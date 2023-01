Θεοδωρικάκος: Μετά τον Τσίπρα που αμφέβαλλε για τα θαλάσσια σύνορα , τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί τα σύνορα στη στεριά

Ως «προκλητικά και πρωτοφανή όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ» χαρακτήρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, τα όσα υποστηρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το μεταναστευτικό, τον φράχτη στον Έβρο και την υπόθεση της «μικρής Μαρίας» στον Έβρο. «Στο μέλλον θα ντρέπονται για αυτά που λένε» πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και για τις δηλώσεις Τζανακόπουλου για τον φράχτη στον Έβρο: «Ο κ. Τσίπρας αμφέβαλλε αν υπάρχουν σύνορα στην θάλασσα. Τώρα με τις δηλώσεις του κ. Τζανακόπουλου φαίνεται πως κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ αμφιβάλλουν αν υπάρχουν σύνορα και στην στεριά. Μήπως ήθελαν να ανοίξουμε τις πόρτες διάπλατα και να μπαίνουν ανεξέλεγκτα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από τον Έβρο;». Ειδικά, δε, για τα fake news – όπως αποδείχθηκε – σχετικά με την ύπαρξη νεκρού παιδιού στην ομάδα των «38», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι «εκείνες τις ημέρες του Αυγούστου ξεκαθαρίσαμε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στον ελληνικό λαό, ότι οι συντεταγμένες της νησίδας που βρίσκονταν οι 38 δεν ήταν στην ελληνική επικράτεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορούσαμε ότι παραχωρήσαμε εθνικό έδαφος. Ο κ. Τσίπρας να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη και να ζητήσει συγγνώμη από τους αστυνομικούς, τους συνοριοφύλακες και τους Εβρίτες που φυλάνε τα σύνορα». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpzerydoy2sx) Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στον Έβρο συνοδεία των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημείωσε ότι «έγινε πολύ ουσιαστική συζήτηση με τους πρέσβεις. Τους ενημερώσαμε για όλα. Πήγαμε και στο σημείο που έχει κατασκευαστεί ο Φράχτης. Συνειδητοποίησαν πόσο οξύ ήταν το πρόβλημα. Το 2022 θα είχαν περάσει πάνω από 260.000 παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα αν δεν ήταν ο Φράχτης, που αν ανοίγαμε τα σύνορα και δίναμε λάθος μήνυμα θα ήταν εκατομμύρια και θα δημιουργούσαν και ένα θέμα ασφαλείας σε ολόκληρη την Ευρώπη». Όπως τόνισε «είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του προβλήματος τώρα, διότι η απειλή εκτείνεται σε ένα μήκος 160 χιλιομέτρων, δεν είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο (σ.σ. σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020), επομένως χρειάζεται εγρήγορση. Το προσωπικό ενισχύεται συνεχώς». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε και σε όσα ακούγονται για τη στάση των ελληνικών Αρχών στον Έβρο λέγοντας ότι «οι δυνάμεις μας στον Έβρο σέβονται εμπράκτως το διεθνές δίκαιο. Η Ελληνική Αστυνομία φυλάσσει τα σύνορα και τα έχει κάνει απροσπέλαστα, επιλύοντας και το Μεταναστευτικό. Σώζουν και ανθρώπινες ζωές όποτε χρειαστεί. Πέρσι σώθηκαν εκατοντάδες μετανάστες στα χειμαρρώδη νερά του ποταμού». Τα περιστατικά βίας από νέους Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα περιστατικά βίας από νέους λέγοντας ότι «αν κάποιος δεν νοιάζεται τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι του, μετά δεν μπορεί να περνάει την ευθύνη σε κανένα Κράτος, σε κανένα σχολείο ή στην Αστυνομία. Κάνουμε δράσεις, με στελέχη της Αστυνομίας μέσα σε σχολεία για τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Η Αστυνομία το μόνο που μπορεί να κάνει εκτός αυτού, είναι να επεμβαίνει με αστυνομικό τρόπο. Αλλά το θέμα είναι να μην φθάνουμε εκεί, με παραβατικά παιδιά και επέμβαση της Αστυνομίας». Όσον αφορά, δε, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ανέφερε ότι «το 2022 η ΕΛ.ΑΣ. σχημάτισε 11.500 δικογραφίες ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή 11.500 ζευγάρια μηνύθηκαν. Στην συντριπτική πλειονότητα είναι γυναίκες τα θύματα. Όταν πάνε στο Αστυνομικό Τμήμα είναι υποχρεωτικό να σχηματιστεί δικογραφία. Η Αστυνομία συνεργάζεται και με την ειδική γραμμή 15900 του Υπ. Εργασίας για θέματα ισότητας και κοινωνικής πολιτικής. Μετά την πανδημία το θέμα έχει χειροτερέψει». Ειδικά, δε, για τη δολοφονία της 54χρονης από τον 50χρονο σύζυγό της στη Νίκαια, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας σε προηγούμενες περιπτώσεις ξυλοδαρμού της γυναίκας, σε περιστατικά το 2017 και το 2019: «Η Αστυνομία προχώρησε σε αυτεπάγγελτη μήνυση, αλλά η γυναίκα πήγε στις δικαστικές Αρχές και είπε ότι δεν επιθυμεί την δίωξη του δράστη». Οι εκλογές Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ρωτήθηκε, τέλος, και για τις εκλογές και τις ενδεχόμενοες μετεκλογικές συνεργασίες και απάντησε ότι «η πρώτη κάλπη είναι η καθοριστική. Είναι ώρα για σταθερότητα. Δεν πρέπει να επαναληφθούν λάθη που οδήγησαν την χώρα στην αποτυχία, όπως η 4ετία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δοθεί η δύναμη στην Νέα Δημοκρατία από την πρώτη Κυρακή. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Στις εκλογές ο λαός είναι κυρίαρχος και αυτό που θα αποφασίσει ο λαός πρέπει άπαντες να το σεβαστούν». Ειδήσεις σήμερα Η Καϊλή θα «πληρώσει» τη συμφωνία Παντσέρι με τους Βέλγους Τα εκλογικά σενάρια που δίνουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο

