Κατάρ-gate: Η Καϊλή θα «πληρώσει» τη συμφωνία Παντσέρι με τους Βέλγους

Ολο και πιο δυσχερής γίνεται η θέση της Εύας Καϊλή έναντι των βελγικών αρχών που ερευνούν τη δυσώδη υπόθεση του Qatar-gate, με τις δωροδοκίες Ευρωπαίων πολιτικών και παραγόντων για την προώθηση των συμφερόντων του εμιράτου. Αφενός, το Προδικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη να συνεχιστεί η προφυλάκιση της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, απορρίπτοντας τη σχετική αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει, αφετέρου, προέκυψε στο μεταξύ η συμφωνία που έκανε με τις βελγικές αρχές ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, η οποία ευνοεί μεν τον ίδιο, αλλά επιδεινώνει δραματικά τα δεδομένα για τους άλλους εμπλεκομένους, καθώς προτίθεται να δώσει επιβαρυντικά στοιχεία για να έχει ο ίδιος ευνοϊκή αντιμετώπιση. Η κίνηση του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή αιφνιδίασε τις άλλες πλευρές, ήτοι όσους ελέγχονται ή και ήδη βρίσκονται στα χέρια των βελγικών αρχών με βαριές κατηγορίες και οι οποίοι απέφυγαν να κάνουν οποιοδήποτε βήμα για έναν συμβιβασμό τέτοιου είδους, κατά κύριο λόγο επειδή επιμένουν ότι είναι αθώοι, όπως η Εύα Καϊλή. Ενδεικτικό της διαφοράς που υπάρχει στην αντιμετώπιση υπόπτων που συνεργάζονται με τις Αρχές σε σχέση με όσους δεν υιοθετούν τέτοια τακτική είναι το γεγονός ότι ο Παντσέρι αναμένεται να εκτίσει ποινή φυλάκισης μόλις ενός έτους και μέρος αυτής κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπως τουλάχιστον διατείνονται οι δικηγόροι του. «Ματαιοπονούν. Κομμάτια να με κάνουν, δεν θα παραδεχτώ ποτέ κάτι που δεν έκανα», δηλώνει μέσω των δικηγόρων της η προφυλακισμένη ευρωβουλευτής. Ομως το βασανιστικό ερώτημα για την ίδια και τους συνηγόρους της παραμένει: θα εμπλέξει και την ίδια ο Αντόνιο Παντσέρι ή θα περιοριστεί στη συνεργασία του με τον σύντροφό της και πρώην βοηθό του, Φραντσέσκο Τζόρτζι; Στο μνημόνιο που δέχθηκε να υπογράψει ο φερόμενος ως έχων την μπαγκέτα του «παρα-λόμπινγκ» με τις βελγικές αρχές δεσμεύεται, εκτός από τη δομή και τη δράση του κυκλώματος, να αποκαλύψει τις διαδρομές του χρήματος από τις πηγές έως τα πολιτικά πρόσωπα που δωροδοκήθηκαν. Υπό αυτή την έννοια, η αγωνία στην πλευρά Καϊλή είναι πλέον, αν και τι προτίθεται να πει ο Παντσέρι για τη δική της θέση στο όλο αμαρτωλό παζλ που άφησε εμβρόντητη την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τους θεσμούς των Βρυξελλών και πρωτίστως το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Με το κύριο ερώτημα να αφορά το αν ο Ιταλός σκοτεινός παράγοντας θα αναφερθεί και στην ίδια ή θα περιοριστεί στο πώς ήταν η συνεργασία του με τον σύντροφό της και πρώην βοηθό του, τον Φραντσέσκο Τζόρτζι. Μία πρώτη ερμηνεία για την κίνηση του Παντσέρι από την πλευρά της Καϊλή διατυπώθηκε από τον δικηγόρο της, τον Αντρέ Ριζόπουλο: «“Αγοράζει” το μέλλον του και καλά κάνει. Ως δικηγόρος, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτός πλέον γνωρίζει πότε θα τελειώσει η κράτησή του, ξέρει ποια είναι τα πρόσωπα που αποφάσισε να προστατεύσει. Και καλά κάνει. Και πιθανότατα ξεκίνησε με την ίδια του την οικογένεια», τόνισε, «φωτογραφίζοντας» την κόρη του Ιταλού λομπίστα. Οι άθλιες συνθήκες κράτησης Παρά τις ελπίδες που έτρεφαν οι δικηγόροι της για μια πιο ήπια αντιμετώπισή της, λόγω και του παιδιού της, η Εύα Καϊλή άκουσε την περασμένη Πέμπτη το Προδικαστικό Συμβούλιο να αποφασίζει την παράταση της κράτησής της στις βελγικές φυλακές. Το κύριο αιτιολογικό αυτής της απόφασης εδράζεται στην εκτίμηση ότι η ευρωβουλευτής θεωρείται ύποπτη φυγής, αλλά και ύποπτη ότι μπορεί σε συνέργεια με τρίτα πρόσωπα να επιχειρήσει να αποκρύψει ή και να καταστρέψει στοιχεία ή ακόμα και να αλλοιώσει στοιχεία της δικογραφίας. Τα περιθώρια των νομικών κινήσεων δεν είναι πλέον πολλά σε αυτή τη φάση, καθώς δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα που έχουν οι βελγικές δικαστικές αρχές και δύσκολα θα υπάρξει μια πιο θετική αντιμετώπιση της Ελληνίδας ευρωβουλευτή. Το βέβαιο είναι ότι και ο Φεβρουάριος θα είναι δύσκολος μήνας για εκείνη, αφού η επόμενη ακρόαση προσδιορίζεται σχεδόν σε τριάντα ημέρες. «Να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην κ. Καϊλή, η οποία δεν κατάφερε παρά να δει μόνο δύο φορές, μέσα σε έξι εβδομάδες στη φυλακή, το παιδί της», ήταν η δραματική δήλωση του δικηγόρου της Αντρέ Ριζόπουλου, ενώ ο έτερος νομικός της παραστάτης Μιχάλης Δημητρακόπουλος επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάδειξη των άθλιων συνθηκών κράτησής της. Κατήγγειλε μάλιστα «βασανιστήρια» εις βάρος της ευρωβουλευτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η Εύα Καϊλή από την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου ήταν σε απομόνωση με απόφαση του ανακριτή. Για 16 ώρες ήταν σε ένα κελί στην Αστυνομία, όχι στη φυλακή, με κρύο, ζήτησε μια δεύτερη κουβέρτα και δεν της έδωσαν, της πήραν το παλτό». Σχόλιο ή απάντηση από την πλευρά των βελγικών αρχών δεν υπήρξε για τις καταγγελίες αυτές, αλλά είναι σαφές ότι η υπεράσπιση της κυρίας Καϊλή έχει διαμορφώσει την εντύπωση πως επικρατεί μια άνιση αντιμετώπιση, ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην υπόθεση και πως κάποιοι εκ των εμπλεκομένων έχουν καλύτερη μεταχείριση έναντι άλλων – στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνουν και τη 45χρονη πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ταυτόχρονα με αυτή την κόντρα με τις βελγικές αρχές, η πλευρά Καϊλή επιμένει στεντόρεια πως δεν έχει καμία ποινική ευθύνη και εμπλοκή στο Qatar-gate. «Ματαιοπονούν. Κομμάτια να με κάνουν, δεν θα παραδεχτώ ποτέ κάτι που δεν έκανα» δήλωσε μέσω των δικηγόρων της η προφυλακισμένη ευρωβουλευτής. Ωστόσο, η παράταση της κράτησής της μαρτυρά, σύμφωνα με ανεξάρτητες πηγές, ότι οι εισαγγελικές αρχές αναμένουν -βασίμως ή όχι θα φανεί στην πορεία- περαιτέρω αποκαλύψεις και στοιχεία για τον ρόλο της. Και εξ αντικειμένου πλέον οι κινήσεις του Πιερ Αντόνιο Παντσέρι θεωρούνται καθοριστικές για την τύχη της. Τι παζαρεύει ο Παντσέρι Οπως ανακοινώθηκε αρμοδίως από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου, «ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, επικουρούμενος από τους δικηγόρους του, υπέγραψε μνημόνιο με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα βάσει των άρθρων 216/1 έως 216/8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας». Τα άρθρα αυτά αφορούν υπόπτους που μετανόησαν για μία υπόθεση. Οπως προβλέπει το σχετικό νομικό πλαίσιο, «ένας μετανοημένος προχωρά σε ουσιαστικές, αποκαλυπτικές, αληθείς και πλήρεις δηλώσεις σχετικά με την εμπλοκή τρίτων και, εάν ισχύουν, τη δική του/της εμπλοκή σχετικά με ποινικά αδικήματα εντός της συγκεκριμένης υπόθεσης». Ο Παντσέρι συμφώνησε να δώσει ονόματα και να αποκαλύψει πώς λειτουργούσε η οργάνωση, καθώς και ποιες άλλες χώρες και πρόσωπα εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς. Με το υπόμνημα που υπέγραψε ο Ιταλός δεσμεύεται να ενημερώσει τις Αρχές για τον τρόπο λειτουργίας, τις οικονομικές ρυθμίσεις με άλλα εμπλεκόμενα μέρη, τις οικονομικές δομές που συγκροτήθηκαν, τα ενδιαφερόμενα μέρη των δομών και τα προσφερόμενα οφέλη, τη συμμετοχή γνωστών και αγνώστων στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των προσώπων που παραδέχεται ότι δωροδοκούσαν. Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας τονίζεται ότι «σύμφωνα με το μνημόνιο που υπογράφηκε, προβλέπεται περιορισμένη ποινή για τον Παντσέρι. Η ποινή περιλαμβάνει φυλάκιση, πρόστιμο και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, τα οποία προς το παρόν εκτιμώνται σε 1 εκατ. ευρώ». Είναι η δεύτερη φορά στη βελγική νομική ιστορία, από την εισαγωγή του λεγόμενου νόμου «pentiti» (πρόκειται για το pentiti regret, που αναφέρεται στον ιταλικό νόμο που επιτρέπει τις έρευνες για τη μαφία), που οι διαδικασίες αυτές καταλήγουν στην υπογραφή μνημονίου. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του Παντσέρι δηλώνει πως δεν είναι ο πελάτης του ο κύριος πρωταγωνιστής της υπόθεσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο (ή τον υπαινιγμό να αιωρείται) για συνταρακτικές αποκαλύψεις στη συνέχεια. Οπως δήλωσε ο ίδιος δικηγόρος «ο Παντσέρι δεν διέφθειρε ποτέ για λογαριασμό του αλλά υπέρ άλλων προσώπων, τα οποία από το Κατάρ και από το Μαρόκο του ζήτησαν να το πράξει και τα οργάνωσαν όλα. Αποφάσισε να μιλήσει και καθόρισε προκαταβολικά την ποινή του. Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασίας με τη Δικαιοσύνη». Οι νομικές μάχες και τα αλληλοκαρφώματα στις Βρυξέλλες ενώπιον των βελγικών αρχών αποκτούν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Από τις πληροφορίες που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, κυρίως σε βελγικά και ιταλικά Μέσα, ο Παντσέρι ομολόγησε ότι κατέβαλε «από 120 μέχρι 140 χιλιάδες ευρώ στον Βέλγο ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, σε δόσεις κατά την περίοδο που στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση σχετικά με τη θέση που έπρεπε να ληφθεί για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απασχολούνταν στα έργα για το Μουντιάλ του Κατάρ». Ωστόσο ο δικηγόρος του Ταραμπέλα Μάξιμ Τόλερ δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός ότι προτάθηκε συμφωνία στον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή. «Είναι απίστευτο το ότι προτάθηκε συμφωνία μεταμελημένου στον Παντσέρι -ο οποίος θεωρείται επικεφαλής της εγκληματικής αυτής οργάνωσης- χωρίς να έχουν τεθεί ποτέ σε αντιπαράθεση τα λεγόμενά του με όσα υποστηρίζει ο πελάτης μου», δήλωσε, εκτιμώντας ότι «δεν υπάρχουν νομικές αιτίες για να συλληφθεί ο Ταραμπέλα και αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για φυλάκιση με στόχο να ασκηθεί πίεση για να καταρρεύσει». Ο Παντσέρι ενέπλεξε και τον ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας Αντρέα Κοτσολίνο, προτρέποντας τις Αρχές να ερευνήσουν τον ρόλο του, χωρίς πάντως να αναφερθεί σε καταβολή χρημάτων. Νέος αντιπρόεδρος Την περασμένη Τετάρτη ολοκληρώθηκε τυπικά και ουσιαστικά η αντικατάσταση της Εύας Καϊλή στην αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε καθαιρεθεί σχεδόν αμέσως με το που ξέσπασε το τρομακτικό σκάνδαλο, καθώς η Σοσιαλιστική Ομάδα που την είχε προτείνει, ήρε αστραπιαία την εμπιστοσύνη της. Σε ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στη θέση του αντιπροέδρου εκλέχτηκε ο σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής από το Λουξεμβούργο Μαρκ Ανγκέλ, που υποστηρίχτηκε επίσης από το Λαϊκό Κόμμα και τους Φιλελεύθερους. Χρειάστηκαν δύο γύροι ψηφοφορίας για να εκλεγεί ο κ. Ανγκέλ με 307 ψήφους, καθώς στον πρώτο γύρο δεν κατάφερε να αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία, λαμβάνοντας 263 ψήφους σε σύνολο 555 έγκυρων ψηφοδελτίων. Πέραν αυτού, όμως, η Ευρωβουλή δρομολογεί και διαδικασίες για την άρση της βουλευτικής ασυλίας για την Εύα Καϊλή. Μέσα σε κλίμα έντονου σκεπτικισμού για τα όσα πλήττουν τον θεσμό, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου, επιτρέποντας στην πρόεδρο του Σώματος Ρομπέρτα Μέτσολα να ανακοινώσει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση της ασυλίας όχι μόνο της άλλοτε ανερχόμενης πολιτικού από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και της Μαρίας Σπυράκη, αιτήματα που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της Ευρωβουλής. Ειδήσεις σήμερα Η Μπουρκίνα Φάσο απαίτησε να αποχωρήσουν τα στρατεύματα της Γαλλίας εντός ενός μήνα Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο Νεκρός ο 72χρονος ύποπτος του μακελειού στην Καλιφόρνια – Mεσίστιες οι σημαίες έως την Πέμπτη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )