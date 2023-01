ΝΔ: Με όπλο το κυβερνητικό έργο και κεντρικό πρόσωπο τον Μητσοτάκη ως τις κάλπες

Την ουσιαστική έναρξη της προεκλογικής περιόδου, αλλά και της προσωπικής αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα στον δρόμο προς τις κάλπες, σηματοδοτεί η σημερινή συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με θέμα την οικονομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση που θα λάβει χώρα στις 12:30. Ο κ. Μητσοτάκης για περίπου μιάμιση ώρα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και θα υπεραμυνθεί των επιλογών της κυβέρνησης, σε μια περίοδο, άλλωστε, που επίκεινται μια σειρά από θετικές οικονομικές ειδήσεις. Το Market Pass που αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θα έρθει νωρίτερα, με την πλατφόρμα να ανοίγει στις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ τις επόμενες μέρες επίκεινται και οι πρώτες αυξήσεις στις συντάξεις εδώ και 12 χρόνια. Παράλληλα, ως τις αρχές Μαρτίου η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει το ύψος του νέου κατώτατου μισθού που αναμένεται να υπερβεί τα 751 ευρώ και θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση, στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου θεωρούν ότι η πορεία της οικονομίας, παρά τις αναταράξεις και το οξύ πρόβλημα της ακρίβειας, είναι ισχυρό χαρτί στον δρόμο προς τις κάλπες, με τον κ. Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ευκαιρίας δοθείσης ότι η κυβέρνηση μείωσε τους φόρους, στήριξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης, ενώ, παράλληλα, η ανεργία μειώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών και η χώρα είναι προ των πυλών της επενδυτικής βαθμίδας. Η θεματική συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης θα είναι η πρώτη από αυτές που θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές, καθώς ο πρωθυπουργός θέλει να συγκεφαλαιώσει το κυβερνητικό έργο ανά ενότητες. Στα σκαριά είναι σίγουρα και μια συνέντευξη, κατά πάσα πιθανότητα, για την εξωτερική πολιτική, ενώ οι θεματικές όσων καταστεί εφικτό να γίνουν πριν την προκήρυξη των εκλογών-που θα γίνει ως τα μέσα Μαρτίου, αν οι εκλογές διεξαχθούν στις 9 Απριλίου-θα κλειδώσουν το επόμενο διάστημα. Το μοντέλο αντιπαράθεσης που επιλέγει ο πρωθυπουργός, πάντως, ενέχει ως στρατηγική και το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» που κατά κόρον προτάσσεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Με άλλα λόγια, κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της ΝΔ, αλλά και της προσπάθειας συγκεφαλαίωσης, κωδικοποίησης και υπενθύμισης του κυβερνητικού έργου, θα είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει και τις περιοδείες, με την Κρήτη να ακολουθεί την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη. Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Ηράκλειο, όπου επίσης αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου. Για τον κ. Μητσοτάκη, η μάχη της Κρήτης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η ΝΔ το 2019 έχασε και στους τέσσερις νομούς της πατρίδας του πρωθυπουργού, παρά τη σαρωτική της επικράτηση στην επικράτεια. Μάλιστα, στο Ηράκλειο υπέστη τη βαρύτερη ήττα της με 13 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καλύτερη ήταν η εικόνα στα Χανιά. Στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, η ΝΔ έχασε για 200 και 100 ψήφους αντίστοιχα. Πλέον, στο γαλάζιο επιτελείο θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν την ιστορική ανατροπή και να βάψουν «γαλάζιους» κάποιους νομούς της Κρήτης, με δεδομένο ότι στην εξίσωση έχει μπει εκ νέου και το ΠΑΣΟΚ που είχε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά το 2019. Ειδήσεις σήμερα Η Μπουρκίνα Φάσο απαίτησε να αποχωρήσουν τα στρατεύματα της Γαλλίας εντός ενός μήνα Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο Νεκρός ο 72χρονος ύποπτος του μακελειού στην Καλιφόρνια – Mεσίστιες οι σημαίες έως την Πέμπτη

