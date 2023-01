Μητσοτάκης: Νέο μισθολόγιο το 2024 για τους δημοσίους υπαλλήλους

Η είδηση για αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους το 2024 ξεχώρισε στην πρώτη θεματική συνέντευξη τύπου με ατζέντα τα θέματα οικονομίας, ανάπτυξης και απασχόλησης που παραχώρησε την Δευτέρα (23/1) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση μείωσης των εργοδτικών εισφορών στην επόμενη τετραετία ενώ τόνισε ότι αν οι πολίτες εμπιστευθούν ξανά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε θα είναι θέμα χρόνου η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όπως σημείωσε η κυβέρνηση υλοποίησε τη δέσμευσή της να επιστρέψει στη μεσαία τάξη όσα της είχε πάρει με τη λυσσαλέα φορολόγηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι τα ταμειακά διαθέσιμα είναι πλέον στα 39 δισ. ευρώ και δεν είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής φορολόγησης. Δείτε τη συνέντευξη τύπου Τόνισε ότι «Είδαμε τιμές φυσικού αερίου που ήταν ακόμη και δεκαπλάσιες από αυτές που βλέπαμε πριν από δύο χρόνια. Κατά συνέπεια η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που απαίτησε μέτρα σε επίπεδο κεντρικών τραπεζών από όλες τις προηγμένες οικονομίες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και βέβαια όλες οι χώρες κατέφυγαν σε όποιες δυνατότητες τους έδιναν οι κρατικοί τους προϋπολογισμοί προκειμένου να στηρίξουν πρωτίστως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις». Επεσήμανε ακόμη πως «Οι τιμές μπορεί να είναι ακόμα υψηλές όμως τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού» Ωστόσο «εξακολουθούμε να βλέπουμε έναν συστηματικά υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα που είναι χαμηλότερος από την ΕΕ». Υπενθύμισε ότι σε όλη τη διάρκεια της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης η κυβέρνηση απάντησε με μία σειρά μέτρων που στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα και μας επέτρεψαν να απενεργοποιήσουμε μια σειρά από πληθωριστικές βόμβες με σημαντικότερη αυτή που αφορούσε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. «Έχει υπάρξει μια συγκράτηση στις τιμές των καυσίμων και το κύριό μας μέλημα αφορά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ», είπε κι αναφέρθηκε στο καλάθι του νοικοκυριού και στο market pass. Για την αισχροκέρδεια τόνισε ότι ο έλεγχος στην αγορά δεν είναι μία απλή υπόθεση αλλά «για πρώτη φορά έχουμε νομοθετικά αλλά και ρυθμιστικά εργαλεία στη διάθεσή μας που μας επιτρέπουν να επιχειρούμε να ελέγχουμε την αγορά πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το παρελθόν». Είπε επίσης ότι υπάρχει διάταξη για την πάταξη της αισχροκέρδειας που εφαρμόζεται με τσουχτερά πρόστιμα. Επιστρέψαμε στη μεσαία τάξη αυτά τα οποία πήρε ο κ. Τσίπρας Σε ερώτηση για τις μειώσεις φόρων και το αν θα υπάρξουν μειώσεις στους έμμεσους φόρους αν εξασφαλίσει δεύτερη κυβερνητική θητεία απάντησε: «Κατ’ αρχάς χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η κυβέρνηση ήταν απολύτως συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις για τη μείωση των φόρων». Επεσήμανε ότι μειώθηκαν όλοι οι φόροι για τους οποίους υπήρχε προεκλογική δέσμευση, προστέθηκαν οι μειώσεις σε κάποιους φόρους για τους οποίους δεν είχε γίνει αναφορά προεκλογικά (κατάργηση φορολογίας για γονικές παροχές για περιουσίες μέχρι 800.000 ευρώ) και συνολικά μειώθηκε η φορολογία στο κεφάλαιο, στα μερίσματα για τις επιχειρήσεις, ενώ σημαντική ήταν και η μείωση στις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και άλλες παρεμβάσεις όπως οι μειώσεις φόρων που αφορούν τους αγρότες. «Αν έπρεπε να κάνω μία συνολική επισκόπηση θα σας έλεγα ότι όταν έλεγα προεκλογικά ότι ο κ. Τσίπρας είχε αφανίσει την ελληνική κοινωνία και πρωτίστως τη μεσαία τάξη και εμείς θα επιστρέψουμε στη μεσαία τάξη αυτά τα οποία τους πήρε ο κ. Τσίπρας είμαστε απολύτως συνεπείς στην προεκλογική μας δέσμευση. Από κει και πέρα η αποκλιμάκωση των έμμεσων φόρων για την επόμενη τετραετία εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός θα μπορεί να συζητηθεί στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού βάσει του σχεδίου που θα έχουμε για την επόμενη τετραετία». Υπογράμμισε ότι όλες οι μειώσεις φόρων που έγιναν σεβάστηκαν την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία. Σημαντική η αύξηση του κατώτατου μισθού – Θέλουμε σταθερές δουλειές που να πληρώνουν καλύτερους μισθούς Σε ερώτηση σχετικά με το ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της αύξησης των εισοδημάτων και των μισθών, καθώς και το αν συνδέεται η επίσπευση της αύξησης του κατώτατου μισθού (1η Απριλίου αντί 1η Μαΐου) με τον χρόνο των εκλογών ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ξεκινώντας από το τελευταίο σκέλος πως «όχι». «Την 1η Απριλίου ξεκινά όμως η τουριστική περίοδος και επειδή πάρα πολλοί εργαζόμενοι του κλάδου αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι σωστό η αύξηση να αφορά ολόκληρη την τουριστική περίοδο». Εξήγησε στη συνέχεια ότι «η αύξηση των μισθών έχει πρωτίστως να κάνει με τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Όσο η οικονομία μας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, όσο παράγει περισσότερο προστιθέμενο πλούτο τόσο θα υπάρχει δυνατότητα στις επιχειρήσεις αλλά θα το ζητήσει και η ίδια η αγορά εργασίας, να αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων. Πάρτε για παράδειγμα τον Τουρισμό» είπε και το ανέλυσε. Τόνισε επίσης πως «δεν μας ενδιαφέρει να μπορούμε να προσφέρουμε στους Έλληνες συμπολίτες μας, ειδικά στους νέους οποιαδήποτε δουλειά. Θέλουμε κατά προτίμηση οι δουλειές αυτές να είναι σταθερές και να πληρώνουν καλύτερους μισθούς γι αυτό και έχουμε νομοθετήσει μια σειρά από κίνητρα». Για τον κατώτατο μισθό επεσήμανε ότι η αύξηση που έχει νομοθετηθεί είναι μία σημαντική αύξηση. Μειώθηκε σημαντικά η ανεργία των νέων και των γυναικών Απαντώντας σε ερώτηση για την ανεργία ειδικά για τους νέους και τις γυναίκες, όπου «δεν καταγράφεται αποκλιμάκωση» ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι με βάση τα σχετικά στοιχεία δεν υποστηρίζεται μια τέτοια άποψη. «Μείωση της ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ, μέσος όρος 10,3% για την τριετία 2019-2022 και μείωση στην Ελλάδα 29,8%. Ξεκινάμε από χαμηλή βάση αλλά η μείωση ήταν πολύ μεγαλύτερη όσον αφορά την ανεργία των γυναικών από οποιαδήποτε άλλη χώρα» τόνισε. «Και στους νέους, η μείωση της ανεργίας 15-29 ετών ήταν 7,5% στην ΕΕ ενώ στην Ελλάδα ήταν 17,5%. Πάλι να τονίσω ότι ξεκινάμε από μια πιο υψηλή βάση. Όμως η μείωση ήταν σημαντική και στις δύο αυτές δημογραφικές ομάδες και όχι ευκαταφρόνητη». Τόνισε επίσης ότι πρόκειται για δουλειές μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, «πιο διατηρήσιμες και πιο εναρμονισμένες με το μοντέλο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας για το οποίο δουλεύουμε και επιχειρούμε να υπηρετούμε». Για την επιστροφή αναδρομικών για επικουρικές και δώρων στους συνταξιούχους Όσον αφορά την προοπτική άμεσης επιστροφής αναδρομικών για επικουρικές και δώρα σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο στις 350.000 που κατέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, ο κ. Μητσοτάκης είπε δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη ούτε ο πρώτος μήνας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και δεν θα είναι σε θέση ως οικονομικό επιτελείο να έχουν μία καλύτερη εικόνα για τα δημοσιονομικά δεδομένα πριν από τον μήνα Φεβρουάριο. Είπε ως εκ τούτου πως αυτή είναι μια συζήτηση πρόωρη και αδικεί την έκταση των παρεμβάσεων που δρομολογούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εφικτή η επενδυτική βαθμίδα το 2023 – Οι αγορές περιμένουν να δουν τι θα γίνει στις εκλογές Σε ερώτηση για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και το παράδειγμα της Κύπρου και της Πορτογαλίας, ο πρωθυπουργός είπε: «Η Κύπρος και η Πορτογαλία δεν πέρασαν από τρίτο μνημόνιο ούτε κινδύνευσαν να βγουν από την ευρωζώνη. Ούτε είχαν ποτέ μια κυβέρνηση η οποία έπαιξε κορώνα-γράμματα τις τύχες της χώρας όπως η κυβέρνηση Τσίπρα – Βαρουφάκη, το πρώτο εξάμηνο του 2015. Εμείς έχουμε πετύχει 11 αναβαθμίσεις από τότε που μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός. Έχουμε φθάσει ουσιαστικά ένα σκαλοπάτι πριν από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ταυτόχρονα έχουμε ολοκληρώσει το πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και το μόνο κομμάτι του παζλ για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα είναι η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτό να γίνει εντός του 2023». Τόνισε δε ότι βεβαίως και οι επενδυτικοί οίκοι αλλά και οι αγορές περιμένουν να δουν τι θα γίνει στις εκλογές. «Και πιστεύω ακράδαντα ότι αν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευθεί ξανά θα είναι ζήτημα χρόνου λίγων μηνών να αποκτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Αναρωτιέμαι αν το ίδιο μπορούν να πουν με την ίδια σιγουριά και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι». Πολύ θετική η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις Με αφορμή άλλη ερώτηση, ο πρωθυπουργός τόνισε πως πιστεύει ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό σήμερα είναι πολύ θετική και αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Νταβός υπογράμμισε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας. «Και οι επενδύσεις βέβαια σημαίνουν τελικά περισσότερες και καλύτερες δουλειές». Υπογράμμισε ωστόσο πως αυτή η καλή εικόνα δεν θα πρέπει να μας κάνει να νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως η πολιτική που έχει εφαρμοστεί είναι αυτή η οποία δημιουργεί τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να υπάρχει στοχευμένη στήριξη στους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Σχετικά με το κατά πόσο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και ο χαμηλός δείκτης παραγωγικότητας μπορεί να υποδηλώνουν ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται εν πολλοίς στο αυξημένο κόστος εισαγωγών για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας που είναι βαθιά ελλειμματική ως προς τις δυνατότητες κάλυψής τους. Υπογράμμισε ότι ένα από τα μεγάλα οφέλη της πράσινης μετάβασης μεσομακροπρόθεσμα είναι ακριβώς το γεγονός ότι θα βελτιώσει αυτή την εικόνα καθώς ένα μεγάλο κομμάτι ενέργειας που μπορεί να παράγεται τώρα από πετρέλαιο ή από φυσικό αέριο θα αντικατασταθεί από καθαρή ενέργεια, η οποία θα παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο. «Μπορώ να σας δείξω πολλούς διαφορετικούς δείκτες οι οποίοι να πιστοποιούν τη σημαντική βελτίωση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και θα σας έλεγα ότι ο κοινός τόπος αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτούς οι οποίοι μελετούν την ελληνική οικονομία είναι ότι πράγματι έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Όμως υπάρχουν πολλά ακόμη βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε», τόνισε. «Διότι όντως καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πέρασε από τόσο παρατεταμένο δημοσιονομικό, οικονομικό κοινωνικό σοκ όπως αυτό το οποίο πέρασε η πατρίδα μας», είπε χαρακτηριστικά. Η είδηση για αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους το 2024 ξεχώρισε στην πρώτη θεματική συνέντευξη τύπου με ατζέντα τα θέματα οικονομίας, ανάπτυξης και απασχόλησης που παραχώρησε την Δευτέρα (23/1) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση μείωσης των εργοδτικών εισφορών στην επόμενη τετραετία ενώ τόνισε ότι αν οι πολίτες εμπιστευθούν ξανά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε θια είναι θέμα χρόνου η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όπως σημείωσε η κυβέρνηση υλοποίησε τη δέσμευσή της να επιστρέψει στη μεσαία τάξη όσα της είχε πάρει με τη λυσσαλέα φορολόγηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι τα ταμειακά διαθέσιμα είναι πλέον στα 39 δισ. ευρώ και δεν είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής φορολόγησης. Η συνέντευξη - όπως τη μετέδωσε το thetimes|-.gr: Δεν έχω την ενημέρωση, θα το διερευνήσω και θα επανέλθω. Συνολικά οι επενδύσεις που έχουμε κάνει δεν αφορούν μόνο τορπίλες, φρεγάτες και Rafale αλλά και τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τα στελέχη των ΕΔ πρέπει να νιώθουν ότι η κυβέρνηση τους τιμά και τους ανταμοίβει. Επόμενη ερώτηση για τις διαφορές στα μισθολογικά των στρατιωτικών Για τις κινητοποιήσεις εμείς πάντα μιλάμε με τους εκπροσώπους με καλή διάθεση Φέτος σε μια σειρά προϊόντων έχουμε καλές τιμές και αυτό δίνει σημαντική ανάσα στα έσοδα Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πλούσιο αλλά έχει και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Είναι κάτι που με απασχολεί ιδαίτερα το κόστος παραγωγής για τους αγρότες Επόμενη ερώτηση: Υπαρχουν σκέψεις για έκτακτα μέτρα για τους αγρότες; Δεν θα πω κάτι παραπάνω για μέτρα που δεν έχουν συζητηθεί. Θέλω να ζητήσω να είστε πιο προσεκτικοί γιατί μέτρα που εφάρμοσε η κυβέρνηση δεν άνηκσαν σε όσα είχαν ακουστεί, κάντε λίγη υπομονή Επόμενη ερώτηση: Υπάρχουν σκέψεις για νέα ρύθμιση 120 δόσεων Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι κάτω 2% σε σχέση με την Ευρώπη και λίγο χαμηλότερα στα τρόφιμα Εάν η κυβέρνηση του ΗΒ κατέρρευσε μέσα σε 44 ημέρες επειδή παρουσίασε πρόγραμμα μέτρων στα όρια των πολιτικών βουντού, αν αυτό το έκανε ο κ Τσίπρας δεν θα άντεχε 44 ημέρες Θα θέλαμε κάτι παραπάνω αλλά αυτό δεν σημαίνει θα κόψουμε λεφτά από το λεφτόδεντρο Οι περισσότεροι λένε καλή προσπάθεια αλλά θέλαμε κάτι παραπάνω. Αυτό θα ήταν μια δίκαιη διατύπωση Αν κάποιος έχει τη μαγική συνταγή αντιμετώπισης του πληθωρισμού εδώ είμαι Υπάρχει μια σχετική αναντιστοιχία της πραγματικότητας αυτής από τα διαθέσιμα στοιχεία. Δεν γίνεται να έχουμε πληθωρισμό κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και οι τίτλοι να είναι “είμαστε πρωταγωνιστές” Επόμενη ερώτηση για το καλάθι του νοικοκυριού και ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες δεν το έχουν αγκαλιάσει; Μήπως είναι αναποτελεσματικά τέτοια μέτρα; Για τα νοικοκυριά υπάρχει μια άμυνα, έχουμε περισσότερες καταθέσεις από ό,τι πριν από μερικά χρόνια Γι αυτό είναι σημαντική η επενδυτική βαθμίδα για να μείωσουμε τα spread Μια εξαίρεση μόνο αυτή της Τουρκίας που δεν θέλω να τη σχολιάσω αλλά δεν θα βρει πολλούς υποστηρικτές στους σοβαρούς οικονομολόγους Ένας από τους βασικούς λόγους που θα έχουμε επιβράδυνση είναι η απάντηση αυτή, το επώδυνο φάρμακο για να αντιμετωπίσει κανείς τον πληθωρισμό Επόμενη ερώτηση για την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ και πόσο θα επηρεάσει την ανάπτυξη Ακούμε με μεγάλη προσοχή αυτά που μας λέει η βιομηχανία. Όσο μεγαλύτερο είναι το ενεργειακό μείγμα τόσο μεγαλύτερο περιθώριο έχει η βιομηχανία για καλύτερες συμφωνίες Θα αγωνιστώ για να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στη στήριξη των επιχειρήσεων από την αμερικανική κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή απάντηση για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων και θα το θέσω στην έκτακτη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου. Υπάρχει ένα ζήτημα για εταιρίες που βρίσκονται στη μεσαία τάση. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει αποκλιμάκωση τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό ήρθε μετά την επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο για την οποία έδωσα μάχη. Αν το είχαμε εφαρμόσει νωρίτερα θα είχαμε δώσει πολύ λιγότερα χρήματα. Επόμενη ερώτηση: Σκέφτεστε στήριξη βιομηχανιών Θα πρέπει να διαμορφώνουμε καλές αμοιβές για τον μέσο όρο και αυτό είναι το νόημα της αύξησης του κατώτατου μισθού Αν κάποιος προσλάβει data analyst δεν θα βρει με μισθό 713 ευρώ Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά για τη ναυτιλία. Αν είσαι καπετάνιος στα 30 σου έχεις μισθό 10.000 ευρώ Υπάρχουν πολλές δουλειές πλέον που πληρώνουν πολύ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό που δεν απαιτούν κατ’ ανάγκη μεταπτυχιακά και διδακτορικά Πλέον υπάρχει και η μείωση του φόρου στις γονικές παροχές που βοηθάει στην αξιοποίηση περιουσιών που δεν έδιναν τίποτα Οι γονείς των παιδιών αυτών είχαν πέσει θύμα μεγάλης φορολογίας Επόμενη ερώτηση: Πώς θα ανακόψετε το brain drain; Σημαντικές αλλαγές στις αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου του 2024 Στην Ελλάδα υπάρχει πλέ’ον μια σιωπηλή κοινωνική πλειοψηφία που αποδέχεται τις βασικές πολιτικέας μας ότι ο πλούτος παράγεται από την ελεύθερη οικονομία, ότι το κράτος έχει ρυθμιστικό χαρακτήρα Ναι θα έχουμε νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων το 2024, ήδη όμως έχουν γίνει στοχευμένες παρεμβάσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, Θυμίζω το 10% για τους γιατρούς αλλά και την λογική των πριμ παραγωγικότητας. Αυτό συνδέεται άρρηκτα και με την αξιολόγηση Σίγουρα μπορούν καλύτερα οι επιχειρήσεις για τις αυξήσεις μισθών Πρέπει να στηριχθούν πολίτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ακρίβεια Με απασχολεί η ακρίβεια, είναι το νο1 πρόβλημα των οικογενειών. Υπάρχει πρόβλημα εισαγόμενης ακρίβειας. Είμαστε μπροστά σε πρωτοφανείς πληθωριστικές πιέσεις αλλά έχουμε πάρει πολλά μέτρα για να περιορίσουμε τις συνέπειες για το διαθέσιμο εισόδημα. Επόμενη ερώτηση: Για την αύξηση του κατώτατου μισθού με ποιον τρόπο θα συμπεριλάβετε τους δημοσίους υπαλλήλους. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που σας απασχολέι Κωστής Χατζηδάκης, Χρήστος Σταϊκούρας, Άδωνις Γεωργιάδης, και Γιάννης Οικονόμου σε «πηγαδάκι» με τον πρωθυπουργό λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου Αυτό δεν ακυρώνει την ανάγκη να υπάρχει πλαίσιο προστασίας όσων για κάποιον λόγο βρέθηκαν σε δύσκολη θέση Το πλάισιο είναι πλήρες και επαρκές. Αν κάθε φορά επιβραβεύουμε κάποιον που δεν πληρώνει μπορεί να μην πληρώσει και αυτός που μπορεί. Γι’ αυτό κυνηγάμε πάντα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές Υπάρχουν πια τα νομικά εργαλεία ωστε το σπίτι να αποκτηθεί από δημόσιο φορέα που μπορεί να εξασφαλίζει ότι έναντι κάποιου ενοικίου ο τέως ιδιοκτήτης να μπορεί να παραμείνει και να μην κινδυνεύει με έξωση Έχουμε κάνει αρκετά για τους πλειστηριασμούς, Γνωρίζετε τις παρεμβάσεις και την προτεραιότητα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Υπάρχει πια μια μεθοδολογία και «πρωτόκολλο» για ρύθμιση οφειλών. Σε επίπεδο απευθείας διευθετήσεων τραπεζών οφειλετών υπάρχει μια ισορροπία Επόμενη ερώτηση: Τι θα κάνετε με τους πλειστηριασμούς Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μικρή υπόθεση, Το νέο ΕΣΠΑ για το οποίο είμαστε πρώτοι, είναι πρόσθετοι παράγοντες για να επιλέξει να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα Η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης θα είναι προτεραιότητα την επόμενη 4ετια. Ενδιαφέρον το ερώτημα αν γινόταν το 2019. Τώρα υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση με καλές πιθανότητες επανεκλογής, μια μείωση της φορολογίας, μια χώρα με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, μια χώρα πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή που ακουμπά σε τρεις ηπείρους που παίζει σημαντικό ρόλο ως πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονες, που είναι κράτομ μέλος της ΕΕ. όλα αυτά είναι σημαντικά και εξισορροπούν θέματα που μπορεί να είναι ανασταλτικοί παράγοντες Επόμενη ερώτηση: Γιατί οι επενδυτές να μην επενδύσουν σε πιο ασφαλή λιμάνια Οι απευθείας αναθέσεις πρέπει να είναι εξαίρεση αλλά δεν υπήρξε χώρα που να μην προχώρησε σε τέτοιες διαδικασίςε όταν χρειάστηκε μάσκες, εμβόλια και άλλα που έπρεπε να τα έχουμε χθες και νομίζω ότι τα είχαμε Θυμίζω ότι όταν προέκυψε το θέμα των υποκλοπών έκανα δήλωση την επόμενη ημέρα, Τον κ. Τσίπρα ακομα περιμένουμε να τον ακούσουμε για όσα ακούγονται στο ειδικό δικαστήριο Εγώ δεν λέω ότι όλα γίνονται με τον ορθό τρόπο και υπάρχει απόλυτη διαφάνεια παντού. Αν υπάρχουν περιπτώσεις που έπρεπε να γίνουν διαγωνισμού θα πρέπει να ερευνηθούν Αν πιστεύει κανείς πραγματικά τη δύσκολη περίοδο που καλούμαστε να διαχειριστούμε την κρίση του κορωνοϊού είχαμε άλλο δρόμο από τις απευθείας αναθέσεις να μου το πεί Επόμενη ερώτηση για τις απευθείας αναθέσεις και τις κλειστές συμβάσεις Τον Φεβρουάριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για εκτέλεση προϋπολογισμού. Έχουμε αποδείξέι ότι όταν δεν διανκινδυνεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα προχωράμε σε προσωρινά μέτρα, εκτός αν έχουμε εικόνα μονιμότητας που θα φέρει μόνιμα μέτρα. Μόνιμες βελτίωσεις στην απόδοση του προυπολογισμού φέρνει μόνιμα μέτρα όπως η μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών Είναι στις προθέσεις μας η μείωση εργοδοτικών εισφορών και θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά στο πρόγραμμα για την επόμενη 4ετια Επόμενη ερώτηση για το ενδεχόμενο μείωση του μη μισθολογικού κόστους ή περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές; Δεν εξετάζουμε άλλα οικόπεδα για υδρογονάνθρακες. Εκτιμούμε ότι μέσα στο 2023 θα έχουμε πολύ καλή εικόνα για το αν θα έοχυμε κοιτάσματα προς αξιοποίηση ΝΔ Πελοποννήσου και Κρήτης Επενδύσεις σε φυσικό αέριο είναι πάντως ακόμα βιώσιμες και χρηματοδοτήσιμες. Δεν πατάμε φρένο στην πράσινη ενέργεια αλλά θα έχουμε ανάγκη και για φυσικό αέριο Για τους υδρογονάνθρακες αυτή η συζήτηση πάει πολλά χρόνια πίσω όταν είχε αναλάβει πρωτοβουλία η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟκ το 2012-2014. Αυτή η προσπάθεια πάγωσε τελείως στην τετραετία ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξεκινάει ως ανάγκη της χώρας να βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας για το φυσικό αέριο Δεν υπάρχει στρατηγικός λόγος το κράτος να ελέγχει ποσοστό των συστημικών τραπεζών Το ΤΧΣ έχει εκπονήσει στρατηγική αποεπένδυσης γιατί δεν ήταν ποτέ πρόθεση του κράτους να έχει μεγάλο ποσοστό στις τράπεζες και αυτό προέκυψε ως ανάγκη από την τρίτη αχρείαστη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών Επόμενη ερώτηση: Αν επανεκλεγείτε ποια θα είναι η πολιτική σας για τις τράπεζες; Ποια θα είναι τα σχέδιά σας για έρευνα υδρογονανθράκων στην Κρήτη Πολλές εταιρείες επιβραβεύουν τους πελάτες τους, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι τράπεζες, Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους συνεπείς δανειολήπτες Θα περιμένα ανταγωνισμό για προσέλκυση πελατών σε μια οικονομία που αναπτύσσεται Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν τη δυνατότηα να μειώσουν το χρέος τους και να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων και αυτό θα περίμενα σήμερα Όταν ήρθαμε στα πράγματα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν στο 40%, εκεί τα βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τα παρέδωσε. Τώρα είναι κάτω από το 10%. Επόμενη ερώτηση: Για το πρόγραμμα στήριξης νοικοκυριών λόγω της αύξησης των επιτοκίων, έχετε τη βούληση περαιτέρω πίεσης για αύξηση των δικαιούχων; Αν χρειαστεί θα το ξανακάναμε, ελπίζω να μην χρειαστεί Οι θέσεις εργασίας που προστατεύσαμε στην πανδημία μας βοήθησαν στη γρήγορη ανάκαμψη όπως π.χ. στα αεροδρόμια Στο Ηνωμένο Βασίλειο πίστεψε ότι θα μοιράσει 50 δισ. χωρίς να πει από πού θα τα βρεί και κατέρρευσε η λίρα κατέρρευσε και η πρωθυπουργός Κάναμε το απολύτως σωστό, η ίδια η εξέλιξη της ανεργίας, η έλλειψη κινδύνου για το δημόσιο χρέος μας επιβεβαιώνει Αυτό θα διδάσκεται ως εργαλείο οικονομομικής πολιτικής για τον τρόπο και την ταχύτητα στήριξης επιχειρήσεων που θα έκλειναν την περίοδο της πανδημίας Είμαι υπερήφανος που είχαμε το θάρρος να ξοδέψουμε χρήματα και να πάρουμε το προσωρινό ρίσκο άυξησης του δημοσίου χρέους για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τη διατήρηση θέσεων εργασίας Διαβάζω ιλουμινάτι οικονομικούς αναλυτές που ασκούν κριτική στην επιδοματική πολιτική αλλά αμφιβάλλω αν πάνε στα σούπερ μάρκετ Επόμενη ερώτηση: Για τα επιδόματα στήριξης και τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε νέο μνημόνιο; Θα μας πείτε την ημερομηνία εκλογών; Έχουμε την πολιτική βούληση να κυνηγήσουμε αυτή την πρακτική. Εϊναι άδικο να στερεί δημόσια έσοδα και διπλά άδικο να στερεί επιδόματα Όσο έχουμε τη δυνατότητα διασταυρώσεων βάσεων δεδομένων τόσο θα μειώνεται η δυνατότητα φοροδιαφυγής Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχουν γίνει βήματα κυρίως λόγω της διείσδυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών αλλά και τη χρήση POS Άκουσα παράπονα από κάποιους ότι δεν πήραν ό,τι εδικαιούντο στα χρόνια της πανδημίας επειδή έκρυβαν εισοδήματα Τώρα έχουμε καλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια Το ερώτημα μας απασχολεί πολύ. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να αποτυπώσουμε την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών από τις φορολογικές δηλώσεις Δωδέκατη ερώτηση: Δεν είναι άδικο κάποιοι να παίρνουν επιδόματα επειδή φοροδιαφεύγουν και εμφανίζονται με χαμηλότερα έσοδα στις φορολογικές τους δηλώσεις; Κανείς δεν μιλάει για την Ελλάδα σήμερα ως προς αυτό. Τα διαθέσιμα αυτά δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης της ελληνικής οικονομίας, από αλλού ήρθαν Ο Τσίπρας δεν θα πρέπει να είναι υπερήφανος για το μαξιλάρι που ήταν αποτέλεσμα της λυσσαλέας φορολογίας και του καταναγκασμού που του επέβαλαν οι δανειστές Μαξιλάρι χρησιμοποιώ όταν κοιμάμαι. Τα ταμειακά διαθέσιμα της κυβέρνησης είναι στα 39 δισ. ευρώ Ενδέκατη ερώτηση: Τι «μαξιλάρι» έχουμε ενόψει της μεταβατικής κυβέρνησης που μπορεί να προκύψει μετά τις εκλογές Η καλύτερη απάντηση για το αν έχει βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δίνεται από αυτούς που επιλέγουν να επενδύσουν στην πατρίδα ενώ μερικά χρόνια πριν δεν θα το σκέφτονταν καν Πετύχαμε να έχουμε data centers από όλους τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς Σας μεταφέρω ως προσωπικό βίωμα την εικόνα που αποκόμισα φέτος στο Νταβός σε σχέση με το 2020 λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία: Τότε υπήρχε μια καλή εικόνα για την Ελλάδα, ένα ενδιαφέρον και μια αμφιβολία. Σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της αμφιβολίας δεν υπάρχει γιατί υπάρχει μετρήσιμο έργο ειδικά στον τομέα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων Η χώρα έχε βελτιωθεί ως προς τα επενδυτικά εργαλεία και αυτά πιστοποιούνται από διεθνείς οίκους και αναλυτές Έχει αλλάξει πολύ αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αν συγκρίνετε με το 2010 θα διαπιστώσετε ότι η οικονομία έχει γίνει πολύ πιο εξωστρεφής και ανταγωνιστική. Σήμερα εξάγουμε το 41% του ΑΕΠ σε αγαθά και υπηρεσίες και προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Δέκατη ερώτηση: πόσο έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο; Υπάρχουν ζητήματα στην ανταγωνιστικότητα που πρέπει να βελτιώσουμε Θα επισημάνω μόνο: η ανάπτυξη τα χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 1/4 της μέσης ανάπτυξης στην ΕΕ Υπάρχουν δείκτες που δείχνουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας όμως υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να κάνουμε γιατί όντως καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πέρασε τέτοιο δημοσιονομικό οικονομικό και κοινωνικό σοκ. Χάσαμε μια 10ετία και περάσαμε από μια κρίση που ήταν πρωτοφανής Αυτό προέκυψε σε μεγάλο βαθμό επειδή είχαμε αυξημένες ανάγκες εισαγωγής ενέργειας και η πράσινη ανάπτυξη θα βοηθήσει σε αυτό μεσομακροπρόθεσμα Ένατη ερώτηση: Για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και την πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για περαιτέρω αύξηση Θεωρώ ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Σε καμία περίπτωση αυτή η εικόνα δεν αντισταθμίζεται ή δεν πρέπει να μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι πολύ διαφορετική. Στο Νταβός είδα αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις που σημαίνει περισσότερες και καλύτερες δουλειές Όγδοη ερώτηση: Για το ταμείο ανάκαμψης και το αν τα χρήματα αυτά θα τα δει η κοινωνία και η μικρομεσαία επιχείρηση Τελικό αποτέλεσμα της απόκτησής της θα είναι η μείωση του κόστους δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα είναι σημαντική στο περιβάλλον των αυξημένων επιτοκίων Αν από τις εκλογές προκύψωει εκλογική αστάθεια ή μια κυβέρνηση με διαφορετική πολιτική δεν θα δούμε επενδυτική βαθμίδα ούτε με κυάλια Αν μας εμπιστευτούν ξανά οι πολίτες θα είναι θέμα λίγου χρόνου να την αποκτήσουμε. Δεν ξέρω τι θα απαντούσαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι Εφικτό να γίνει μέσα στο 2023 η επενδυτική βαθμίδα Κύπρος και Πορτογαλία δεν εφαρμόσαν τρίτο μνημόνιο και δεν κινδύνευσαν με έξοδο από την ευρωζώνη Έβδομη ερώτηση: Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας που δεν έχει γίνει ήδη Προτιμούμε να κρατάμε δημοσιονομικές εφεδρείες και να τις δαπανούμε όταν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τις χρειαστούμε για το μέλλον Η εμπειρία των τελευταίων 3,5 ετών έχει δείξει ότι οι κρίσεις καραδοκούν Θα συνιστούσα λίγη υπομονή, λίγη αυτοσυγκράτηση. Εϊμαστε και εμείς αισιόδοξοι για την πορεία του προϋπολογισμού. Εϊναι καλό ότι υπάρχει η μείωση στο κόστος του ρεύματος που θα απαιτεί μικρότερη στήριξη των λογαριασμών Πριν σπεύσουμε να συζητήσουμε για το επόμενο και το μεθεπόμενο μέτρο να αναλογιστούμε πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που έχει δρομολογήσει και δρομολογεί Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας αναλογιστούμε πόσα χρήματα έπεσαν για τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και πόσα θα δοθούν. 500 εκατ. δόθηκαν τα Χριστούγεννα. Τον Ιανουάριο καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε την πρώτη αύξηση των συντάξεων που θα φτάσει στο 8% Βρισκόμαστε ακόμα στις 23 Ιανουαρίου, δεν είμαστε σε θέση να έχουμε καλύτερη εικόνα γαι τα δημοσιονομικά δεδομένα πριν τον Φεβρουαρίο. Πρόωρη αυτή η συζήτηση και αδικεί την έκταση των παρεμβάσεων που δρομολογούνται αυτή τη στιγμή που συζητάμε Έκτη ερώτηση: Μήπως είναι ευκαιρία λόγω του σεβαστού δημοσιονομικού χώρου να ξεκινήσετε από φέτος επιστροφή αναδρομικών και δώρων σε όλους; Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί νέοι επιλέγουν να πάνε στα δημόσια ΙΕΚ που προσφέρουν ειδικότητες που θα τους επιτρέψουν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας Υπάρχουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα καθώς έχουν ανέβει τα μεροκάματα. Είναι ένα δομικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και γι’ αυτό έχουμε προχωρήσει σε συμφωνίες με άλλες χώρες Η μείωση στις δύο κατηγορίες ήταν σημαντική και όχι ευκαταφρόνητη Στους νέους η μείωση στην ανεργία ήταν 7,5 ΕΕ και 17,5% στην Ελλάδα αλλά ξεκινάμε από χαμηλότερη βάση Προετοιμαζόμενος για τη συνέντευξη είχα ακούσει για τους νέους και τις γυναίκες αλλά τα στοιχεία δεν το υποστηρίζουν. Ξεκινάμε από χαμηλή βάση αλλά είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση από την ΕΕ Πέμπτη ερώτηση: Για την ανεργία και την αποκλιμάκωσή της και γιατί σε νέους και γυναίκες δεν παρατηρείται η επιτυχία σε άλλες κατηγορίες Η αύξηση που έχουμε νομοθετήσει επί κυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντική καθώς έχουμε πάει στα 713 ευρώ. Πιστεύω ότι θα είναι σημαντική η επόμενη και δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Δεν μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε στους νέους οποιαδήποτε δουλειά. Θέλουμε να είναι σταθερές και να πληρώνονται καλύτερους μισθούς και γι’ αυτό έχουμε θεσπίσει κίνητρα που αξιοποιούν κατά κόρον οι επιχειρήσεις Η αύξηση των μισθών έχει να κάνει με την παραγωγικότητα της οικονομίας Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν προδίδει τον χρόνο των εκλογών αλλά προέκυψε για τις αμοιβές των εργαζομένων στον τουρισμό Τέταρτη ερώτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού και αν θα καλύπτει τις απώλειες που είχαν οι πολίτες την προηγούμενη περίοδο και αν προδίδει τον χρόνο των εκλογών Πιθανή η μείωση έμμεσων φόρων που θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά αλλά δεν θα διακινδυνεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα Όλες οι μειώσεις φόρων τις οποίες νομοθετήσαμε ήταν μειώσεις που σεβάστηκαν την ανάγκη να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία Μειώσαμε όλους τους φόρους για τους οποίους είχαμε δεσμευθεί όπως ο ΕΝΦΙΑ. Προσθέσαμε φόρους όπως η κατάργηση φορολογίας για γονικές παροχές. Μειώσαμε τη φορολόγηση στο κεφάλαιο από το 28% στο 22% Χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η κυβέρνηση ήταν συνεπής στη δέσμευση για μείωση φόρων Τρίτη ερώτηση: Για το ενδεχόμενο μείωσης των έμμεσων φόρων Έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς, εξαντλούμε τις δυνατότητες. Εκτιμώ ότι θα δούμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που θα παρασύρει και τις τιμές στο ράφι εφόσον δεν έχουμε εκπλήξεις Τα χειρότερα για τις τιμές στο ράφι τα έχουμε δει. Η κατεύθυνση πυ έχω δώσει είναι οι έλεγχοι να είναι εξαντλητικοί. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κερδοσκοπήσει Οι καταναλωτές οι ίδιοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι όταν υπάρχει το φαινόμενο του πληθωρισμού Θέλω να επισημάνω την επιτυχία του καλαθιού του νοικοκυριού για τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα σε βασικά αγαθά Δεν είμαι αφελής ξέρω ότι θα υπάρχουν παράγοντες που θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τη συγκυρία. Δεύτερη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη: Για την αισχροκέρδεια. Υπάρχει δυνατότητα επιβολής προστίμων και αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι παραπάνω Για την αισχροκέρδεια ο έλεγχος στην αγορά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχουμε εργαλεία για να την ελέγχουμε πιο αποτελσματικά από ό,τι στο παρελθόν. Ακολουθεί το Market Pass με στόχο να περιορίσει τις συνέπειες του πληθωρισμού για τα βασικά αγαθά που αγοράζουν τα νοικοκυριά Το κύριο μέλημά μας σήμερα είναι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Θυμίζω το καλάθι του νοικοκυριού που ήταν τοσο επιτυχημένο ώστε η Γαλλία να ανακοινώσει ανάλογο μέτρο Η κυβέρνηση απάντησε με σειρά μέτρων που στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα, μέτρα που μας επέτρεψαν να απενεργοποιήσουμε πληθωριστικές βόμβες Εξακολουθούμε να βλέπουμε συστηματικό πληθωρισμό στα τρόφιμα αλλά είμαστε προετοιμασμένοι Οι τιμές είναι ακόμα υψηλές αλλά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού Όλες οι χώρες κατέφυγαν στις όποιες δυνατότητες τους έδιναν οι προϋπολογισμοί για να προστατεύσουν τις ευπαθείς ομάδες – Το ζήτημα της ακρίβειας θα απασχολήσει την ελληνική κοινωνία – Πρώτη ερώτηση για το ενδεχόμενο νέων μέτρων Η θεματική συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο κ. Μητσοτάκης είναι η πρώτη από αυτές που θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές, καθώς ο πρωθυπουργός θέλει να συγκεφαλαιώσει το κυβερνητικό έργο ανά ενότητες. Στα σκαριά είναι σίγουρα και μια συνέντευξη, κατά πάσα πιθανότητα, για την εξωτερική πολιτική, ενώ οι θεματικές όσων καταστεί εφικτό να γίνουν πριν την προκήρυξη των εκλογών-που θα γίνει ως τα μέσα Μαρτίου, αν οι εκλογές διεξαχθούν στις 9 Απριλίου-θα κλειδώσουν το επόμενο διάστημα. Το μοντέλο αντιπαράθεσης που επιλέγει ο πρωθυπουργός, πάντως, ενέχει ως στρατηγική και το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» που κατά κόρον προτάσσεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Με άλλα λόγια, κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της ΝΔ, αλλά και της προσπάθειας συγκεφαλαίωσης, κωδικοποίησης και υπενθύμισης του κυβερνητικού έργου, θα είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Ειδήσεις σήμερα Η δικογραφία για το Μοσχάτο: Από τη διπλή απάτη στον απαγχονισμό Τα εκλογικά σενάρια που δίνουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )