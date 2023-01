Εύα Καϊλή: Διευκρινίσεις από την υπεράσπισή της για την ΜΚΟ της αδερφής της

Διευκρινίσεις σχετικά με το «ανακριβές», όπως το χαρακτήρισε, δημοσίευμα του Politico για την εταιρεία της Μανταλένας Καϊλή, έδωσε με δελτίο Τύπου ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Όπως υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, η ELONTech δεν αποτελεί ΜΚΟ και «δεν έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Παράλληλα, διευκρινίζεται η ακριβής δράση της εταιρείας και τονίζεται πως δεν έχει πάρει ποτέ χρήματα ούτε από τους συμμετέχοντες σε ημερίδες. Αναλυτικά το δελτίου Τύπου Σε συνέχεια του ανακριβούς δημοσιεύματος του διεθνούς ενημερωτικού website Politico, σχετικά με την δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Νομικού Παρατηρητηρίου για τις Νέες Τεχνολογίες- European Law Observatory on New Technologies – ELONTech, Διευκρινίζεται ότι: Το ELONTech συνιστά μια ελεύθερη μη-κερδοσκοπική, μη-πολιτική πρωτοβουλία επιστημόνων και επαγγελματιών από τον χώρο του Δικαίου και της Τεχνολογίας, η οποία από το 2018 χωρίς νομική προσωπικότητα ή τραπεζικό λογαριασμό, προσφέρει δυνατότητα ενημέρωσης για ζητήματα όπως ψηφιακή ταυτότητα, Δίκαιο και Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακή Φορολόγηση, Έξυπνα Συμβόλαια, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Metaverse, κα. Στην ομάδα του ELONTech συμμετείχαν προσωπικότητες διεθνούς κύρους, που εθελοντικά αφιέρωναν τον χρόνο τους, όποτε υπήρχε σχετική πρόσκληση. Το ELONTech δεν είναι ΜΚΟ. Στις -κυρίως- διαδικτυακές εκδηλώσεις που είχε διοργανώσει, παρακολούθησαν και συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 εγγεγραμμένοι. Ενώ στο πέρας του χρόνου φιλοξενήθηκαν περισσότεροι από 100 ομιλητές-ειδικοί και κορυφαίοι στοχαστές, οι οποίοι εθελοντικά μοιράστηκαν τις γνώσεις τους με το κοινό του ELONTech. Επίσης συμμετείχαν δεκάδες πολιτικοί και πολιτικά στελέχη κρατών και φορέων εντός και εκτός ΕΕ. Το ELONTech ουδέποτε ζήτησε χρήματα από τους συμμετέχοντες στις ημερίδες και τα σεμινάρια που διοργάνωνε. Το ELONTech ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. Η Κομισιόν έχει επιβεβαιώσει πως το ELONTech ουδέποτε έλαβε χρηματοδότηση για καμία δραστηριότητά του και πως δεν έχει προσφέρει ποτέ υπηρεσίες στο EU Blockchain Observatory. Το ίδιο το EU Transparency Registry-ο επίσημος θεσμικός φορέας της ΕΕ- διαπιστώνοντας ότι το ELONTech είναι ανενεργής εγγραφή, το διέγραψε από Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ. Είναι ανακριβές ότι η διαγραφή έγινε με πρωτοβουλία της Μ. Καϊλή, ή ότι ζήτησε την διαγραφή, καθώς δεν γνώριζε για την συγκεκριμένη καταχώρηση ότι υπήρχε. Ο ιστότοπος lobbyfacts.eu ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τον ευρωπαϊκό θεσμό διαφάνειας, συνεχίζει αδικαιολόγητα να περιλαμβάνει στις λίστες της το ELONTech , παρόλο που η αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία το έχει διαγράψει, παραπλανώντας έτσι την κοινή γνώμη ότι το ELONTech προσφέρει υπηρεσίες λομπινγκ, πράγμα αναληθές. Ειδήσεις σήμερα: Μέλος εγκληματικής οργάνωσης που βασάνιζε τα θύματά του με καυτό νερό μαχητής της Wagner Μητσοτάκης: Η παγίδα της απλής αναλογικής να γίνει εφαλτήριο νίκης Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσημα εκλογές στην Τουρκία στις 14 Μαΐου

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )