Ελένη Τουλουπάκη-«Με τον κ. Παπαγγελόπουλο είχα τυπικές υπηρεσιακές σχέσεις» είπε στην απολογία της

«Δεν είχα σχέση με πολιτικά πρόσωπα και με τον κ. Παπαγγελόπουλο είχα τυπικές υπηρεσιακές σχέσεις» τόνισε κατά την απολογία της ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης των υπουργών η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη που δικάζεται μαζί με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Την ίδια στιγμή η κυρία Τουλουπάκη έκανε λόγο για ανελέητο πόλεμο που δέχθηκε για την υπόθεση της Novartis. Ειδικότερα, η εισαγγελέας έκανε λόγο για σκληρές επιθέσεις που δέχθηκε από πολιτικά πρόσωπα, ΜΜΕ αλλά και πειθαρχικές διώξεις για τους χειρισμούς της στην υπόθεση της Novartis, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα των ενεργειών της και τονίζοντας ότι έστειλε τη σχετική δικογραφία με τους δέκα πολιτικούς με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Παράλληλα τόνισε ότι επί των ημερών της αρχειοθετήθηκε η υπόθεση για τους επτά από τους δέκα πολιτικούς, ενώ για τους άλλους οι δικογραφίες χειρίστηκαν από τον σημερινό οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη. Η κατηγορούμενη επισήμανε ότι δεν είχε σχέση με πολιτικά πρόσωπα και με τον κ. Παπαγγελόπουλο είχε τυπικές υπηρεσιακές σχέσεις και εάν είχε ιδιαιτέρες σχέσεις δεν θα του μίλαγε ακόμη στον πληθυντικό. Επίσης, ανέφερε ότι με τον κ. Παπαγγελόπουλο είχε συναντηθεί εθιμοτυπικά μόνο δύο φορές και σε δύο γεύματα που είχαν γίνει. Ως προς τον πρώην υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, η κυρία Τουλουπάκη επισήμανε ότι «δεν υπήρξε συγκεκριμένη ευθύνη σε βάρος του» το επίμαχο διάστημα και έτσι παρέμεινε εκτός των δέκα πολιτικών προσώπων που παραπέμφθηκαν στη Βουλή. «Ας μου επιτραπεί, τόνισε, παρατηρώντας τα όσα έχουν συμβεί, ότι πρόκειται για την πιο συντονισμένη προσπάθεια εξόντωσης δικαστικών λειτουργών στη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου μας. Έκτοτε ξεκίνησε, ένας ανελέητος πόλεμος από τα ερευνώμενα πολιτικά πρόσωπα, με τη σθεναρή συμπαράσταση των κομμάτων τους και την ενεργή υποστήριξη των ΜΜΕ”. Και πρόσθεσε αναφερόμενη σε επιθέσεις και σε παρασκηνιακές κινήσεις που στόχευαν, όπως είπε, στο να της αφαιρεθεί η δικογραφία. “Ενώ συνεχίζαμε την έρευνά μας κατά της Novartis και των πολιτικών προσώπων, μετατραπήκαμε ταυτόχρονα ερευνώμενοι και ελεγχόμενοι για την εισαγγελική μας έρευνα, από τα ποινικώς ερευνώμενα πολιτικά πρόσωπα. Δεν υπήρξε μέρα που να μη δίνουμε εξηγήσεις είτε στον Άρειο Πάγο είτε στη Βουλή. Ταυτόχρονα, γίνονταν συστηματικές προσπάθειες να αφαιρεθεί η υπόθεση από την Εισαγγελία Διαφθοράς, τον φυσικό της δικαστή και να περάσει σε άλλα χέρια. Μετά την αποτυχία του εγχειρήματος αυτού, ήταν μονόδρομος για την αφαίρεση της δικογραφίας η κατάργηση της Εισαγγελίας Διαφθοράς και η ίδρυση μιας νέας υπηρεσίας, στην οποία περιήλθε η δικογραφία της Νοβάρτις «εν μια νυκτί». ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΌΣΩΠΑ Στη συνέχεια η Ελένη Τουλουπάκη αναφέρθηκε στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης για τα επτά από τα δέκα εμπλεκόμενα –τότε πολιτικά πρόσωπα. «Όσο λοιπόν είχαμε τη δικογραφία και παρά τις καθημερινές απειλές και πιέσεις που δεχόμασταν, ολοκληρώσαμε την έρευνα για 7 από τα 10 πολιτικά πρόσωπα κρίνοντας ότι έπρεπε να τεθούν στο Αρχείο. Για 2 από τα υπολειπόμενα πρόσωπα δεν ολοκληρώθηκε η ερευνά μας και συνεχίστηκε από τον κ. Μπαρδάκη, ενώ για τον τρίτο κρίναμε ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Η αμεροληψία μας και η απουσία οιασδήποτε παρέμβασης στο έργο μας, επιβεβαιώνεται από το γεγονός, ότι αφενός οι 7 αρχειοθετήσεις έλαβαν χώρα προ των εκλογών του 2019 και αφετέρου η ποινική δίωξη σε βάρος του ενός πολιτικού προσώπου ασκήθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο των εκλογών, κατόπιν αδείας της νέας Βουλής – νέας Κυβέρνησης. Δηλαδή από το χειρισμό μας αποδεικνύεται, ότι δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο πολιτικής εκμετάλλευσης των ενεργειών μας”. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Σε ό,τι αφορά την κατηγορία που αντιμετωπίζει, ότι δηλαδή δεν έστειλε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών καταγγελία του ΚΙΝΑΛ για τον τότε υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, η εισαγγελέας, απολογούμενη, την αρνήθηκε λέγοντας πως τα έστειλε, όταν έλαβε γνώση χωρίς να καθυστερήσει. «Εν κατακλείδι, τόνισε, όταν εγώ λαμβάνω για πρώτη φορά γνώση των αναφορών αυτών αμελλητί τα στέλνω στη Βουλή. Εγώ έλαβα γνώση τέλος Ιανουάριου του 2018 και 5 -2 -2018, τα στέλνω αμελλητί στη Βουλή». «Σε κάθε δε περίπτωση, υπογράμμισε, τα έγγραφα αυτά ήδη από τους προκατατόχους μου δεν είχαν καν εκληφθεί ως μηνυτήριες αναφορές». Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με τον δικαζόμενο υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο που αντιμετωπίζει κατηγορία ηθικής αυτουργίας στο αδίκημά της ( κατάχρηση εξουσίας) η κυρία Τουλουπάκη, αρνήθηκε ότι είχε άλλες σχέσεις, πέραν της καθαρά υπηρεσιακής. Ειδικότερα, αναφερόμενη στο ότι δεν δέχθηκε από κανένα υποδείξεις η προτροπές για τον χειρισμό υποθέσεων και από τον κ. Παπαγγελόπουλο, τόνισε. «Ο κ. Παπαγγελόπουλος παρουσιάζεται ως ηθικός αυτουργός των πράξεων μου. Θέλω να σας δηλώσω ότι δεν είχα κανένα διάλογο με κανένα πολιτικό. Ήμουν όμως σε ένα διαρκή εσωτερικό διάλογο με την συνείδηση μου και με τον Θεό». «Συντονισμένη προσπάθεια εξόντωσης» Η κυρία Τουλουπάκη κλείνοντας την απολογία της τόνισε: «Σήμερα είναι η κορύφωση μιας ανηφορικής πορείας. Ενός προσωπικού Γολγοθά που ξεκίνησε 4 χρόνια πριν. Μια περίοδος κατά την οποία αποκαλούσαν εμένα και τους συνεργάτες μου «εγκληματική συμμορία», «παραδικαστικό κύκλωμα», ενώ δεχόμουν καθημερινά απειλές του τύπου ότι θα «μπω φυλακή» και ότι θα με «γδάρουν». Ξυπνήσαμε κάποια μέρα για να μάθουμε ότι όλοι στην εισαγγελία είχαμε παρατσούκλια κυρά Φρόσω, γόβας, νεκροθάφτης, ταξιδιάρα, Ρασπούτιν κ.λπ, που δεν είχαμε ακούσει ποτέ γιατί δεν είχαν ειπωθεί ποτέ, παρουσιάζοντας μία παρακμιακή εικόνα του δικαστικού σώματος, η οποία όπως αποδείχθηκε υφίστατο μόνο στην αντίληψη εκείνων που τα επινόησαν… Χαρακτηριστικό της προσωπικής μου στοχοποίησης καθ΄ όλο αυτό το διάστημα είναι ότι άγνωστοι διέρρηξαν δύο φορές την κατοικία μου, αφαιρώντας μόνο αρχεία και σημειώσεις από το γραφείο μου, στέλνοντάς μου σαφές μήνυμα του κινδύνου που διατρέχω για τις έρευνές μου, ως Εισαγγελέα Διαφθοράς. Εγώ πρωτίστως και οι συνεργάτες μου δευτερευόντως δεχτήκαμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαπόμπευση. Διερωτώμαι αν υπάρχουν πιο απαξιωτικές κατηγορίες από αυτές που μου αποδόθηκαν. Εμφανιστήκαμε να εκβιάζουμε μάρτυρες, να υποβάλουμε σε αυτούς το περιεχόμενο των καταθέσεών τους, να κατασκευάζουμε αποδείξεις και να εκθέτουμε σε δίωξη 10 πολιτικά πρόσωπά. Και κατέληξε: «Ας μου επιτραπεί να πω, παρατηρώντας τα όσα έχουν συμβεί, ότι πρόκειται για την πιο συντονισμένη προσπάθεια εξόντωσης δικαστικών λειτουργών στη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου μας. Επίσης η πορεία αυτής της υπόθεσης αποδεικνύει και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Ότι δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στο Βερολίνο, αλλά και εις τας Αθήνας. Είναι οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που παρά τα τύμπανα της συκοφαντίας και της διαστρέβλωσης της αλήθειας αποφάσισαν, περνώντας σε σας την τελική σκυτάλη για την οριστική κάθαρση αυτής της τραγωδίας, όχι μόνο για μένα και τους συναδέλφους μου που κατηγορηθήκαμε αδίκως αλλά και για την ελληνική δικαιοσύνη στο σύνολο της, που τραυματίστηκε βαρύτατα από την αληθινή σκευωρία». Η κυρία Τουλουπάκη αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στη δικαστική διαδρομή και τα πόστα που κατά καιρούς υπηρέτησε, όπως επίσης, πως επιλέχθηκε ως επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς. Πριν την απολογία της ο εκ των συνηγόρων της Γιάννης Μαντζουράνης κατήγγειλε ότι σήμερα, κατά την ημέρα της απολογίας της, κοινοποιήθηκε πειθαρχική αγωγή, τονίζοντας πως «κάποιοι δεν σέβονται ούτε την απολογία της, την κυνηγούν ακόμα» συμπληρώνοντας ότι «αυτά πλήττουν το κύρος της Δικαιοσύνης». Το πλήρες κείμενο της απολογίας Τουλουπάκη Το 2023 συμπληρώνω 25 χρόνια υπηρεσίας στο δικαστικό σωμα. Όταν εισήλθα στο δικαστικό σώμα το 1998, γεμάτη όνειρα και ιδανικά, δεν φανταζόμουν ποτέ, ότι θα βρισκόμουν ενώπιόν σας απολογούμενη, γιατί έπραξα τον καθήκον μου, αποδίδοντάς μου τόσο ταπεινά κίνητρα. Επειδή λοιπόν υπηρέτησα τη Θέμιδα από τα έδρανα των δικαστικών λειτουργών, επιτρέψτε μου σήμερα να δυσκολεύομαι να υποστηρίξω τον εαυτό μου από τη θέση του κατηγορουμένου. Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπηρετώ τη Δικαιοσύνη ως Εισαγγελέας από το 1998 , όταν και εισήχθην στο Εισαγγελικό Σώμα και μετά τις σπουδές μου στη Νομική Σχολή της Αθήνας, στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχω τελειώσει 3 μεταπτυχιακά ΕΚΠΑ στην Εγκληματολογία, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Μάλιστα το τελευταίο ήταν καθολοκληρίαν αγγλόφωνο και είναι το πρώτο που εφαρμόστηκε στη Νομική Σχολή, πιο απαιτητικό και πιο δύσκολο σε σχέση με τα μεταπτυχιακά που διδάσκονται στη μητρική γλώσσα, και με μεταπτυχιακή εργασία «Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης» Υπηρέτησα σε διάφορα πόστα. Επίσης υπηρέτησα και ως εισαγγελέας κατά του ρατσισμού μέχρι το 2017 όπου η επιτυχημένη πορεία μου αποτύπωνεται στη έκθεση του ΟΗΕ με ειδικό εισηγητή τον Μutuma Ruteere όπου έλαβα τα εύσημα για τον αγώνα μου κατά του ρατσισμού. Κατά την επαγγελματική μου πορεία είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με πληθώρα πολύ σοβαρών υποθέσεων που απασχόλησαν την επικαιρότητα στη χώρα μου πολύ πριν αναλάβω χρέη εισαγγελέα διαφθοράς. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω υποθέσεις που αφορούσαν διασπάθιση δημοσίου χρήματος στον Ο.Τ.Ε και SIEMENS, την Αττική Οδό, έρευνα σε πολύ μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων (AGB), προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (TOR-M1 και TPQ-37), υπόθεση Τσοχατζόπουλου, OCTAGON κλπ ενώ επί δύο χρόνια υπηρέτησα ως επίκουρη εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος αναλαμβάνοντας τη διερεύνηση των πλέον σοβαρών υποθέσεων φοροδιαφυγής στη χώρα μου και ειδικότερα τις λίστες Λαγκάρντ – Φαλτσιανί, τη Λίστα Μπόργιανς panamapaper, και άλλες υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος εν μέσω της οικονομικής κατάρρευσης που ταλάνιζε τη χώρα μου. Μάλιστα από τίς λίστες αυτές καταφερα μαζι με τους συναδέλφους μου να εισπραχτούν για το ελληνικό δημόσιο πόσα εκατομμυρίων ευρώ Το 2016 συνεργάστηκα με το διεθνές τμήμα κατά της διαφθοράς του FBI παρακολούθησα και επιμορφωτικό σεμινάριο-εκπαίδευση από τους αρμόδιους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των ΗΠΑ των τμημάτων της διεθνής διαφθοράς του ξεπλύματος και του τμήματος Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Το έγγραφο συνεργασίας μας προσκομίστηκε στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όταν επιλέχτηκα ως εισαγγελέας διαφθοράς. Αυτή η πολύτιμη εμπειρία μου που αποκόμισα από τις θέσεις του προανακριτικού τμήματος του οικονομικού καθώς και η συνεργασία και η εκπαίδευση από τους Εισαγγελείς των ΗΠΑ και το τμήμα τουFBI της διεθνούς διαφθοράς , πιστεύω ότι ήταν και οι λόγοι επιλογής μου στην θέση του Εισαγγελέα Διαφθοράς. Η προκάτοχος μου κ. Ράικου είχε ανάλογη εμπειρία με μένα-είχε υπηρετήσει και αυτή στο προανακριτικό τμήμα- και για αυτό προφανώς την είχαν επιλέξει, χωρίς να διαθέτει κανένα επιπλέον προσόν και επίσης ήταν και εκείνη η νεώτερη Αντεισαγγελέας Εφετών. Το ίδιο ίσχυε και για την κ. Κυβέλου η οποία ακριβώς τα αυτά προσόντα δηλ. την προϋπηρεσία της στο προανακριτικό τμήμα επικαλέστηκε στην προσφυγή της στην ολομέλεια του Αρειού Πάγου προκειμένου να ακυρώσει την επιλογή μου. Επίσης κατά την πρώτη επιλογή μου στη θέση αυτή επιλέχτηκα σχεδόν ομόφωνα 10 -1 και στη δεύτερη 8-3 έναντι 6-5 της προκατόχου μου. Εξάλλου η επιλογή μου την πρώτη φορά έγινε μετά από πρόωρο συμβούλιο που συγκλήθηκε λόγω παραίτησης της προκατόχου μου. Προσωπικά πιστεύω ότι αν δεν είχε παραιτηθεί θα επανεκλεγόταν και για τρίτη θητεία. Μάλιστα και η κ. Δημητρίου σας το κατέθεσε αυτό. ΑΡΑ ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΙΧΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ. Αντιθέτως η επιλογή μου σ΄ αύτη τη θέση ήταν ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ μια ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ αλλά και μια πολύ μεγάλη πρόκληση στην οποία ανταποκρίθηκαμε μεγάλη περίσκεψη και σοβαρότητα. 1) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1) ΣΤΙΣ 24-3-2017 η κ. Ράϊκου υποβάλει την επιστολή παραίτησης της από εισαγγελέας διαφθοράς στην εισαγγελέα του ΑΠ. Αρχές Απριλίου συγκαλείται εκτάκτως το ΑΝΩΤΑΤΟ δΙΚ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΙΣ 13-4-2017, ΗΜΕΡΑ Μ. Πέμπτη δημοσιεύεται το ΦΕΚ διορισμοί και εγώ παρουσιάστηκα την Τέταρτη μετά το Πάσχα δηλ 19-4-2017.Παρουσιαστηκα στη γραμματεία της Εισαγγελίας Εφετών, όπου μου δόθηκε η πραξη διορισμού μου, όπου εκεί συνάντησα για πρώτη και τελευταία φορά τη κ. Ραικου, τυχαία, και η οποία δεν με συνόδευε στη εισαγγελία διαφθοράς. Διαδέχτηκα την κ. Ραικου τέλη Απριλίου του 2017 και ανέλαβα μια Εισαγγελία με πάρα πολλές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής, προσωπικού και πάρα πολλών δικογραφιών που στοιβάζονταν κυριολεκτικά στα πατώματα και στο υπόγειο του κτιρίου. Με το που ανέλαβα καθήκοντα, έπρεπε να διαχειριστώ επείγοντα ζητήματα διοικητικής φύσεως αλλά και υποθεσεων που βρίσκονταν εκείνη τη περίοδο σε κρίσιμη φάση. Όπως τα εξοπλιστικά και υπόθεση Παπαντωνιου. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να το πιστέψει κάποιος, αλλά η αλήθεια είναι ότι ανέλαβα μια υπηρεσία για πρώτη φορά, χωρίς καμιά ενημέρωση, χωρίς να γνωρίζω πάρα μόνο από δημοσιεύματα της εποχής για τις σημαντικές υποθέσεις που χειριζόταν η εισαγγελία διαφθοράς και το πιο τραγικό όλων, ότι δεν γνώριζα -γιατί δεν είχα ενημέρωση-ούτε καν που ήταν τοποθετημένα τα σώματα των δικογραφιών Γι΄ αυτό και ζήτησα εγώ η ίδια γραπτή ενημέρωση από τους επίκουρους εισαγγελείς της κ. Ραικου ώστε να ενημερωθώ για τις υποθέσεις, ποια ήταν η μέχρι τότε πορεία τους και για μπορέσω να τις χρεώσω περαιτέρω. Και κυρίως για το αν υπάρχουν θέματα παραγραφής και για ποιες δικογραφίες, γιατί πρόσεξα ότι υπήρχαν ανεπεξέργαστες πολλές δικογραφίες ετών 2013, 2014 και 2015 στις οποίες πιθανόν ο χρόνος τέλεσης να ήταν 2002, 2003 κλπ. Ηταν δικογραφίες από την εποχή του Πεπόνη. Δικογραφίες που έπρεπε να δοθεί μια προτεραιότητα. Διότι δεν ήταν μονό η Νοβαρτις. Εξίσου σοβαρές ήταν και άλλες!! 2)Το δεύτερο που παρατήρησα ήταν ότι δεν υπήρχε μηχανογραφική οργάνωση και ιδίως δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές καρτέλες των υποθέσεων. Ούτε τα πρωτοκόλλα περασμένα σε κομπιούτερ πάρα μόνο σε ένα βιβλίο πρωτόκολλου δηλαδή χειρόγραφα. Είχα συνηθίσει από την εισαγγελία πρωτοδικών και ειδικα στο προανακριτικό που χειριζόμασταν τις πιο σοβαρές δικογραφίες, να είναι καταχωρημένες όλες οι ενέργειες μας σε ηλεκτρονικές καρτέλες για κάθε δικογραφία ώστε να υπάρχει ΑΜΕΣΗ πρόσβαση ΚΑΙ άμεση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του περιεχομένου της δικογραφίας ΔΗΛ να είναι όλα σε διαφάνεια και τάξη- Ζαγοραιος γραμματέας κ. Παπαρουπα ήρθε στη Διαφθορά από το προανακριτικό και με βοήθησε να οργανώσω την διαφθορά κατά το πρότυπο της εισαγγελίας πρωτοδικών. Υπήρχε προχειρότητα και αταξία στην εισαγγελία Διαφθοράς λόγω των ελλείψεων που σας ανέφερα χωρίς να αποτελεί μομφή αυτό για τους συναδέλφους μου. Όταν χειρίζεσαι σοβαρές και ογκώδεις δικογραφίες πρέπει να έχει η υπηρεσία και ο εισαγγελέας το έλεγχο των ενεργειών. Δεν γίνεται να μην είναι καταχωρημένες ποιες ενέργειες έχουν γίνει γιατί πολύ απλά θα χάσεις την μπάλα. Έπρεπε να μπεί μια τάξη στη αταξία και αυτό ήταν η βασική μου προτεραιότητα . 3οΗ εισαγγελία διαφθοράς πέραν των δικογραφιών που χειρίζονταν οι επίκουροι εισαγγελείς επόπτευε πολλές άλλες δικογραφίες, ο χειρισμός των οποίων είχε ανατεθεί στην εισαγγελία πρωτοδικων σύμφωνα με το νόμο 4042. Αρκετοί δηλαδή εισαγγελείς της εισαγγελίας πρωτοδικών Λειτουργούσαν ως οιονεί επίκουροι εισαγγελείς διαφθοράς.. Ο λόγος ήταν η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στην εις διαφθοράς. Άρα πέραν των λοιπών καθηκόντων μου ήμουν επιβαρυμένη και με την έγκριση των αρχειοθετήσεων η έγκριση άσκησης ποινικής δίωξης 4) Δικογραφίες από όλη την Ελλάδα η διαβίβαση καταγγελιών σε άλλες εισαγγελίες λόγω αρμοδιότητας. 5). Οι δικογραφίες μετά την χρέωση τους παρέμεναν στα γραφεία των επικούρων που τις χειρίζονταν για να έχουν τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών. Στο δικό μου γραφείο καθημερινά έρχονταν οι δικογραφίες από την εισαγγελία πρωτοδικών η από άλλες εισαγγελίες η δικογραφίες που ηταν προς χρέωση. Και μάλιστα ήταν τοποθετημένες σε καροτσάκια του σουπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται σε κάθε γραφείο προϊσταμένου. Π.χ. ο κ. Μπαρδακης δεν γνωρίζει το περιεχόμενο όλων των δικογραφιών ούτε τις έχει στο γραφείο του. 6) Επίσης όλες οι δικογραφίες είναι ογκοδέστατες. Αρκεί να σας πω για παράδειγμα ότι το υλικό της Νοβαρτις ηταν ένα δωμάτιο. Το δε υλικό του Κελπνο έπιανε όλο το υπόγειο. Οι περισσότερες υποθέσεις Ήταν τουλάχιστον από 5 μεγάλα ντοσιέ και άνω, υπόθεση Βγενοπουλου ένας τόμος.. 7) Επίσης, πολύ σημαντικό, την περίοδο που ανέλαβα αξιολογειτο η Ελλάδα στο ΟΟΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πήγα εγώ και με 2 επίκουρους ως αντιπροσωπεία στο Παρίσι γι’ αυτό το λόγο-πολύ κρίσιμη ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2017. Σχεδόν όλο τον Μαιο ασχοληθήκαμε με την αξιολόγηση Πολλά κονδύλια που δίνονται στη χώρα εξαρτώνται εν μέρει από την αξιολόγηση αυτή. 8)Για να επανέλθω όμως στην χρονική στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου, μελέτησα προσεκτικά τις αναφορές που μου συνέταξαν οι επίκουροι της Ραικου για να έχω μια γνώση και εποπτεία των υποθέσεων τις χρέωσα στους καινούργιους επίκουρους. Από ότι θυμάμαι την υπόθεση της Νοβαρτις άρχισαν οι επίκουροι να επεξεργάζονται σοβαρά από τον Οκτώβριο 2017 και μετά αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς γιατί δόθηκε προτεραιότητα σε υποθέσεις εξίσου σοβαρές σε στάδιο παραγραφής και πολύ παλαιότερες. ΝΟΒΑΡΤΙΣ Η δικογραφία για την υπόθεση της Νοβάρτις σχηματίστηκε από την προκάτοχο μου το Δεκέμβριο του 2016 με αφορμή δημοσιεύματα προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν παράνομες πρακτικές της εταιρείας NOVARTIS HELLAS ΑΕΒΕ, αλλά και άλλων φαρμακευτικών εταιρειών, κατά τη διαδικασία έγκρισης, τιμολόγησης και αποζημίωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κατά τη διάρκεια της δίκης μου θητείας, το υλικό της έρευνας αυτής, εμπλουτίστηκε με μεγάλο αριθμό εγγράφων και κυρίως ηλεκτρονικών αρχείων χιλιάδων σελίδων, μετά από κατασχέσεις του συνόλου σχεδόν των ηλεκτρονικών αρχείων της εταιρείας. Ταυτόχρονα είχε δοθεί παραγγελία στη Γενική επιθεωρήτρια κ. Παπασπυρου για την συγκρότηση μίτου κλιμακίου έλεγχου που αποτελείτο από επιθεωρητές υγείας, ελεγκτές του ΣΔΟΕ και φαρμακοποιούς για την έρευνα της τιμολόγησης των φαρμάκων, το οποίο με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα υπέβαλαν πορισμα. Η πρώτη παραγγελία δόθηκε από την Τριανταφυλλου και μετά συνεχίστηκε και από μας. Ακολούθως, όταν προέκυψαν από έγγραφα και καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων, αναφορές σε εμπλοκή πολιτικών προσώπων, διαβιβάσθηκαν στις 5-2-2018 στην Βουλή των Ελλήνων αντίγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας ως ορίζει το Σύνταγμα και ο νομός. Η υποβλητική μας αναφορά δηλαδή η δικη μου και των επίκουρων εισαγγελέων ελέγχθηκε από την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κατόπιν η αναφορά της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου συνοδευόμενη από την αναφορά μου και την αναφορά των επίκουρων διαβιβαστήκαν στη Βουλή για τις πράξεις: α) της απιστίας στην υπηρεσία και β) της παθητικής δωροδοκίας. Δηλαδή εσταλη και για τον Κουρουμπλή. Στις 26-4-2018 με πόρισμα της πλειοψηφίας της Βουλής που εγκρίθηκε από την ολομέλεια, μας επεστράφη προς περαιτέρω επεξεργασία της υπόθεσης σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα Έκτοτε ξεκίνησε ένας ανελέητος πόλεμος από τα ερευνώμενα πολιτικά πρόσωπα, με την σθεναρή συμπαράσταση των κομμάτων τους και την ενεργή υποστήριξη των ΜΜΕ. Δεχτήκαμε 1) σωρεία μηνύσεων και πειθαρχικών αναφορών που κατέθεσαν τα πολιτικά πρόσωπα σε βάρος εμού και των Εισαγγελέων και τεθήκαν στο Αχρείο από τον κ Αγγελή από την κ Γαλάνη, την κ. Παρασκευα και τον κ. Πεπόνη. 2) σωρεία μηνύσεων που εξαρχής κατέθεσαν τα πολιτικά πρόσωπα κατά των προστατευομένων μαρτυρίων, απαιτώντας επίμονα την άρση του καθεστώτος προστασίας και την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους· 3) Στη συνέχεια όμως λίγο πριν τις εκλογές του 2019 ανασυρθήκαν από τον κ. Αγγελή οι αρχειοθετηθεισες μηνύσεις σε βάρος μας χωρίς να έχουν προκύψει νεώτερα στοιχεία και χωρίς να κληθούμε για εξηγήσεις όπως απαιτεί ο νόμος γεγονός που άλλωστε επισήμαινε στο πόρισμα του ο κ. Σοφουλάκης ζητώντας την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του ανασύροντος 4) Αυτή η αντιδικονομική ενέργεια οδηγήσει στην εκ νέου έρευνα σε βάρος μας από τους κ.κ. Ζαχαρη και Σοφουλάκη επί των καταγγελιών των ερευνώμενων πολιτικών προσώπων Με άλλα λόγια, ενώ , συνεχίζαμε την έρευνα μας κατά της Novartis και των πολιτικών προσώπων, μετατραπήκαμε ταυτόχρονα ερευνώμενοι και ελεγχόμενοι για την εισαγγελική μας έρευνα, από τα ποινικώς ερευνώμενα πολιτικά πρόσωπα , Δεν υπήρξε μέρα που να μην δίνουμε εξηγήσεις είτε στον Άρειο Πάγο είτε στη Βουλή. 5) Ταυτόχρονα, γίνονταν συστηματικές προσπάθειες να αφαιρεθεί η υπόθεση από την Εισαγγελία Διαφθοράς, το φυσικό της δικαστή και να περάσει σε άλλα χέρια. Σχετικό μάλιστα αίτημα υποβλήθηκε από τον τότε εισαγγελέα του ΑΠ προς τον τότε προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος ζήτησε τη σύγκληση της ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών, ορίζοντας εισηγητή τον μετέπειτα βασικό μάρτυρα κατηγορίας μου, Εισαγγελέα Εφετών, κ Αθανασιου. Τόσο η σχετική εισήγηση, όσο και το σχετικό αίτημα απορρίφθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών, από την οποία και απορρίφθηκε. 6) Μετά την αποτυχία του εγχειρήματος αυτού, ήταν μονόδρομος για την αφαίρεση της δικογραφίας η κατάργηση της Εισαγγελίας Διαφθοράς και η ίδρυση μιας νέας υπηρεσίας, στην οποία περιήλθε η δικογραφία της Νοβαρτις «εν μια νυκτί». Η μεθόδευση αυτή ,θύμιζε κατά πολύ, ανάλογη μεθόδευση με την οποία αφαιρέθηκαν πάλι εν μία νυκτί δικογραφίες από τον τέως Οικονομικό Εισαγγελέα κ. Πεπόνη για να περάσει ο χειρισμός τους στην τότε νεοιδρυθείσα Εισαγγελία Διαφθοράς υπό την κα. Ράικου. Όσο λοιπόν είχαμε την δικογραφία και παρά τις καθημερινές απειλές και πιέσεις που δεχόμασταν σε καθημερινή βάση,, ολοκληρώσαμε την έρευνα για 7 από τα 10 πολιτικά πρόσωπα κρίνοντας ότι έπρεπε να τεθούν στο Αρχείο. Για 2 από τα υπολειπόμενα πρόσωπα δεν ολοκληρώθηκε η έρευνα μας και συνεχίστηκε από τον κ. Μπαρδάκη ενώ για τον τρίτο κρίναμε ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση της ποινικής δίωξης Η αμεροληψία μας και η απουσία οιασδήποτε παρέμβασης στο έργο μας, επιβεβαιώνεται από το γεγονός, ότι αφενός οι 7 αρχειοθετήσεις έλαβαν χώρα προ των εκλογών του 2019 και αφετέρου η ποινική δίωξη σε βάρος του ενός πολιτικού προσώπου ασκήθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο των εκλογών, κατόπιν αδείας της νέας Βουλής – νέας Κυβέρνησης. Δηλαδή από το χειρισμό μας αποδεικνύεται ότι δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο πολιτικής εκμετάλλευσης των ενεργειών μας. Σε ό,τι αφορά δε την έρευνα των δύο πολιτικών προσώπων που παρέμενε ανοικτή, εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι ορθώς δεν είχαν αρχειοθετηθεί οι υποθέσεις αυτές κατά τη στιγμή που μας αφαιρέθηκαν οι δικογραφίες, αφού η έρευνα για τα πρόσωπα αυτά συνεχίστηκε από την οικονομική Εισαγγελία τουλάχιστον για έναμισυ χρόνο. Επίσης σας επισημαίνω ότι σε ότι αφορά την έρευνα σε βάρος των μη πολιτικών προσώπων, δηλ για τον χρηματισμό των γιατρών από την Νοβάρτις η έρευνα μας παρά τα όσα ψευδή διακινούνταν σε βάρος μας, ήταν στο στάδιο των εξηγήσεων από το 2019 και καθυστερούσε λόγω συνεχών προσφυγών των υπόπτων, ολοκληρώθηκε λίγο πριν την κατάργηση της Υπηρεσίας μας και ασκήθηκαν οι σχετικές διώξεις στη εταιρία Νοβαρτις. ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ Σε ότι αφορά στη σημερινή κατηγορία και συγκεκριμένα στις αναφορές των κ.κ. Λοβέρδου, Χριστοφιλοπούλου και Γκεγκέρογλου, που κατά το κατηγορητήριο δήθεν δεν τις διαβίβασα αμελλητί στη Βουλή με αποτέλεσμα να υποπέσουν σε παραγραφή οι ευθύνες του τέως Υπουργού κ. Κουρουμπλή, η δε ενέργειά μου αυτή, κατά το κατηγορητήριο πάντοτε, ήταν υποκινούμενη από τον τέως αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης και συγκατηγορούμενό μου, τον κ. Παπαγγελόπουλο Καταρχήν και οι τρεις αναφορές με ημερομηνία 22-2-2017, 8-3-2017 και 13-4-2017 υπεβλήθηκαν στη προκάτοχο μου την κ. Ραικου η οποία εάν ίσχυε το κατηγορητήριο όφειλε να τα έχει διαβιβάσει η ίδια αμελλητί στην Βουλή. Στις 9-3-2017, δηλ την επόμενη μετά τη υποβολή της δεύτερης , ο κ. Ελευθεριάνος στέλνει τις αναφορές στην Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης κ. Παπασπυρου με παραγγελία την αξιολόγηση των αναφορών αυτών. Η τρίτη αναφορά υπεβλήθηκε στις13-4-2017, ημερομηνία που ναι μεν δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ διορισμού μου χωρίς ωστόσο να έχω αναλάβει εγώ καθήκοντα. Δηλ. τυπικά και ουσιαστικά είναι η Ραικου Βέβαια η τρίτη αναφορά είναι άσχετη με τις άλλες δυο, το αντιλαμβάνεται κάποιος με μια απλή ανάγνωση, το κατέθεσε μετά από σχετικό ερώτημα και ο κ. Λοβερδος και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ότι δεν αφόρα το Κουρουπλή αλλά ένα ανώνυμο ΜΕΜΟ. Επίσης ούτε η δίωξη του Ζαχαρη περιελάμβανε την τρίτη αναφορά ούτε η απαλλακτική διάταξη του Σοφουλακη. Η τρίτη αναφορά είχε σχέση με την προέλευση ενός χαλκευμένου επισυναπτομένου ΜΕΜΟ που διακίνησε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Πιστεύω ότι εκ παραδρομής αναφέρεται η τρίτη αναφορά. Ο κ. Σέβης που χειριζόταν έως τότε την υπόθεση μου επέδειξε το έγγραφο και μου ζήτησε να το συσχετίσω στη δικογραφία χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε παλαιότερες αναφορές ή να μου επισημάνει ότι συνιστούσε μηνυτήριο αναφορά, που έπρεπε να διαβιβαστεί πάραυτα στη Βουλή. Αυτό και έπραξα χωρίς να το ερευνήσω περαιτέρω Άλλωστε ειδικώς από την τρίτη αυτή αναφορά δεν προέκυπτε ευθύνη υπουργού αλλά ένα ανώνυμο ΜΕΜΟ σε κάθε δε περίπτωση μόνο ως παρακολούθημα των δύο προηγουμένων θα μπορούσε να εκτιμηθεί, των οποίων ωστόσο την ύπαρξη αγνοούσα Τώρα σε ότι αφορά στο πότε έλαβα γνώση των αναφορών αυτών, ούτως ώστε να κριθεί και το αν αυτές διαβιβάσθηκαν αμελλητί στη Βουλή, εκτιμώ ότι προέκυψε χωρίς καμία αμφιβολία από την ακροαματική διαδικασία και κυρίως από τις καταθέσεις των τότε επίκουρων εισαγγελέων κ.κ. Ντζούρα και Μανώλη, από την μάρτυρα Ταραντίλη αλλα και από τις αναφορές των επίκουρων εισαγγελέων της κ Ραικου, Ελευθεριάνο, Σεβη και Τριανταφύλλου, ότι δεν γνώριζα την ύπαρξη τους και ότι οι επίμαχες αναφορές περιήλθαν σε γνώση μου μόλις λίγες ημέρες προ της διαβίβασης της δικογραφίας της Νοβάρτις στον Α.Π. και εν συνεχεία στη Βουλή. Τούτο σας κατέθεσε χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη ο κ. Ντζούρας ενώ ο κ. Μανώλης σας ανέφερε ότι με ενημέρωσε για τις αναφορές αυτές απευθείας με την υποβολή του σε μένα του διαβιβαστικού του , στο οποίο έκανε αναφορά σε διερεύνηση της ευθύνης του κ. Κουρουμπλή πέραν της διερεύνησης για τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα για τα οποία είχαν ανακύψει ενδείξεις. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι έλαβα γνώση των επίμαχων αναφορών λίγες ημέρες πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή και όπως σας κατέθεσε και ο κ. Ντζούρας η πρώτη μου αντίδραση ήταν να εκφράσω την έκπληξη μου για την ύπαρξη των αναφορών αυτών τις οποίες αγνοούσα παντελώς μέχρι εκείνη τη στιγμή Άρα εκ των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι : έλαβα γνώση των συγκεκριμένων αναφορών λίγο πριν τη διαβίβαση του συνόλου της δικογραφίας στη Βουλή. Λάμβανα γνώση των στοιχείων της δικογραφίας της Νοβάρτις αλλά και του συνόλου των δικογραφιών που εκκρεμούσαν στην υπηρεσία μου στο βαθμό που μου γίνονταν γνωστά και οικεία από τους επίκουρους που τις χειρίζονταν δηλαδή ενημερωνόμουν για ότι οι χειριζόμενοι τις δικογραφίες εισαγγελείς εκτιμούσαν ως αξιομνημόνευτο και σημαντικό. Αυτό σας το κατέθεσαν και ο Ζαγοραίος και ο Μανώλης. Πώς θα μπορούσα γνωρίζω και το τελευταίο έγγραφο εκ του συνόλου των περίπου 526 δικογραφιών που χειρίστηκε η υπηρεσία μου αλλά και των αντίστοιχων δικογραφιών που μου υποβάλλονταν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μετά από επεξεργασία, προς έγκριση? Θα έπρεπε να ήμουν υπεράνθρωπη και θα αντέβαινε στο βασικό αξίωμα ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα. Επαναλαμβάνω δε και πάλι ότι για το περιεχόμενο των επίμαχων αναφορών δεν είχα ενημέρωση ούτε από τους επίκουρους κ.κ. Ντζούρα και Mανώλη αλλά ούτε και από τους προκατόχους τους κ.κ. Σέβη , Ελευθεριάνο και Τριανταφύλλου , είτε προφορικώς είτε γραπτώς, όπως αποδεικνύεται από τις έγγραφες αναφορές τους προς εμένα, στις οποίες ουδεμία αναφορά υπήρξε για τις επίμαχες αναφορές κ. Ελευθεριάνος μάλιστα αποχώρησε από την εισαγγελία διαφθοράς τον Ιούνιο του 2017 ακριβώς για να έχει το χρόνο να ενημερώσει εμένα και τους διαδόχους του επίκουρους εισαγγελείς για οτιδήποτε έκρινε σημαντικό. Ασφαλώς ούτε και η κ. Ραίκου με ενημέρωσε όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και για κανένα άλλο. Μάλιστα όπως σας κατέθεσε εγώ, ήμουν κατά την άποψή της υποχρεωμένη να ενημερωθώ για κάθε δικογραφία ξεχωριστά από τις ηλεκτρονικές τους καρτέλες. Μόνο που η αλήθεια είναι όπως ήδη σας έχω πει, ότι δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές καρτέλες, αλλά δημιουργήθηκαν από την κ Παπαρουπα κατά το πρότυπο οργάνωσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Τούτο επιβεβαίωσε και η μάρτυρας Ταραντιλη, προϊσταμένη του τμήματος επιστημονικού προσωπικού και το γνώριζε γιατί ήταν από την εποχή της Ραικου και πολλές φορές εκτελούσε λόγω των ελλείψεων και χρέη γραμματειακής υποστήριξης. Επίσης η κ. Ραίκου δεν τήρησε την υπηρεσιακή υποχρέωση της να συντάξει έκθεση παράδοσης – παραλαβής. Η υπηρεσία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός μας , η δε επιτυχία και εύρυθμη λειτουργία της αφορούν πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον. Αντιθέτως εγώ συνέταξα και παρέδωσα στον διάδοχό μου κ. Μπαρδάκη λεπτομερής έκθεση παράδοσης παραλαβής των δικογραφιών. Αλλά πέραν των ανωτέρω προσώπων που δε με ενημέρωσαν υπάρχει και ένα ακόμα πρόσωπο στο οποίο ήταν χρεωμένη η δικογραφία της Νοβάρτις, ήταν επίκουρος της κ. Ραίκου και παρέμεινε επίκουρος και κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας , ο οποίος αν και συνυπέγραψε και την διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή για όλα τα πολιτικά πρόσωπα ουδεμία μνεία έκανε προς εμένα για τυχόν πολιτικές ευθύνες και δη υπό παραγραφή του κ. Κουρουμπλή Τα ο πρόσωπο αυτό είναι ο κ. Δραγάτσης Όταν εγώ ενημερώθηκα για πρώτη φορά τέλη Ιανουαρίου του 2018 από το Ντζούρα, ο οποίος ήρθε στο γραφείο μου και με ενημέρωσε για τις αναφορές ζήτησα να τις δω και να τις διαβάσω προκειμένου να αποκτήσω προσωπική άποψη σχετικά με το περιεχόμενο αυτών Η άποψη που σχημάτισα ήταν ότι στην εξωτερική τυπική μορφή τους 1) δεν είχαν σαφές καταγγελτικό περιεχόμενο 2) δεν καταμήνυαν συγκεκριμένο υπουργό αλλά γινόταν αναφορά σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπου υπηρέτησαν 4 υπουργοί συνολικά 3) δεν κατεμήνυαν συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, και 4) περισσότερο διαπίστωνε κάποιος ότι στόχος ήταν η διεύρυνση του πεδίου έρευνας και στο έτος 2015 Κατά συνέπεια κατέληξα στη συγκεκριμένη στιγμή , βλέποντας και την παραγγελία για περαιτέρω έρευνα που είχε δώσει ο Ελευθεριανος με έγγραφο του που εστάλη στη Γενική Επιθεωρήτρια κ Παπασπυρου στις 9-3-2017, ότι οι αναφορές αυτές δεν μπορούσαν να υποβληθούν αυτοτελώς στη Βουλή για αναζήτηση ευθυνών συγκεκριμένου υπουργού αν δεν είχαν συγκεντρωθεί πρόσθετα στοιχεία. Αυτό συνέβη με τις καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων, οι οποίοι κατέθεσαν για χρονική περίοδο από το 2008 έως 2015 (αυτή ήταν η έρευνα μας), οι οποίοι κατέθεσαν για μεθοδεύσεις και παράνομες πρακτικές της Νοβαρτις. Αυτά που κατέθεσαν σε συνδυασμό με τις αναφορές αυτές, δημιούργησαν τις ελάχιστες ενδείξεις που απαιτεί ο νόμος για να σταλούν στη Βουλή, οπότε και τότε Ενεργοποιήθηκε το αμελλητί. Η απάντηση σε τυχόν ερώτημα δεν γίνεται ειδική μνεία από μένα στο πρόσωπο του κ. Κουρουπλή αλλά κάνω λόγο για ευθύνες γενικώς υπουργών της περιόδου αυτής, ήταν γιατί κατά την νομική μου άποψη, δεν είχε προκύψει συγκεκριμενοποίηση ευθυνών για τον Κουρουπλή αλλά για τους υπουργούς του 2015. Έξαλλου και οι αναφορές του Λοβέρδου ανέφεραν όλους τους Υπουργούς 2015 Δηλαδή είχα διαφορετική άποψη ως προς την συγκεκριμενοποίηση ευθυνών μόνο στο πρόσωπο του συγκεκριμένου υπουργού και για το λόγο αυτό διαφοροποιήθηκα αποκλειστικώς και μόνο ως την αναφορά του προσώπου. Ουδόλως ωστόσο από τη διαφοροποίηση μου αυτή προκύπτει η προσπάθειά μου να αποκρύβει το όνομα του συγκεκριμένου υπουργού αφού ούτως ή άλλως την αναφορά μου προς την κ. Εισαγγελέα του Α.Π. συνόδευε και η αναφορά των επίκουρων προς εμένα στην οποία ΡΗΤΑ αναφέρονταν το όνομα του κ. Κουρουμπλή. Την θέση μου αυτή υιοθέτησε με την αναφορά της και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Εδώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο διαδικαστικό. Όταν μου υποβάλουν την αναφορά οι επίκουροι για να σταλεί στη Βουλή η δικογραφία γράφω πάνω αριστερά χειρόγραφα ότι την εγκρίνω και δίνω την σχετική παραγγελία. Να επισημάνω ότι στη Βουλή στάλθηκαν για τα 10 πολιτικά πρόσωπα και για το αδίκημα της απιστίας περιγεγραμμένο. Και για Λοβέρδο επίσης. Επίσης είναι απολύτως ψευδές ότι στην αναφορά εγώ αναφέρομαι με τα αρχικά του Κουρουμπλη ενώ για τους λοιπούς με ονοματεπώνυμο. Σε κάθε δε περίπτωση τα έγγραφα αυτά ήδη από τους προκατατόχους μου δεν είχαν καν εκληφθεί ως μηνυτήριες αναφορές γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι δεν είχε δοθεί σε αυτές ΑΒΜ , ως εκ του οποίου προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι είχαν θεωρηθεί απλά έγγραφα. Το ΑΒΜ δηλ αριθμός βιβλίου μηνύσεων, είναι υποχρεωτικό για να λάβει το χαρακτήρα μήνυσης ένα έγγραφο. Αν δεν υπάρχει ΑΒΜ τότε θεωρείται ένα απλό έγγραφο που συσχετίζεται σε μια δικογραφία. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν τα πρόσθετα στοιχεία από τους προστατευόμενους μάρτυρες που επιτάχυναν την διαδικασία και στάλθηκε στη Βουλή, τότε αφού τα έγγραφα αυτά δεν είχαν λάβει ΑΒΜ αποτελούσαν έγγραφα της Νοβαρτις που θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς στη Βουλή, αντίγραφα αυτών θα έπρεπε να σταλούν το 2019 στη Βουλή δηλ όταν μας υπεβλήθηκε το πόρισμα του μεικτού κλιμακίου έλεγχου. Επίσης είθισται να ερωτάνε οι καταγγέλλοντες για την πορεία της υπόθεσης τους. Εδώ όπως κατέθεσαν κι οι ίδιοι δεν παρουσιάστηκε ούτε ο Λοβέρδρος ούτε ο δικηγόρος του να ρωτήσουν για την πορεία των αναφορών. Επίσης ο ΛΟΒ είναι δικηγόρος. Γνωρίζει πολύ καλά πως λειτούργει μια υπηρεσία. Μήπως γιατί δεν τις θεωρούσαν μηνυτήριες αναφορές αλλά άπλα έγγραφα και γνωρίζων ότι δεν υφίσταται εδώ το αμελλητί. Κατέθεσαν και οι επίκουροι και οι γραμματείς ότι ουδέποτε πέρασε η πήρε τηλέφωνο. Μήπως η μήνυση του Λοβερδου έγινε ως αντιπερισπασμός μετά την δίωξη του και εκδικητικά στο πρόσωπο μου? Επίσης ο ίδιος σας είπε ότι αλλά λέμε στη Βουλή και άλλα στο δικαστήριο. Εν κατακλείδι, όταν εγώ λαμβάνω για πρώτη φορά γνώση των αναφορών αυτών αμελλητί τα στέλνω στη Βουλή. Εγώ έλαβα γνώση τέλος Ιανουαρίου του 2018 και 5 -2 -2018, τα στέλνω αμελλητί στη Βουλή. Και ναι μεν είναι περιγεγραμμένο, περιγεγραμμένα είναι και για τους 10 πολιτικούς που επίσης στάλθηκαν για το ίδιο αδίκημα. ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Πριν από τον χρόνο αυτό δεν μπορούσαν να σταλούν γιατί δεν είχαν συγκεντρωθεί τα ελάχιστα στοιχεία (μορφοποίηση του αδικήματος της απιστίας και η σύνδεση του με πρόσωπα της περιόδου εκείνης) που απαιτεί ο νόμος . ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Πέραν όμως της έλλειψης ενημέρωσης – γνώσης μου όπως αποδείχτηκε από τη διαδικασία δεν υπήρχε καν αδίκημα εξαρχής για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Σε ότι αφορά δε στο υποκειμενικό στοιχείο του αποδιδομένου σε μένα αδικήματος δεν προέκυψε ούτε καν ένδειξη όχι μόνο κατά την ακροαματική διαδικασία αλλά ούτε και σε κανένα προηγούμενο στάδιο οποιασδήποτε γνωριμίας μου , σχέσεως κ.λπ. τόσο με τον κ. Κουρουμπλή όσο και με οποιοδήποτε μέλος της τότε κυβέρνησης Η μοναδική μου γνωριμία η οποία ήταν απολύτως υπηρεσιακή – του μιλούσα στον πληθυντικό-και ήταν με τον τότε αρμόδιο για τα θέματα διαφθοράς κ. Παπαγγελόπουλο, τον οποίο βεβαίως γνώριζα όχι μόνο εγώ αλλά άπαντες όσοι υπηρετήσαμε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών επί θητείας του ως προϊσταμένου. Όπως μάλιστα αποδείχθηκε από τη διαδικασία ενώπιών σας οι σχέσεις των κατηγόρων μου κ.κ. Ράϊκου και Αθανασίου ήταν πολύ πιο στενές των αποδιδομένων σε εμένα με τον τότε Υπουργό με ρίζες πολύ βαθιές. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι δικές μου επαφές ήταν υπηρεσιακές, τυπικές, χαρακτηριστικό είναι του μιλούσε πάντοτε στο πληθυντικό, και περιορίζονταν μόνο σε όσες ειπώθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου σας, δηλαδή, δύο συναντήσεις στην υπηρεσία μου παρουσία τρίτων προσώπων, όπου με επισκέφθηκε εθιμοτυπικά με την κ. Θάνου καθώς και στην κοπή της πίτας την Πρωτοχρονιά του 2018 και άλλη μία προγενέστερη της τοποθετήσεώς μου στη διαφθορά , όταν υπηρετούσα ως επίκουρη στον κ. Αθανασίου ,σε τραπέζι που παρέθεσε ο τελευταίος και ήμουν κι εγώ καλεσμένη. Αντιθέτως οι κ.κ. Ραίκου και Αθανασίου διατηρούσαν τακτικές κοινωνικές επαφές τόσο κατά την περίοδο που ήταν υπουργός ο κ. Παπαγγελόπουλος όσο και πριν από αυτή . Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η κ. Ραίκου διατήρησε επαφές και μετά την αποχώρησή της από την Εισαγγελία Διαφθοράς . Διερωτώμαι λοιπόν πόθεν γνώριζε η κ. Ραίκου και μάλιστα κατέθεσε ως θέσφατο στο δικαστήριό σας κι όχι μόνο ότι στο δικαστικό χώρο είναι γνωστό δήθεν ποιος συναναστρέφεται ποιόν. Ο κ. Παπαγγελοπουλος παρουσιάζεται ως ηθικός αυτουργός των πράξεων μου. Θέλω να σας δηλώσω ότι δεν είχα κανένα διαλογή με κανένα πολιτικό. Ήμουν όμως σε ένα διαρκή εσωτερικό διάλογο με την συνείδηση μου και με τον θεό. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σήμερα είναι η κορύφωση μιας ανηφορικής πορείας. Ενός προσωπικού Γολγοθά που ξεκίνησε 4 χρόνια πριν. Μια περίοδος κατά την οποία αποκαλούσαν έμενα και τους συνεργάτες μου «εγκληματική συμμορία», «παραδικαστικό κύκλωμα», ενώ δεχόμουν καθημερινά απειλές του τύπου ότι θα «μπω φυλακή» και ότι θα με «γδάρουν». Ξυπνήσαμε κάποια μέρα για να μάθουμε ότι όλοι στην εισαγγελία είχαμε παρατσούκλια κυρά Φρόσω, γόβας, νεκροθάφτης, ταξιδιάρα, Ρασπούτιν κ.λπ., που δεν είχαμε ακούσει ποτέ γιατί δεν είχαν ειπωθεί ποτέ παρουσιάζοντας μία παρακμιακή εικόνα του δικαστικού σώματος, η οποία όπως αποδείχθηκε υφίστατο μόνο στην αντίληψη εκείνων που τα επινόησαν. Χαρακτηριστικό της προσωπικής μου στοχοποίησης καθ΄ όλο αυτό το διάστημα είναι ότι άγνωστοι διέρρηξαν δύο φορές την κατοικία μου, αφαιρώντας μόνο αρχεία και σημειώσεις από το γραφείο μου, στέλνοντάς μου σαφές μήνυμα του κινδύνου που διατρέχω για τις έρευνές μου, ως Εισαγγελέας Διαφθοράς. Εγώ πρωτίστως και οι συνεργάτες μου δευτερευόντως δεχτήκαμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαπόμπευση. Διερωτώμαι αν υπάρχουν πιο απαξιωτικές κατηγορίες από αυτές που μου αποδόθησαν. Εμφανιστήκαμε να εκβιάζουμε μάρτυρες, να υποβάλουμε σε αυτούς το περιεχόμενο των καταθέσεών τους, να κατασκευάζουμε αποδείξεις και να εκθέτουμε σε δίωξη 10 πολιτικά πρόσωπα. Ας μου επιτραπεί να πω, παρατηρώντας τα όσα έχουν συμβεί, ότι ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. Μια προσπάθεια παραδειγματισμού όλων των μελλοντικών συναδέλφων που θα έχουν την ατυχία να επεξεργαστούν δικογραφίες με σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν η κ. Δημητρίου, η πρώην Εισαγγελέας του Αρειού Πάγου, ο κ. Ντζούρας, ο κ. Μανόλης, ο κ. Ζαγοραίος, ο κ. Καλούδης!!! Συνάδελφοι που διακρίθηκαν όλοι για την εντιμότητα και το ήθος τους. Μας απέδωσαν ανύπαρκτα πολιτικά κίνητρα για αυτονόητες και υποχρεωτικές ενέργειες μας κατά την άσκηση των καθηκόντων μας. Η επίθεση σε δικαστικούς λειτουργούς από ελεγχομένους πολίτες, είτε αυτοί είναι απλοί ιδιώτες είτε πολιτικοί η επιχειρηματίας δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό όμως που είναι πρωτόγνωρο, άλλα και λυπηρό ταυτόχρονα, είναι η στήριξη της αήθους αυτής προσπάθειας από εισαγγελικούς λειτουργούς . Άκουσα την κ. Ράικου Εισαγγελέα Εφετών, πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς, με προϋπηρεσία 30 χρόνια στον χώρο αυτόν, να καταθέτει ότι έχω κατασκευάσει τους μάρτυρες δηλ να μην αναγνωρίζει ένα αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα του ανωτάτου δικαστικού συμβούλιου. Κύριοι Δικαστές, ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια και το δίκαιο και να σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων ακόμη και αν δεν του είναι αρεστές. Ειδικά όταν αυτές οι αποφάσεις προέρχονται από το Ανώτατο Δικαστικό συμβούλιο, η περιφρόνηση των οποίων, συνιστά πέραν των άλλων και πειθαρχικό παράπτωμα. Θα αναρωτιέστε ασφαλώς γιατί δεν έχω στραφεί κατά όλων αυτών των συναδέλφων που με κατέκλυσαν με μηνύσεις, με αγωγές, με ενοχοποιητικές καταθέσεις? Θα ήθελα να σας αποκαλύψω ότι ακόμη και σήμερα το πρωί ενώ ετοιμαζόμουν ψυχικά και πνευματικά για την πιο ιερή στιγμή ενός ανθρώπου που είναι η απολογία του, έλαβα ειδοποίηση από τον ΑΠ να προσέλθω να δώσω εξηγήσεις επι παλαιότερης ήδη αρχειοθετημένης από το αντιπρόεδρο του ΑΠ κ. Χοιμε, πειθαρχικής αναφοράς του γνωστού διώκτη εμού και πολλών άλλων συναδέλφων κ. Αγγελή γιατί δήθεν ανέκυψαν νέα στοιχεία. Έφτασαν στο σημείο να με καταδιώκουν για προσκυνημα μου στη Παναγία της Τήνου. Αιδώς Αργειοι! Εγω ομως δεν θελω να μπω στη δική τους καταδιωκτική και φθονερή «μανία». Γιατί κ. Δικαστές πιστεύω ακράδαντα στο πνευματικό νόμο που υπερίσχυε όλων. ΚΑΙ που οι διώκτες μου ΤΟΝ αγνόησαν. Γιατί οι διώκτες μου κ Δικαστές, τυφλώθηκαν από την ατιν και διέπραξαν υβριν, προκαλώντας την Νεμεσιν και την τισιν. Είναι απαράβατος πνευματικός Νομός. Γιατί κ Δικαστές αυτός ο πνευματικός νόμος δεν επιδικάζει χρηματικά ποσά αποζημίωσης ηθικής βλάβης, όπως αυτά που αναζητούσαν από μένα η κ Ραικου και ο σύζυγος της (300.000 ευρώ συνολικά) άλλα ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΚΑΘΕΝΑΝ ΑΠΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΗΘΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ. Επίσης η πορεία αυτής της υπόθεσης αποδεικνύει και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. ΟΤΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Είναι οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, που παρά τα τύμπανα της συκοφαντίας και της διαστρέβλωσης της αλήθειας αποφάσισαν συνετά, περνώντας σε σας την τελική σκυτάλη για την οριστική κάθαρση αυτής της τραγωδίας, όχι μόνο για μένα και τους συναδέλφους μου που κατηγορηθήκαμε αδίκως άλλα και για την ελληνική δικαιοσύνη στο σύνολο της, που τραυματίστηκε βαρύτατα από την αληθινή σκευωρία. Βρίσκομαι σήμερα ενώπιων σας με την ιδιότητα της κατηγορουμένης προσποιώντας να σας πω το αυτονόητα. Ότι δεν υπάρχει ψήγμα ούτε της αντικειμενικής άλλα και ούτε της υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος για το οποίο κατηγορούμαι. Ότι έπραξα τον καθήκον μου και ότι τήρησα τον όρκο μου. Η πίστη μου είναι ακλόνητη. ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΔΕΝ ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ Θα ήθελα να σας διαβάσω αυτά που είπε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν στους απογόνους του Ντρέϊφους «Εσείς μας υπενθυμίζετε, πόσο σημαντική, ήταν αυτή η τόσο ιδιαίτερη μοίρα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος υπέστη τα χειρότερα , το εξευτελισμό, τη σιωπή, την απομόνωση. Τίποτα, δε θα διορθώσει αυτούς τους εξευτελισμούς, αλλά ας μην τους χειροτερεύουμε ,επιτρέποντας, να ξεχαστούν ή να επαναληφθούν» Αξιότιμοι κ. Δικαστές Με απόλυτη εμπιστοσύνη στην ευθυκρισία σας εναποθέτω την τύχη μου στη κρίση σας.

