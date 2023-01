Οικονόμου: Ο Τσίπρας νομίζει ότι μπορεί να εξαπατήσει τους συνταξιούχους τάζοντας λαγούς με πετραχήλια

«Ο κ. Τσίπρας, με την τακτική να υπόσχεται λαγούς με πετραχήλια, έχει την εντύπωση ότι μπορεί να ξαναξεγελάσει τους συνταξιούχους. Υπερτιμώντας τον εαυτό του υποτιμά τους πολίτες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στις εξαγγελίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για επαναφορά της 13ης σύνταξης και αποκατάσταση των αναδρομικών. «Ασέβεια και εξαπάτηση των συνταξιούχων ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου, που πετσόκοψε τις συντάξεις, και οι τεράστιες καθυστερήσεις στην εκκαθάριση και απόδοση των συντάξεων» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ότι η κυβέρνηση «πέτυχε την εκκαθάριση των εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων, τη γρήγορη πλήρη απόδοσή τους και ήδη περνάμε στο στάδιο αύξησης των συντάξεων. Αυτό είναι έμπρακτος σεβασμός και αναγνώριση προς τον συνταξιούχο». Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου δήλωσε: Ασέβεια και εξαπάτηση των συνταξιούχων ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου, που πετσόκοψε τις συντάξεις, και οι τεράστιες καθυστερήσεις στην εκκαθάριση και απόδοση των συντάξεων. Η Κυβέρνησή μας, αντίθετα, πέτυχε την εκκαθάριση των εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων, τη γρήγορη πλήρη απόδοσή τους και ήδη περνάμε στο στάδιο αύξησης των συντάξεων. Αυτό είναι έμπρακτος σεβασμός και αναγνώριση προς τον συνταξιούχο. Ο κ. Τσίπρας, με την τακτική να υπόσχεται λαγούς με πετραχήλια, έχει την εντύπωση ότι μπορεί να ξαναξεγελάσει τους συνταξιούχους. Υπερτιμώντας τον εαυτό του υποτιμά τους πολίτες. Ο Τσίπρας δεσμεύτηκε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με συνταξιούχους σε καφενείο στο Αιγάλεω και δεσμεύτηκε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Επίσης, ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε για επιστροφή επιστροφή των αναδρομικών, προανήγγειλε μέτρα για την αποκατάσταση της αδικίας με την προσωπική διαφορά, ενώ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εξαπάτηση των συνταξιούχων. «Έχουμε στόχο να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη, να δώσουμε τα αναδρομικά που είναι χρωστούμενα στους συνταξιούχους, να καταργήσουμε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, αυτά είναι δεδομένα. Τα έχουμε πει. Έχουμε στόχο να αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε, και θα το δείτε με συγκεκριμένες προτάσεις το επόμενο διάστημα αυτό, και την αδικία που έχει να κάνει σήμερα με την προσωπική διαφορά. Διότι όταν νομοθετήθηκε η προσωπική διαφορά ήταν σωτήρια, γιατί έσωσε χιλιάδες συνταξιούχους από περικοπές. Σήμερα, όμως, δικαιούνται και αυτοί να δουν αυξήσεις όταν οι συντάξεις τους παραμένουν καθηλωμένες με πληθωρισμό 10%» είχε πει μεταξύ άλλων. Ειδήσεις σήμερα Η Καϊλή θα «πληρώσει» τη συμφωνία Παντσέρι με τους Βέλγους Η απάτη που στήθηκε στον Έβρο για τη «νεκρή Μαρία» βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )