Δημοσκόπηση RASS: Στο 6,1 η διαφορά στην πρόθεση ψήφου, 20 μονάδες μπροστά ο Μητσοτάκης

Προβάδισμα 6,1 ποσοστιαίων μονάδων της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου ( χωρίς αναγωγή επί των εγκύρων) εμφανίζει η δημοσκόπηση της RASS που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ACTION 24. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αφετηρία ουσιαστικά της προεκλογικής περιόδου που ατύπως έχει ξεκινήσει, εμφανίζει τη ΝΔ να συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%, τον ΣΥΡΙΖΑ 24,7%, το ΠΑΣΟΚ 13,9%, το ΚΚΕ 6,1, την Ελληνική λύση 3,3% και το ΜέΡΑ25 3,1%. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχεί με μεγάλη διαφορά έναντι του Αλέξη Τσίπρα . Είναι χαρακτηριστικό ότι στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 20,5 μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 36% στην ερώτηση «ποιο κόμμα μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα τη χώρα» με το ΣΥΡΙΖΑ να λαμβάνει μόλις 16,6%. Ακόμη, στην ερώτηση «ποιο κόμμα σας κάνει να αισθάνεστε μεγαλύτερη ασφάλεια», το 34,3% ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ μόλις το 14,3%. Η μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στην ερώτηση «ποιο κόμμα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα εθνικά θέματα» με τη Νέα Δημοκρατία να αγγίζει το 48,6%. ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το 12,8%. Στο ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου Ελλάδας – Τουρκίας, το 55% των ερωτώμενων της δημοσκόπησης εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ η παράσταση νίκης υπέρ της ΝΔ είναι στο 78,6% Ακόμη, το 47,7% δηλώνει πως η οικονομική κατάστασή του είναι μέτρια, δηλαδή φτάνει μόνο για τα αναγκαία ενώ το 15,5% αναφέρει πως η οικονομική του κατάσταση είναι κακή. Αντίθετα, το 29,7% των ερωτώμενων απάντησαν πως έχουν καλή οικονομική κατάσταση, ενώ το 5,9% πολύ καλή. Για το καλάθι του νοικοκυριού, σχεδόν το 70% των ερωτώμενων απάντησε πως δεν έχει αποδώσει. Δείτε τους πίνακες της δημοσκόπησης: Ειδήσεις σήμερα: Μέλος εγκληματικής οργάνωσης που βασάνιζε τα θύματά του με καυτό νερό μαχητής της Wagner Μητσοτάκης: Η παγίδα της απλής αναλογικής να γίνει εφαλτήριο νίκης Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσημα εκλογές στην Τουρκία στις 14 Μαΐου

