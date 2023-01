Μίμης Ανδρουλάκης: Άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για το «ανεπανόρθωτο σφάλμα» της «Πανσπουδαστικής Νο 8»

«Σε λίγους μήνες συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αν και με κυνηγάει για χρόνια αυτή η άδικη στοχοποίηση πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουν μια και καλή οι πληγές που παρέμειναν ανοιχτές για μισό αιώνα και πυροδότησαν αντιπαραθέσεις. Το χρωστάμε στην ιστορία και στις επόμενες γενιές». Αυτά είναι τα λόγια του Διονύση Μαυρογένη, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου, ο οποίος είχε στοχοποιηθεί από την «Πανσπουδαστική Νο 8» ως ένας από τους προβοκάτορες της ΚΥΠ που κατέλαβαν το Πολυτεχνείο στις 14 Νοεμβρίου 1973. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αιματοβαμμένη εξέγερση του Νοέμβρη του ’73 και η στοχοποίησή του θα παρέμενε ακόμη εάν 53 συναγωνιστές του στον αγώνα κατά της χούντας, σε μία κίνηση που εμπεριέχει υψηλό συμβολισμό, δεν συνυπέγραφαν την καταδίκη της «ύπουλης και συκοφαντικής δυσφήμησης» προς το πρόσωπο του. Το thetimes|-.gr παρουσιάζει αυτή την επιστολή: «Η πενταμελής επιτροπή της Φυσικομαθηματικής Σχολής που εκλέχτηκε στη Γενική Συνέλευση της Σχολής στις 16 Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο και μετείχε στη Συντονιστική Επιτροπή καθώς και οι υπογράφοντες συνδικαλιστές – φοιτητές των ΑΕΙ, δηλώνουμε κατόπιν της δημοσιευθείσης στον Τύπο ανοιχτής επιστολής του μέλους της εν λόγω επιτροπής και γνωστού συνδικαλιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών Διονύση Μαυρογένη, ότι καταδικάζουμε την εκ μέρους της ΑΝΤΙ-ΕΦΕΕ, εξαπολυθείσα ύπουλη συκοφαντική δυσφήμηση κατά του εν λόγω συναδέλφου και συγκρατούμενου μας στα άντρα της ΕΣΑ. Δηλώνουμε ότι τέτοιες πράξεις βρίσκονται σε αντίθεση με τις αρχές του φοιτητικού κινήματος και την ηθική και αγωνιστική εντιμότητα. Παρέχουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον συνάδελφο και καλούμε τους φοιτητές να διαφοροποιήσουν τη θέση των σε σχέση με τη βρώμικη αυτή ενέργεια». Οι υπογράφοντες: Αδαμόπουλος Διονύσης Αρβανίτης Σ. Αρβανίτης Φοίβος Γαβριήλ Γιώργος Γεωργάτος Σπύρος Δρόσος Γ. Ιωαννίδης Κ. Κανελλάκης Π. Κόντου Κλειώ Κούλογλου Στέλιος Κουμάνταρος Δημήτρης Κούρκουλας Άλκης Λαλιώτης Κώστας Λεκατσά Μέλπω Λιοναράκης Νικήτας Λυγερός Σταύρος Μαλιχούδη Έφη Μαντζουράνης Γιάννης Μεγγρέλης Νίκος Μιχαλόπουλος Νίκος Μηλιός Γιάννης Παπαϊωάννου Γ. Παυλάκης Γιώργος Ροζάκης Αρτέμης Σαμπατακάκης Μιχάλης Σαπουνάκης Αναστάσιος Σαράτση Τιτίκα Σεργόπουλος Γιάννης Σιδέρης Νίκος Τζουβάνος Δημήτρης Τζουμάκας Στέφανος Τσαφαράκης Μανούσος Τσαφαράκης Σταύρος Τσούρας Θανάσης Ψιλοπούλου Αλκμήνη Στις αρχές Δεκεμβρίου η συγκεκριμένη επιστολή διαβάστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Μίμη Ανδρουλάκη και συνοδευόταν από την ακόλουθη προσθήκη του κ. Μαυρογένη: «H απόφαση αυτή υπογράφηκε ιδιοχείρως τους πρώτους μήνες του ’74 από τις συναγωνίστριες και τους συναγωνιστές του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος και δημοσιεύθηκε στον Τύπο της εποχής. Όποιοι από τους παριστάμενους στην παρουσίαση του βιβλίου το επιθυμούν μπορούν να συνυπογράψουν την επιστολή 48 χρόνια μετά. Το ζητώ μετά λόγου γνώσεως για λόγους αποκατάστασης της προσωπικής μου ακεραιότητας αλλά και της ιστορικής αλήθειας. Σε ένδειξη αγωνιστικής, ηθικής και πολιτικής εντιμότητας προς τους απόντες και τους επιζήσαντες συναγωνιστές και συναγωνίστριες που είχαν συνυπογράψει από τότε και προς την νεολαία του μέλλοντός μας». Tο παραπάνω κείμενο δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να το συνυπογράψουν και άλλοι που συμμετείχαν ενεργά στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα. Οι συνυπογράφοντες: Αλεξόπουλος Βασίλης Ανδρουλάκης Μίμης Αρβανίτης Φοίβος Αφένδρα Μαρία Βεριώνης Δημήτρης Βερνίκος Γιώργος Γιαλκέτσης Θανάσης Δαφέρμος Ολύμπιος Δημάκας Λουκάς Ζαράχης Λουκάς Ζωγραφάκη Μαρίνα Καρυδάκη Κική Κασκαμπάς Δημήτρης (Τάκης) Κουτούλας Δημήτρης Κουτσιανάς Νίκος Λάζος Χρήστος Λεκατσά Μέλπω Λιβέριος Νίκος Λιόντος Βασίλης Λογοθέτης Στέλιος Μανιός Νίκος Μαραγκός Θόδωρος Μαρίνου Δέσποινα Μαρίνου Ελένη Μελισουργάκης Μάνος Μοροπούλου Τόνια Μπαλαούρας Μάκης Μπαλατσός Θανάσης Μπαλάφας Γιάννης Μπίρμπας Δημήτρης Μπώλος Θεοδόσης Νακάσης Θανάσης Νεφελούδης Ανδρέας ΝυσταζάκηςΓιάννης Ξέννα Γεωργία Οικονόμου Γιώργος Παναγιώτου Παναγιώτης Παπαχρήστος Δημήτρης (η «φωνή» του Πολυτεχνείου) Παππάς Στέλιος Πιταούλης Ηλίας Ρέγκας Γιάννης Ρεπούση Κορίνα Σκαλτσά Μόνικα Σωτηροπούλου Λευκή Τζανεττή Εύη Τζουμάκας Στέφανος Τζώρτζης Γιάννης Τριανταλλίδης Μάνος Φέλιος Σωτήρης Φλώρος Γιάννης Φωτάκης Κώστας Χατζηδημητρίου Κώστας Χριστοδουλάκης Νίκος Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους υπογράφοντες ήταν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου, ενώ κάποιοι εξ αυτών όπως ο Μίμης Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Παπαχρήστος μπήκαν στο Μετσόβειο φορώντας στρατιωτικά ρούχα καθώς ήταν στρατευμένοι. Άξιο αναφοράς είναι ότι όσοι είχαν συμμετοχή στα γεγονότα ναι μεν ανήκαν σε διαφορετικούς κομματικούς χώρους και όπως ήταν φυσικό είχαν τις δικές τους πολιτικές θέσεις ωστόσο ο στόχος ήταν ο ίδιος για όλους. Να πέσει η χούντα και να επανέλθει η Δημοκρατία στον τόπο που την γέννησε. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι μπορεί τα χρόνια να πέρασαν αλλά οι προσωπικές τους σχέσεις παρέμειναν αναλλοίωτες παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκονταν στην ίδια κομματική όχθη. Πάντα ανάμεσά τους κυριαρχούσε το αίσθημα της αλληλεγγύη μιας και είχαν υποστεί τις ίδιες διώξεις και τα ίδια βασανιστήρια. Ο Μίμης Ανδρουλάκης άνοιξε τον ασκό του Αιόλου της «Πανσπουδαστικής Νο 8» Ο Μίμης Ανδρουλάκης μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του «Πριν σβήσουν τα φώτα» αποφάσισε να φωτίσει την υπόθεση της «Πανσπουδαστικής Νο 8» που θεωρείται ως ένα «σκοτεινό» σημείο της ιστορίας. Το άλλοτε τρομερό παιδί του Περισσού μίλησε για το περίφημο (ή περιβόητο;) φύλλο της «Πανσπουδαστικής νο 8» με βάση το οποίο ΚΚΕ και ΚΝΕ φαίνεται να είχαν την εκτίμηση ότι η κατάληψη του Πολυτεχνείου οφειλόταν περισσότερο σε προβοκατόρικες ενέργειες παρακρατικών στοιχείων, παρά σε γνήσια φοιτητική αντιστασιακή πράξη. Η «πληγή» για την αριστερά Εντωμεταξύ η υπόθεση της «Πανσπουδαστικής» ακόμα και σήμερα παραμένει «πληγή» για την αριστερά καθώς προκαλεί αντιπαραθέσεις φορτίζοντας επικίνδυνα παλιές «συντροφικές» σχέσεις, που έγιναν στο πέρασμα του χρόνου ανοιχτές πληγές. Ο συγγραφέας «αδειάζει» την συγκεκριμένη έκδοση και μιλάει για «Ύβρι Νο 8» και τις μακροχρόνιες συνέπειες της. Ακόμη «φωτογραφίζει» τον συντάκτη της δείχνοντας τον Κώστα Τζιαντζή ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2011. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι σχεδόν μισό αιώνα μετά ο Περισσός κρατάει μια αμφιλεγόμενη στάση για το συγκεκριμένο ζήτημα καθώς ούτε ενστερνίζεται ούτε αποκηρύσσει την «Πανσπουδαστική» ενώ στο πέρασμα των χρόνων δεν δυσκολεύτηκε να κάνει ευρείες στρατολογίες στο όνομα του Πολυτεχνείου, παρά το γεγονός ότι σήμερα το συντριπτικό ποσοστό αυτών των στρατολογηθέντων βρίσκεται σε άλλους κομματικούς χώρους. «Ανακάτεμα γεγονότων, αναμνήσεων αυθαίρετων εκτιμήσεων, κουτσομπολιών και φθαρμένων αντί-ΚΚΕ κλισέ» Όπως ήταν φυσικό τα γραφόμενα του κ. Ανδρουλάκη άναψαν «φωτιές» στον αριστερό χώρο με αποτέλεσμα παλιοί σύντροφοι και συνοδοιπόροι του από τα χρόνια του ΚΚΕ να περάσουν στην αντεπίθεση ενώ υπήρξε παρέμβαση και από τον Ριζοσπάστη. Η εφημερίδα που προβάλλει τις θέσεις του ΚΚΕ έκανε λόγο για «ανακάτεμα γεγονότων, αναμνήσεων, αυθαίρετων εκτιμήσεων, κουτσομπολιών και φθαρμένων αντί-ΚΚΕ κλισέ». Ακόμη στην παρέμβαση του ο Ριζοσπάστης σημείωνε ότι ο συγγραφέας υιοθετεί τις αθλιότητες ότι το «ΚΚΕ και η ΚΝΕ κατήγγειλαν ως προβοκάτσια της Ασφάλειας την κατάληψη του Πολυτεχνείου». Ακολούθησαν και άλλες παρεμβάσεις όπως ήταν αυτή των 15 στελεχών της ΚΝΕ που είχαν ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα του Νοέμβρη του ’73. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Νάντια Βαλαβάνη, ο Διονύσης Τσακνής και ο Στέφανος Πάντος οι οποίοι καταλογίζουν στον κ. Ανδρουλάκη «ψέματα, ανακρίβειες και ηθελημένες ασάφειες» που είναι «πολύ περισσότερες από τις (λίγες) αλήθειες». Πάντως παρά τα όσα ελέχθησαν τόσο από το ΚΚΕ, όσο και από άλλους συμμετέχοντες στα γεγονότα υπάρχουν ακόμα πολλοί «σκοτεινοί» προβληματισμοί που πρέπει να φωτιστούν και να δοθούν απαντήσεις από ανθρώπους που εκείνη την εποχή βρίσκονταν στον πυρήνα των κεντρικών αποφάσεων και συνελήφθησαν και οι ίδιοι δέκα μέρες μετά την κυκλοφορία της «Πανσπουδαστικής Νο 8». Ένας τέτοιος έχει να κάνει με το πώς είναι δυνατόν να δόθηκε η εντολή για να γραφτούν όσα περιέχονται στο φύλλο της «Πανσπουδαστικής» χωρίς να υπάρχει βαθύτερη έγκριση από τη στιγμή που είναι γνωστό τοις πάσι ότι η τότε ηγεσία του ΚΚΕ βρισκόταν εκτός Ελλάδας. Η ιστορία της «Πανσπουδαστικής νο 8» Η «Πανσπουδαστική Νο8» κυκλοφόρησε στις αρχές του 1974 – εν μέσω της σκληρής χούντας του Δημητρίου Ιωαννίδη -και φιλοξενούσε μία ανακοίνωση της αυτοπακαλούμενης «Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα του Πολυτεχνείου» η οποία κατήγγειλε «προσχεδιασμένη εισβολή στο Πολυτεχνείο 350 οργανωμένων προβοκατόρων της ΚΥΠ». Παράλληλα σε άλλη σελίδα φιλοξενούσε την καταγγελία των αυτοαποκαλούμενων «Επιτροπών Αγώνα της Φυσικομαθηματικής» στοχοποιούνταν ως «πράκτορας της ΚΥΠ» ο φοιτητής και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της κατάληψης του Πολυτεχνείου, Διονύσης Μαυρογένης. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος κατά τη διάρκεια της χούντας φυλακίστηκε, υπέστη φρικτά βασανιστήρια (Μάιος – Αύγουστος 1973), ενώ αμέσως μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου κατέφυγε στα βουνά της Κρήτης όπου και παρέμεινε κρυμμένος μέχρι την Μεταπολίτευση τον Ιούλιο του 1974 καθώς καταζητούνταν με τον εμφυλιοπολεμικό νόμο 509 /47 που αφορούσε «προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας. Όπως έχει διηγηθεί ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξη του βρισκόταν σε πλήρη απομόνωση όταν άκουσε από το ραδιόφωνο να μεταδίδεται από την «Φωνή της Αλήθειας» το περιεχόμενο του φύλλου νο 8 χωρίς να μπορεί να απαντήσει σε όλα όσα του καταλόγιζαν. Επίσης ο κ. Μαυρογένης στη δίκη των βασανιστών της χούντας ήταν μάρτυρας κατηγορίας και κατέθεσε ενώπιον του στρατοδικείου για όλα όσα έζησε επί τέσσερις μήνες στα κρατητήρια του ΕΑΤ – ΕΣΑ. 