ΜΜΕ της Άγκυρας: Η Τουρκία χρειάζεται επειγόντως μαχητικά, η Ελλάδα μας έχει ξεπεράσει και βγάζει γλώσσα Εξηγούνται οι λόγοι προσφυγής στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά νέων αεροσκαφών, μετά τις δυσκολίες στην προμήθεια F-16 από τις ΗΠΑ Παναγιώτης Σαββίδης 23.01.2023, 15:39 Ευθεία παραδοχή από τουρκικά φιλοκυβερνητικά δίκτυα πως η Ελλάδα έχει αποκτήσει υπεροχή στον αέρα, την ίδια ώρα που η Τουρκία φαίνεται πως συζητάει -μεταξύ άλλων- για προμήθεια και έως 48 Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο. Χαρακτηριστικά του κλίματος είναι τα όσα ανέφερε δημοσιογράφος του δικτύου TGRΤ, σχολιάζοντας την είδηση της φερόμενης συμφωνίας Άγκυρας – Λονδίνου για τα εξοπλιστικά. Ο δημοσιογράφος φτάνει στο σημείο να ισχυριστεί πως η χώρα μας «βγάζει γλώσσα» απέναντι στην Τουρκία, επειδή έχει αναβαθμίσει αισθητά την αεροπορία της. «Η Τουρκία χρειάζεται επειγόντως μαχητικά αεροσκάφη, χρειάζεται επειγόντως μαχητικά αεροσκάφη. Διότι η Ελλάδα από τη σκοπιά της ανανέωσης αλλά και του αριθμού, μας έχει ξεπεράσει Και για αυτό το λόγο βγάζουν γλώσσα και έχουν αυτές τις προκλητικές προσεγγίσεις απέναντι σε μας» σχολίασε, εξηγώντας τους λόγους προσφυγής στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά νέων αεροσκαφών, μετά τις δυσκολίες που εμφανίζονται για προμήθεια F-16 από τις ΗΠΑ. «Και εμείς στην αμυντική βιομηχανία καλά πηγαίνουμε Αλλά για το διάστημα των 5-10 ετών που χρειάζεται η Τουρκία για να ενταχθούν αυτά τα ελικόπτερα και αεροπλάνα που κατασκευάζει η Τουρκία, υπάρχουν αεροσκάφη και άρματα μάχης τα οποία πρέπει επειγόντως να αγοράσει και να εκσυγχρονίσει. Και για αυτό το λόγο συζητάμε με την Αγγλία» τόνισε ο δημοσιογράφος του TGRΤ. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ εκτός από την προμήθεια Eurofighter, η Τουρκία συζητάει με το Ηνωμένο Βασίλειο για φρεγάτες αλλά και C-130. Ειδήσεις σήμερα Η Καϊλή θα «πληρώσει» τη συμφωνία Παντσέρι με τους Βέλγους Η απάτη που στήθηκε στον Έβρο για τη «νεκρή Μαρία» βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο Παναγιώτης Σαββίδης 23.01.2023, 15:39 BEST OF NETWORK 23.01.2023, 12:23 23.01.2023, 13:57 23.01.2023, 11:05 23.01.2023, 09:39 23.01.2023, 09:40 22.01.2023, 13:00

