Τζανακόπουλος: «Ο φράχτης παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα» – ΝΔ: «Επικίνδυνος» ο ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό

Ως αντίθετο με τη διεθνή νομιμότητα περιέγραψε το φράχτη στον Έβρο ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Τζανακόπουλος, κάνοντας λόγο για «υποκρισία» από πλευράς της κυβέρνησης ως προς την επέκταση του φράχτη για τον έλεγχο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpym83djujk1) Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Τζανακόπουλος υποστήριξε πως «ο φράχτης είναι μέσα από τα ελληνικά σύνορα. Είστε παράνομοι τόσο σε ό,τι αφορά στη διεθνή νομιμότητα, όσο και ό,τι αφορά στη συνταγματική τάξη. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν μπορείτε να αρνηθείτε» και απευθυνόμενος προς τον κυβερνητικό βουλευτή Μπάμπη Παπαδημητρίου, πρόσθεσε ακόμη πως «το πρόβλημα το προσφυγικό δεν λύνεται με φράχτες». Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και στον απόηχο της χθεσινής επίσκεψης Πρέσβεων από 27 χώρες -μέλη της ΕΕ στη συνοριακή γραμμή του Έβρου, προκειμένου να ενημερωθούν επί τόπου εις βάθος για το θέμα, έντονη υπήρξε η αντίδραση της κυβέρνησης στις δηλώσεις του κ. Τζανακόπουλου, καθώς ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου χαρακτήρισε «ανεύθυνο και επικίνδυνο» τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν ζητά συγνώμη για τα εθνικά επιβλαβή ψέματα περί της «νεκρής Μαρίας» που διακινούσε επί μήνες, αλλά δια του κ. Τζανακόπουλου σήμερα λέει ότι η προστασία των συνόρων μας στον Έβρο, μέσω του φράχτη, παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα! Ένα έργο για την προστασία των συνόρων εξακολουθεί να βρίσκει αντίθετο το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι θυμούνται τι συνέβη στα νησιά και στον Έβρο στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, παραμένει ασυγχώρητα ανεύθυνος και επικίνδυνος τόσο στη διαχείριση του μεταναστευτικού όσο και σε θέματα εθνικής κυριαρχίας». Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο αφορμή αποκαλυπτικό δημοσίευμα αναφορικά με τα fake news στην ιστορία της «μικρής Μαρίας» στον Έβρο, η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου τόνισε πως «η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου σπεύδει να υιοθετήσει ως αληθινή μόνο την τελευταία μαρτυρία και να εκμεταλλευτεί μια τραγική υπόθεση για σκοπιμότητες», επισημαίνοντας ακόμη για το Μέγαρο Μαξίμου πως «παραβλέπει ότι ακόμη και η αυτή η μαρτυρία περιγράφει γλαφυρά την εκμετάλλευση προσφύγων από διακινητές, τούρκους συνοριοφύλακες αλλά και από κουκουλοφόρους που τους σπάνε στο ξύλο σε ελληνικό έδαφος για να μην εισέλθουν στη χώρα». «Πόσο περήφανος μπορεί να δηλώνει για αυτό ο κος Οικονόμου που με σημερινές του δηλώσεις ζητάει και τα ρέστα;» διερωτήθηκε η κ. Τσαπανίδου. Τζανακοπουλος: «Για ποιο λόγο να ζητήσουμε συγγνώμη;» Κληθείς, την ίδια ώρα να σχολιάσει όσα αποκαλύπτονται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» για τη σκηνοθεσία της υπόθεσης της «μικρής Μαρίας» στον Έβρο, ο κ. Τζανακοπουλος υποστήριξε πως «για ποιο λόγο να ζητήσουμε συγγνώμη; Υπήρξε μια είδηση, η οποια έκανε το γύρο του κόσμου από διεθνή μέσα ενημέρωσης,τα οποια είναι έγκυρα κατά κύριο λόγο και από εκεί και πέρα δεν το έγραψε μόνο το Spiegel, γράφτηκε στη συνέχεια και από άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνούς εμβέλειας που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει εν πάσει περιπτώσει την εγκυρότητά τους». «Δεν υπήρχε από ό,τι καταλαβάινω κάποια σκοπιμότητα ούτε από το Spiegel ούτε και από τα άλλα μέσα που αναπαρήγαγαν την είδηση και από εκεί και πέρα εμείς ζητήσαμε εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το ζήτημα», κατέληξε ο κ.Τζανακόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: Στους «8» του αυστραλιανού Open ο Τσιτσιπάς με νίκη-θρίλερ 3-2 επί του ΣίνερΠυροβολισμοί στο Λος Άντζελες – 10 νεκροί και 10 τραυματίες Δήμητρα Βαμβακούση: Ποια είναι η νέα σύντροφος του Ντάνου

