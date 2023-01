Ιμάμογλου: Στα Βαλκάνια δεν κυβερνούν πια σουλτάνοι – Μπακογιάννης: Δεν περνούν τα νταηλίκια Η Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα είναι «αδελφές» πόλεις, το ίδιο και οι πλατείες Ταξίμ και Συντάγματος, το ίδιο και οι άνθρωποι που γεμίζουν αυτές τις πλατείες, τόνισε ο Ιμάμογλου Προωθώντας το πνεύμα συναδέλφωσης και ενότητας, κατ’ αρχάς ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα, αλλά και ευρύτερα μεταξύ του τουρκικού και ελληνικού λαού παρά το «δόγμα» της προκλητικότητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε τη δική του άποψη -και μάλιστα από την Αθήνα. Ο κ. Ιμάμογλου βρίσκεται στην Ελλάδα για τη σύνοδο του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων Β40, στο οποίο πλέον προεδρεύει ο δήμαρχος Αθηναίων. Ο Κώστας Μπακογιάννης παρέλαβε συμβολικά τη σκυτάλη από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος προήδρευσε στην προηγούμενη σύνοδο των Β40, στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Ιμάμογλου επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «όταν κοιτάζω τα Βαλκάνια, δεν βλέπω το ‘χθες’, όταν κυβερνούσαν βασιλιάδες, Καίσαρες και Σουλτάνοι. Βλέπω το ισότιμο, πλούσιο, χαρούμενο και δημοκρατικό ‘αύριο’, που χτίζεται από δημιουργικούς ανθρώπους κάθε εθνότητας και θρησκείας. Έχουμε πει πως ‘μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Βάλαμε τα θεμέλια για μια βιώσιμη συνεργασία, που έχει προτεραιότητα την ισότητα και τη δημοκρατία. Μοιραζόμαστε τις κοινές αξίες που αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της πλουραλιστικής δημοκρατίας. Η Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα είναι ‘αδελφές’ πόλεις, το ίδιο και οι πλατείες Ταξίμ και Συντάγματος, το ίδιο και οι άνθρωποι που γεμίζουν αυτές τις πλατείες». «Μόνο αν παραμείνουμε μαζί, αλληλέγγυοι, μπορούμε να προστατεύσουμε τα δημοκρατικά επιτεύγματα. Διότι σήμερα ο αγώνας για τη δημοκρατία δεν είναι εθνικός, αλλά διεθνής. Διότι η δημοκρατία γεννήθηκε σε πόλεις όπως η Αθήνα, και είναι αυτές οι ίδιες πόλεις στις οποίες σήμερα δίνεται ο αγώνας για δημοκρατία», υποστήριξε. «Παραδίδω τη θητεία της Προεδρίας του Δικτύου Β40 στον φίλο μου Κώστα Μπακογιάννη, με μεγάλη χαρά και ανακούφιση», επεσήμανε ακόμη. Αμέσως προηγουμένως, ανοίγοντας τις εργασίες της συνόδου για το Δίκτυο Β40, ο δήμαρχος Αθηναίων είχε τονίσει ότι «το Δίκτυο συνεργασίας των Βαλκανικών Πόλεων είναι ‘τέκνο’ της ιστορικής ανάγκης, είναι ‘τέκνο’ της συγκυρίας. Γι’ αυτό και είναι τόσο επίκαιρο, όσο και σύγχρονο. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, όλες και όλοι, βιώνουμε την τρέχουσα ιστορική πραγματικότητα. Φυγόκεντρες δυνάμεις κυριαρχούν στην περιοχή. Απομακρυνόμαστε και δοκιμαζόμαστε πολιτικά, ενώ οι λαοί μας είναι κοντά από ποτέ. Για να το πω ξεκάθαρα, οι αναχρονιστικές και αναθεωρητικές μεθοδεύσεις, οι μικροπολιτικές και τα λαϊκίστικα αφηγήματα δεν εκφράζουν τους λαούς των Βαλκανίων. Πόσο μάλλον δεν τούς εκφράζουν τα ‘νταϊλίκια’ και οι απειλές. Αλλά Βαλκάνια δεν σημαίνει μόνο αντιπαράθεση. Βαλκάνια δεν σημαίνει μόνο ένταση». «Εμείς οι δήμαρχοι, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί είμαστε σε θέση να διερμηνεύουμε πιο άμεσα τα συναισθήματα των ανθρώπων μας. Και το κάνουμε αυτό ανόθευτα και αφιλτράριστα, χωρίς στρεβλώσεις. Γνωρίζουμε καλά πως κανένα παιδί δε γεννιέται με μίσος για το άλλο, ανεξαρτήτως εθνότητας, θρησκείας ή καταγωγής. Αυτά είναι στερεότυπα που εξυπηρετούν άλλες σκοτεινές σκοπιμότητες. Άλλωστε στην περιοχή μας, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει εθνικισμός και πατριδοκαπηλία. Κάθε φορά που αυτά κυριάρχησαν στον τόπο τους ενός ή του άλλου, τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια για όλους», συμπλήρωσε. Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ισχυρή εκπροσώπηση των ελληνικών πόλεων στο Δίκτυο, καθώς ήδη, μαζί με την Αθήνα, επιπλέον 38 μικροί και μεγάλοι δήμοι συμμετέχουν στη σύνοδο ως μέλη του Β40: «Όπως κάθε δίκτυο, το Β40 είναι τόσο αποτελεσματικό όσο και η εμβέλειά του. Κάθε νέο μέλος αποτελεί έναν ακόμα πυλώνα στις γέφυρες συνεργασίας που χτίζουμε. Από την ίδρυσή του το Νοέμβριο του 2021 στην Κωνσταντινούπολη μέχρι σήμερα, τα 22 ιδρυτικά μέλη έχουν ενισχυθεί με 27 καινούργια. Και αναμένουμε με χαρά ακόμη περισσότερα. Οφείλω να υπογραμμίσω πως η ελληνική συμμετοχή είναι εντυπωσιακή. Μαζί με την Αθήνα συνολικά 39 δήμοι εκπροσωπούνται και αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας για την περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και τη δίψα των Ελλήνων για ειρήνη, σταθερότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη». Τέλος, ο κ. Μπακογιάννης εξήρε την προεδρία του Εκρέμ Ιμάμογλου, επισημαίνοντας ότι πέτυχε πάρα πολλά, βάζοντας ψηλά τον πήχη και για την Αθήνα. Η ετήσια σύνοδος του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων Β40 διεξάγεται στην Αθήνα το διήμερο 23-24 Ιανουαρίου 2023, υπό την αιγίδα και τη φιλοξενία του δήμου Αθηναίων. Ενδεικτικά, για την πρώτη ημέρα είχαν προγραμματιστεί πάνω από 100 διμερείς συναντήσεις μεταξύ των δημάρχων και των άλλων εκπροσώπων των πόλεων που συμμετέχουν στο Β40. Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών της συνόδου των Β40 παρενέβησαν με ομιλίες 35 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων οι Δήμαρχοι Τιράνων, Σόφιας, Ζάγκρεμπ, Βελιγραδίου, Σεράγεβο, Σκοπίων, της Ποντγκόριτσα, Τρικκαίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Γαλατσίου, Λευκάδας, Πάτρας, Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Κηφισιάς, Κέρκυρας, Κορυδαλλού, Καρδίτσας, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Άργους, Ορεστιάδας, Αχαρνών και Μυτιλήνης. Οι εργασίες της Συνόδου θα συνεχιστούν και αύριο, Τρίτη 24 Ιανουαρίου, με ομιλίες των υπολοίπων Δημάρχων, καθώς και με ανοιχτή συζήτηση για το όραμα του Δικτύου Β40 για το 2023 και για το κείμενο στρατηγικής διπλωματίας πόλεων του Δικτύου. Ομιλίες θα απευθύνουν επίσης ο Ντάριο Ναρντέλλα, Πρόεδρος του Δικτύου Eurocities και Δήμαρχος Φλωρεντίας, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Βάσκο Άλβες Κορντέιρο, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, κ. Βλαντιμίρ Πρέμπιλιτς. Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων. BEST OF NETWORK 23.01.2023, 12:23 23.01.2023, 13:57 23.01.2023, 11:05 23.01.2023, 15:53 23.01.2023, 16:16 23.01.2023, 16:15

