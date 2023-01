Κυριάκος Μητσοτάκης: Η παγίδα της απλής αναλογικής να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης «Εντολή για δεύτερη φορά στην προκοπή» ζήτησε ο πρωθυπουργός – «Δεν μπορείτε να ρισκάρετε περιπέτειες ακυβέρνησίας» – «Καρφί» για Τσίπρα: Θέλει να φανεί trendy, αλλά κινδυνεύει να γίνει cringe Την έναρξη της εκδήλωσης, με τίτλο «European Youth Day – Powered by ONNED» στην αίθουσα «Ιφιγένεια» του «Ελληνικού Κόσμου», κήρυξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μία ημέρα αφιερωμένη στις νέες τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή και ζητήματα, τα οποία θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια την Ευρώπη. Ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος για το μήνυμα της κάλπης και τη σημασία της πρώτης Κυριακής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης». «Δεν μπορείτε να ρισκάρετε περιπέτειες ακυβερνησίας» είπε, απευθυνόμενος στους νέους. Ζήτησε «εντολή για δεύτερη φορά στην προκοπή» και υπογράμμισε με έμφαση ότι η χώρα έχει ανάγκη τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη συνέπεια». Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι «τους νέους τους αφορούν όλες οι πολιτικές μας… Το brain drain αρχίζει και αντιστρέφεται. Το στοίχημα στη δεύτερη τετραετία θα είναι καλύτεροι μισθοί σε μια καλύτερη καθημερινότητα, με αιχμή το πρόγραμμα στέγης». «Καρφώνοντας», δε, τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «κάποιους που, αντί για λύσεις, προτείνουν σποτακια με “how to”, χωρίς να έχουν το “know how” και με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί trendy, αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει cringe» (σ.σ. αναφερόμενος στα προεκλογικά σποτ του ΣΥΡΙΖΑ). Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι καμία πρωτοβουλία στο παρόν δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, αν δεν προβάλλεται στο μέλλον. Μίλησε για «αθόρυβη επανάσταση του gov.gr» και θεαματικά αποτέλεσμα κόντρα στη γραφειοκρατία. «Οι προκλήσεις έχουν να κάνουν και με την αιχμή της τεχνολογίας» ανέφερε, σημειώνοντας ότι δρομολογείται στην Ελλάδα η ίδρυση γραφείου της Meta. Με πρωτοβουλίες όπως τα έξυπνα νησιά και τα απάτητα βουνά, δείχνουμε πώς συμβαδίζει η ανάπτυξη με την προστασία της φύσης, ανέφερε ακόμη, δίνοντας έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Αναφορικά με την Ουκρανία, έκανε λόγο για «πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης», που δημιουργεί κύματα ακριβείας. «Πεθαίνουν άνθρωποι στην Ευρώπη για να υπερασπιστούν την ελευθερία τους, ο πόλεμος αυτός μας αφορά όλους» ξεκαθάρισε. Η Ελλάδα ξεπέρασε πολλά εμπόδια, είπε ακόμη, κάνοντας λόγο για οικονομική ανόρθωση της χώρας και την καθιέρωση του ψηφιακού κράτους -έτσι φτάσαμε στις 300.000 νέες δουλειές και στην τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού, παρατήρησε. Έκανε λόγο για σημαντική υποχώρηση της ανεργίας και είπε πως στόχος θα είναι η αποκλιμάκωση να συνεχιστεί, με τη δημιουργία πολλών και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας, μέσα από επενδύσεις. «Τους νέους τους αφορούν όλες οι πολιτικές μας. Το brain drain αρχίζει και αντιστρέφεται» είπε, τονίζοντας πως το στοίχημα στη δεύτερη τετραετία θα είναι καλύτεροι μισθοί σε μια καλύτερη καθημερινότητα, με αιχμή το πρόγραμμα στέγης. «Μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα για τη νέα γενιά. Σε αυτήν την προσπάθεια σας θέλω δίπλα μου, να πούμε πως ό,τι λέμε για τη νέα τεράστια θα το κάνουμε, γιατί έχουμε αξιοπιστία» κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Στις φλόγες τυλίχθηκε ιστορικό πολυκατάστημα στο Εδιμβούργο – Δείτε βίντεο Φωτογραφία από τη στιγμή που ο ψευτογιατρός κάνει ένεση σε ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας Twitter με συνδρομή χωρίς διαφημίσεις θα λανσάρει ο Έλον Μασκ για να ρεφάρει τις απώλειες Best of Network 23.01.2023, 18:00 23.01.2023, 14:07 23.01.2023, 11:05 23.01.2023, 15:53 23.01.2023, 16:16 23.01.2023, 17:48

