Μπλόκο στο «κόμμα Κασιδιάρη» και όποιος θέλει στηρίζει Ζητούμενο η συναίνεση παρά τις παλινωδίες του ΣΥΡΙΖΑ – Eντός της εβδομάδας στη Βουλή η ρύθμιση – Κομβικός ο ρόλος του Αρείου Πάγου Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Αποφασισμένη να προχωρήσει, ούτως ή άλλως, με μικρότερες ή ευρύτερες συγκλίσεις, στο μπλόκο του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη είναι η κυβέρνηση, η οποία αυτή την εβδομάδα θα φέρει στη Βουλή τη σχετική ρύθμιση. Προς επίρρωσιν της αποκάλυψης που έκανε στο «ΘΕΜΑ» την περασμένη Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως προς τις προθέσεις του, το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει έως και αυτή την ώρα στην ανάγκη να υπάρξει διευρυμένη συναίνεση επί της προτεινόμενης διάταξης που έχει σταλεί στα κόμματα εδώ και σχεδόν δύο μήνες, από τον Νοέμβριο, με το βλέμμα ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Η διάταξη που έρχεται να συμπληρώσει την ισχύουσα απαγόρευση στον πρωτόδικα καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη να είναι επικεφαλής του κομματικού του συνδυασμού προβλέπει ότι α) πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για μια σειρά αδικημάτων, έστω πρωτόδικα, β) θα εξετάζεται η καταδίκη όχι μόνο μελών του κόμματος, αλλά και της πραγματικής ηγεσίας για τα προαναφερθέντα αδικήματα. Η… μπάλα, με βάση την προτεινόμενη διάταξη, περνά στο Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο θα εξετάζει τις υποψηφιότητες και τους συνδυασμούς και εφόσον διαπιστώνει κωλύματα που εμπίπτουν στις προηγούμενες διατάξεις θα παραπέμπει την υπόθεση στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου που οφείλει να αποφασίζει εντός δύο ημερών. «Μια ευρεία πλειοψηφία επί της διάταξης θα ήταν και ένα ουσιαστικό πολιτικό μήνυμα προς την ηγεσία της Δικαιοσύνης επί ενός ζητήματος για το οποίο υπάρχουν και διαφορετικές συνταγματικές ερμηνείες», δηλώνει στο «ΘΕΜΑ» ανώτερη κυβερνητική πηγή, εκτιμώντας ότι, αν στη ρύθμιση υπήρχε η κοινοβουλευτική σφραγίδα των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, της Ν.Δ., του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τότε και η δουλειά του Αρείου Πάγου θα ήταν ευκολότερη. Από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι η αρχική διάθεση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν πιο θετική, με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Αλέξη Τσίπρα και πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου να έχει αναλάβει την επικοινωνία με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Από τη στιγμή της δημοσιοποίησης της πρόθεσης της κυβέρνησης, όμως, κι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δώσει την οριστική του απάντηση για τη στάση του στο Μέγαρο Μαξίμου, η Κουμουνδούρου ανέκρουσε πρύμναν και αποφάσισε να κινηθεί σε διαφορετική ρότα, εστιάζοντας περισσότερο στην ανάγκη ρητής αναφοράς του νεοναζιστικού χαρακτήρα των μορφωμάτων. Από την άλλη, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ θα είναι πολύ πιο ήπια, αν κρίνει κανείς και από το γεγονός ότι ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης διαμηνύει ότι δεν πρέπει να υπάρξει κομματική αντιπαράθεση για το θέμα. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εξέλιξη ιδιαίτερη παρασκηνιακή διαβούλευση, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει τη διάταξή της κατά μόνας και… όποιος την ψηφίσει. Αλλωστε, όπως λέει και σε συνομιλητές του ο πρωθυπουργός, δεν απαιτείται διευρυμένη πλειοψηφία για την εν λόγω διάταξη ώστε να τεθεί σε ισχύ. Υπέρ της δυνατότητας ρύθμισης, άλλωστε, έχουν ταχθεί και διαπρεπείς συνταγματολόγοι που δεν είναι ευθυγραμμισμένοι με το Μέγαρο Μαξίμου, όπως ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος, ο οποίος έγραψε στην «Καθημερινή» ότι το πολιτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα, βάσει του Συντάγματος και ιδιαίτερα του άρθρου 29, να εμποδίσει την κάθοδο στην εκλογική διαδικασία υποδίκων ή αχυρανθρώπων τους που θα ηγηθούν μιας τέτοιας προσπάθειας. Οι ενστάσεις Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προανήγγειλε προ ημερών ότι θα καταθέσει ξεχωριστή νομοθετική πρόταση στη Βουλή, λέγοντας ότι η πρόταση της κυβέρνησης έως τώρα ενέχει σοβαρούς κινδύνους αντισυνταγματικότητας που μπορούν να γυρίσουν μπούμερανγκ. Παράλληλα, από την Κουμουνδούρου ζητούν η διάταξη να αφορά συγκεκριμένα νεοναζί κόμματα, ώστε να εξαιρούνται της ερμηνείας από τον Αρειο Πάγο όσα είναι εξ αριστερών. Ο ακριβέστερος προσδιορισμός των υπό απαγόρευση σχηματισμών είναι και το βασικό πρόβλημα του ΚΚΕ, το οποίο βλέπει πίσω από τη διάταξη επαναφορά της θεωρίας των δύο άκρων, με την εξίσωση κομμουνισμού και ναζισμού, αλλά και το παράθυρο περιορισμών που θα αφορούν και κόμματα του αριστερού φάσματος. Στην ίδια γραμμή με το ΚΚΕ είναι και το ΜέΡΑ25 του κ. Γιάνη Βαρουφάκη, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση της Ελληνικής Λύσης, η οποία ως τώρα δεν είχε τοποθετηθεί. Η στάση του κόμματος του κ. Κυριάκου Βελόπουλου έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι με το κόμμα Κασιδιάρη μπορεί να ψαρεύουν και από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων και, συνεπώς, εκλογική μεγέθυνση του κόμματος των Ελλήνων μπορεί να σημάνει πίεση στην Ελληνική Λύση. Στις μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος, πάντως, το κόμμα του πρωτόδικα καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη εμφανίζεται στην περιοχή του 2%, ενώ στην έρευνα της Alco για τον ALPHA έφτανε ως και το 2,6%. Οπως επισημαίνουν έμπειροι δημοσκόποι, το κόμμα, με τα σημερινά δεδομένα, φλερτάρει με την είσοδό του στη Βουλή, έστω και στις πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική, στις οποίες η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να είναι ισχυρότερη τάση σε σχέση με τις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν με ενισχυμένη αναλογική. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI BEST OF NETWORK 23.01.2023, 12:23 23.01.2023, 12:58 23.01.2023, 11:05 23.01.2023, 15:53 23.01.2023, 16:16 23.01.2023, 16:15

