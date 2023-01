Οικονόμου: Εγκρίνονται 34 έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ για την επεξεργασία λυμάτων Τι επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο Twitter για τα έργα που αφορούν την επεξεργασία λυμάτων Στη χρηματοδότηση 34 έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 160 εκατ. ευρώ που εντάσσονται στη δράση «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Με σχέδιο προχωράμε στην έγκριση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικά 34 έργων, άνω των 160 εκατ. ευρώ, για την επεξεργασία λυμάτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και περισσότερο σεβασμό στο Περιβάλλον», επισημαίνει στην ανάρτησή του. #Με_σχέδιο προχωράμε στην έγκριση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικά 34 έργων, άνω των 160 εκατ. €, για την επεξεργασία λυμάτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και περισσότερο σεβασμό στο Περιβάλλον.@KostasSkrekas— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) January 23, 2023 Ειδήσεις σήμερα Η Καϊλή θα «πληρώσει» τη συμφωνία Παντσέρι με τους Βέλγους Η απάτη που στήθηκε στον Έβρο για τη «νεκρή Μαρία» βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 23.01.2023, 09:30 23.01.2023, 07:11 18.01.2023, 10:29 23.01.2023, 09:39 23.01.2023, 09:40 22.01.2023, 15:00

