβδομάδα, το έργο της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού (πρόκειται για ένα έργο που είχα εξαγγείλει στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης) – δεν προχώρησε με τους ρυθμούς που θέλαμε και περιμέναμε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα έργο που μας έχει παιδέψει πολύ. Όχι ότι δεν έχει γίνει πρόοδος: έχει βρεθεί ο χώρος και τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Έχει καθυστερήσει λοιπόν – δεν έχει γίνει ακόμα. Όμως είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα υλοποιήσουμε, τη δεύτερη τετραετία, αυτή τη δέσμευσή μας. Οι φυλακές θα φύγουν από τον Κορυδαλλό και η τοπική κοινωνία θέλει να αξιοποιηθεί για την ανέγερση φοιτητικής στέγης και κοινωνικής κατοικίας με το εργαλείο της κοινωνικής αντιπαροχής που ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο. Συνεχίζω με κάτι ακόμα που είχε καθυστερήσει – ή για να είμαι ακριβής, κάτι που είχε να συμβεί από 1982: ξεκινά η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει από τις περιοχές όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί η επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης. Αυτοί οι Σύμβουλοι θα αρχίσουν την ατομική αξιολόγηση κατά προτεραιότητα από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτό αποτελεί και προϋπόθεση για την μονιμοποίησή τους. Η θετική αξιολόγηση θα συμβάλλει στην αναγνώριση και επιβράβευση του έργου του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα μπορεί να την αξιοποιήσει ως μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή του σε θέση ευθύνης. Για όσους η αξιολόγηση δεν είναι ικανοποιητική, θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιμόρφωση, βάσει υλικού που εκπονεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η αξιολόγηση λοιπόν δεν έχει σκοπό την «τιμωρία» κανενός – έχει στόχο να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε τους εκπαιδευτικούς μας που αξίζουν, να δώσουμε σε όλους το κίνητρο αλλά και τη βοήθεια ώστε να γίνουν καλύτεροι. Δημόσια Σχολεία χωρίς αξιολόγηση σπρώχνουν τα παιδιά μας στα φροντιστήρια και την ιδιωτική εκπαίδευση. Θέλω να τονίσω πως η αξιολόγηση εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το τοπίο στην εκπαίδευση και να αναβαθμίσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι κάτι που οφείλαμε πρώτα και πάνω από όλα στα παιδιά μας. Αυτή την εβδομάδα είχαμε επίσης τη δημοπράτηση 2 μεγάλων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων – μία στον Ανατολικό Τομέα Θεσσαλονίκης και μία στη Λάρισα. Το κόστος είναι κάτι παραπάνω από 182 εκ. ευρώ και καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Έχουμε ξεκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια από το 2019 να δημιουργήσουμε τις υποδομές που έχει ανάγκη η Ελλάδα ώστε να διαχειρίζεται τα απόβλητά της με σεβασμό στο περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος: μαζί με αυτές τις δύο νέες μονάδες, από το 2019 έχουν δημοπρατηθεί συνολικά 28 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Θέλουμε μέσα στο 2023 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δημοπρατήσεις των αναγκαίων για την Ελλάδα μονάδων. Έτσι, η Ελλάδα προχωράει στην Πράσινη Μετάβαση, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. Τη Δευτέρα είχαμε την επίσημη παράδοση της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού (masterplan) για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας που εκπόνησε η Επιτροπή Μπένου. Και θέλω για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον Σταύρο Μπένο για την πολύ σπουδαία δουλειά που έκανε. Είναι ένα τολμηρό σχέδιο που εκπονήθηκε μέσα από τη διαβούλευση με τους κατοίκους των περιοχών που είχαν πληγεί τόσο βαθιά από τις πυρκαγιές του 2021. Ονομάζεται «Εύβοια Μετά» και περιλαμβάνει 71 έργα και δράσεις που προϋπολογίζονται στα 390 εκατ. ευρώ. Το πιο εμβληματικό από αυτά είναι ο νέος οδικός άξονας Ψαχνών- Στροφυλιάς, Στροφυλιάς-Ιστιαίας, ένα έργο υποδομής που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να σπάσει η απομόνωση της Β. Εύβοιας. Από το σύνολο των έργων, τα 30 έχουν ήδη ξεκινήσει και τα υπόλοιπα θα ξεκινήσουν έως το τέλος του έτους, έχοντας όλα εξασφαλισμένους πόρους. Συνολικά, μαζί με τις δράσεις ανακούφισης και τα έργα άμεσης αποκατάστασης που έφτασαν τα 300 εκ. ευρώ και έγιναν αμέσως μετά την πυρκαγιά, η επένδυση του κράτους για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας προσεγγίζει τα 700 εκ. Ευρώ. Θα κλείσω με το θέμα με το οποίο συνήθως ξεκινώ αυτές τις εβδομαδιαίες αναρτήσεις, ελπίζοντας πως έχω συγκρατήσει το ενδιαφέρον σας μέχρι τώρα, αφού έχω αισιόδοξα νέα από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της «ΕΡΓΑΝΗΣ» για το 2022. Τι μας λέει λοιπόν η έκθεση; Πως την τριετία 2019 – 2022 δημιουργήθηκαν 263.000 θέσεις μισθωτής εργασίας και ότι ο μέσος μισθός αυξήθηκε στα 1.176 ευρώ από 1.046 ευρώ – Ετησίως δηλαδή 1820 ευρώ επιπλέον. Ότι οι επισφαλείς δουλειές μερικής απασχόλησης με αμοιβές έως 700 ευρώ μειώθηκαν κατά 1/3, ενώ αυξήθηκαν κατά 60% οι θέσεις εργασίας που αμείβονται με μισθούς από 700 έως 1.000 ευρώ, και κατά 23.5% οι θέσεις εργασίας με μισθό πάνω από 1000 ευρώ. Και όλα αυτά μέσα σε μία τριετία με σοβαρές εξωγενείς κρίσεις. Για να το πω απλά: δημιουργήσαμε περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές. Φυσικά και έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να συγκλίνουμε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι μισθοί και το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας – όμως είμαστε στον σωστό δρόμο, και ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε. Την πρώτη τετραετία το στοίχημα ήταν χαμηλότεροι φόροι και επενδύσεις. Το στοίχημά μας για την επόμενη τετραετία – αν εμπιστευτούν οι πολίτες σε εμάς την ευθύνη της διακυβέρνησης – είναι καλύτερες δουλειές και καλύτεροι μισθοί, πρωτίστως για τα νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας. Έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για χτίσουμε μία Ελλάδα όπου οι νέοι θα έχουν πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής προόδου. Μία Ελλάδα που προοδεύει και θα δημιουργεί στους νέους μας συναισθήματα ελπίδας και αισιοδοξίας. Τους το χρωστάμε άλλωστε.

