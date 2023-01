Κυριάκος Μητσοτάκης: Επιστρέψαμε στη μεσαία τάξη αυτά που της πήρε ο Τσίπρας – Live η συνέντευξη τύπου

Την πρώτη του θεματική συνέντευξη τύπου με ατζέντα τα θέματα οικονομίας, ανάπτυξης και απασχόλησης παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείτε τη συνέντευξη τύπου Η συνέντευξη - Πριν σπεύσουμε να συζητήσουμε για το επόμενο και το μεθεπόμενο μέτρο να αναλογιστούμε πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που έχει δρομολογήσει και δρομολογεί Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας αναλογιστούμε πόσα χρήματα έπεσαν για τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και πόσα θα δοθούν. 500 εκατ. δόθηκαν τα Χριστούγεννα. Τον Ιανουάριο καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε την πρώτη αύξηση των συντάξεων που θα φτάσει στο 8% Βρισκόμαστε ακόμα στις 23 Ιανουαρίου, δεν είμαστε σε θέση να έχουμε καλύτερη εικόνα γαι τα δημοσιονομικά δεδομένα πριν τον Φεβρουαρίο. Πρόωρη αυτή η συζήτηση και αδικεί την έκταση των παρεμβάσεων που δρομολογούνται αυτή τη στιγμή που συζητάμε Έκτη ερώτηση: Μήπως είναι ευκαιρία λόγω του σεβαστού δημοσιονομικού χώρου να ξεκινήσετε από φέτος επιστροφή αναδρομικών και δώρων σε όλους; Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί νέοι επιλέγουν να πάνε στα δημόσια ΙΕΚ που προσφέρουν ειδικότητες που θα τους επιτρέψουν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας Υπάρχουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα καθώς έχουν ανέβει τα μεροκάματα. Είναι ένα δομικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και γι’ αυτό έχουμε προχωρήσει σε συμφωνίες με άλλες χώρες Η μείωση στις δύο κατηγορίες ήταν σημαντική και όχι ευκαταφρόνητη Στους νέους η μείωση στην ανεργία ήταν 7,5 ΕΕ και 17,5% στην Ελλάδα αλλά ξεκινάμε από χαμηλότερη βάση Προετοιμαζόμενος για τη συνέντευξη είχα ακούσει για τους νέους και τις γυναίκες αλλά τα στοιχεία δεν το υποστηρίζουν. Ξεκινάμε από χαμηλή βάση αλλά είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση από την ΕΕ Πέμπτη ερώτηση: Για την ανεργία και την αποκλιμάκωσή της και γιατί σε νέους και γυναίκες δεν παρατηρείται η επιτυχία σε άλλες κατηγορίες Η αύξηση που έχουμε νομοθετήσει επί κυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντική καθώς έχουμε πάει στα 713 ευρώ. Πιστεύω ότι θα είναι σημαντική η επόμενη και δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Δεν μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε στους νέους οποιαδήποτε δουλειά. Θέλουμε να είναι σταθερές και να πληρώνονται καλύτερους μισθούς και γι’ αυτό έχουμε θεσπίσει κίνητρα που αξιοποιούν κατά κόρον οι επιχειρήσεις Η αύξηση των μισθών έχει να κάνει με την παραγωγικότητα της οικονομίας Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν προδίδει τον χρόνο των εκλογών αλλά προέκυψε για τις αμοιβές των εργαζομένων στον τουρισμό Τέταρτη ερώτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού και αν θα καλύπτει τις απώλειες που είχαν οι πολίτες την προηγούμενη περίοδο και αν προδίδει τον χρόνο των εκλογών Πιθανή η μείωση έμμεσων φόρων που θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά αλλά δεν θα διακινδυνεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα Όλες οι μειώσεις φόρων τις οποίες νομοθετήσαμε ήταν μειώσεις που σεβάστηκαν την ανάγκη να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία Μειώσαμε όλους τους φόρους για τους οποίους είχαμε δεσμευθεί όπως ο ΕΝΦΙΑ. Προσθέσαμε φόρους όπως η κατάργηση φορολογίας για γονικές παροχές. Μειώσαμε τη φορολόγηση στο κεφάλαιο από το 28% στο 22% Χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η κυβέρνηση ήταν συνεπής στη δέσμευση για μείωση φόρων Τρίτη ερώτηση: Για το ενδεχόμενο μείωσης των έμμεσων φόρων Έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς, εξαντλούμε τις δυνατότητες. Εκτιμώ ότι θα δούμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που θα παρασύρει και τις τιμές στο ράφι εφόσον δεν έχουμε εκπλήξεις Τα χειρότερα για τις τιμές στο ράφι τα έχουμε δει. Η κατεύθυνση πυ έχω δώσει είναι οι έλεγχοι να είναι εξαντλητικοί. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κερδοσκοπήσει Οι καταναλωτές οι ίδιοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι όταν υπάρχει το φαινόμενο του πληθωρισμού Θέλω να επισημάνω την επιτυχία του καλαθιού του νοικοκυριού για τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα σε βασικά αγαθά Δεν είμαι αφελής ξέρω ότι θα υπάρχουν παράγοντες που θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τη συγκυρία. Δεύτερη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη: Για την αισχροκέρδεια. Υπάρχει δυνατότητα επιβολής προστίμων και αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι παραπάνω Για την αισχροκέρδεια ο έλεγχος στην αγορά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχουμε εργαλεία για να την ελέγχουμε πιο αποτελσματικά από ό,τι στο παρελθόν. Ακολουθεί το Market Pass με στόχο να περιορίσει τις συνέπειες του πληθωρισμού για τα βασικά αγαθά που αγοράζουν τα νοικοκυριά Το κύριο μέλημά μας σήμερα είναι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Θυμίζω το καλάθι του νοικοκυριού που ήταν τοσο επιτυχημένο ώστε η Γαλλία να ανακοινώσει ανάλογο μέτρο Η κυβέρνηση απάντησε με σειρά μέτρων που στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα, μέτρα που μας επέτρεψαν να απενεργοποιήσουμε πληθωριστικές βόμβες Εξακολουθούμε να βλέπουμε συστηματικό πληθωρισμό στα τρόφιμα αλλά είμαστε προετοιμασμένοι Οι τιμές είναι ακόμα υψηλές αλλά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού Όλες οι χώρες κατέφυγαν στις όποιες δυνατότητες τους έδιναν οι προϋπολογισμοί για να προστατεύσουν τις ευπαθείς ομάδες – Το ζήτημα της ακρίβειας θα απασχολήσει την ελληνική κοινωνία – Πρώτη ερώτηση για το ενδεχόμενο νέων μέτρων Η θεματική συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο κ. Μητσοτάκης είναι η πρώτη από αυτές που θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές, καθώς ο πρωθυπουργός θέλει να συγκεφαλαιώσει το κυβερνητικό έργο ανά ενότητες. Στα σκαριά είναι σίγουρα και μια συνέντευξη, κατά πάσα πιθανότητα, για την εξωτερική πολιτική, ενώ οι θεματικές όσων καταστεί εφικτό να γίνουν πριν την προκήρυξη των εκλογών-που θα γίνει ως τα μέσα Μαρτίου, αν οι εκλογές διεξαχθούν στις 9 Απριλίου-θα κλειδώσουν το επόμενο διάστημα. Το μοντέλο αντιπαράθεσης που επιλέγει ο πρωθυπουργός, πάντως, ενέχει ως στρατηγική και το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» που κατά κόρον προτάσσεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Με άλλα λόγια, κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της ΝΔ, αλλά και της προσπάθειας συγκεφαλαίωσης, κωδικοποίησης και υπενθύμισης του κυβερνητικού έργου, θα είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Ειδήσεις σήμερα Η δικογραφία για το Μοσχάτο: Από τη διπλή απάτη στον απαγχονισμό Τα εκλογικά σενάρια που δίνουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο 23.01.2023, 12:29 UPD: 23.01.2023, 12:49

