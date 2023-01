Πέτσας: Πολύ κοντά οι εκλογικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Τουρκία

Για τις εκλογές και την πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής τους, μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. «Δημοσιογραφικά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες για την 9η Απριλίου, αλλά ας αφήσουμε τον πρωθυπουργό να πει την ημερομηνία των εκλογών. Απρίλιο ή Μάιο θα γίνουν εκλογές, θα το πει ο πρωθυπουργός. Σήμερα δεν νομίζω να το πει, σήμερα θα γίνει μία συζήτηση αναφορικά με τα όλα όσα έχουν γίνει στην 4ετία, που έχουν γίνει πολλά πράγματα και στο κομμάτι της οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και των εργασιακών σχέσεων. Πράγματα που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία 3,5 χρόνια μέσα σε πολλές δυσκολίες. Έχουμε μία οικονομία που το ΑΕΠ της έχει αυξηθεί 45 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2018 μέχρι σήμερα, όταν βλέπουμε 49 δισ. ευρώ τις καταθέσεις παρά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, αύξηση του ΑΕΠ υπερδιπλάσια από την ευρωζώνη, μείωση της ανεργίας κατά 6%, συν όλα τα υπόλοιπα με τις αυξήσεις σε συντάξεις και κατώτατο μισθό, ο πρωθυπουργός πρέπει να τα βάλει στο τραπέζι. Μέσα στον “θόρυβο”, οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται, τα βλέπουν στην καθημερινότητά τους, όλα πρέπει να μπουν σε μία σειρά γιατί εκφράζουν μία συγκεκριμένη πολιτική», είπε αρχικά μιλώντας στο Mega. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpzat60lg2sh) Για τις θεματικές συνεντεύξεις του πρωθυπουργού, ο κ. Πέτσας ανέφερε πως, «έχουμε πει ότι χωρίς εκπλήξεις, κάθε ευρώ που θα περισσεύει από το προϋπολογισμό, θα γυρίζει στην κοινωνία. Οι τιμές του κόστους ενέργειας φαίνεται ότι έπεσαν περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, επειδή αυτή τη στιγμή φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα η οικονομία από ό,τι είχε προβλεφθεί. Φαίνεται να υπάρχει οικονομικό περιθώριο στον προϋπολογισμό και θα επιστρέψει την κοινωνία. Ας αφήσουμε τον πρωθυπουργό να κάνει τις προτεραιοποιήσεις που υπάρχουν. Γλιτώνουμε χρήματα από το ρεύμα. Δημιουργείται ένα θετικό κλίμα που η οικονομία μπορεί να δώσει δίκαια πίσω». Για τις εκλογές διευκρίνισε: «το ελάχιστον συνταγματικό όριο για τις εκλογές, γιατί σχετίζεται με την ανακήρυξη των συνδυασμών από τον Άρειο Πάγο, είναι γύρω στις 20 ημέρες. Άρα 25 με 30 μέρες πριν να γίνει διάλυση της Βουλής και προκήρυξη των εκλογών. Είμαστε σε μία περίοδο, που διανύουμε μία εκλογική χρονιά, και ότι κάνουμε όλοι το συνδυάζουν με την προεκλογική περίοδο. Δεν είναι κάποια έκπληξη ούτε κάποιος αιφνιδιασμός. Απλώς ο πρωθυπουργός ξεδιπλώνει ένα σχέδιο. Οι πολίτες πρέπει να είναι αυστηροί μαζί μας και να κοιτούν εάν συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί έχουμε μία βαριά ατζέντα. Για το υπουργείο μας, ήδη ένα νομοσχέδιο που είχαμε στην ατζέντα μας για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ψηφίστηκε την προηγούμενη βδομάδα και το νέο νομοσχέδιο θα εισαχθεί μέσα στις επόμενες μέρες». «Πολύ κοντά οι εκλογικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Τουρκία» Για το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, ο Στέλιος Πέτσας ήταν κάθετος. «Για καταδικασθέντες για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Η κυβέρνηση έχει θέσει αυτό το θέμα στις πολιτικές δυνάμεις. Αναμένω να ακούσω την επίσημη ανακοίνωση. Γιατί κάποιος να διαφωνεί με αυτό το θέμα;», επεσήμανε. Αναφορικά με την ανακήρυξη των εκλογών στην Τουρκία στις 14 Μάϊου, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών σχολίασε πως, «αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σταθμίσει ο πρωθυπουργός, μόνο εκείνος μπορεί να ξέρει εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα γεωπολιτικό. Είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν είναι το καθοριστικό ζήτημα οι εκλογές στην Τουρκία». «Να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Τσίπρας για την υπόθεση της ανύπαρκτης “Μαρίας του Έβρου”» Για το θέμα του Έβρου και την υπόθεση της «μικρής Μαρίας», στο οποίο «πρωταγωνιστούσε» μια Τουρκάλα ακτιβίστρια, ο κ. Πέτσας υπογράμμισε πως, «να αναδειχθεί το tweet του κ. Τσίπρα και την απάντηση στο ΔΕΘ. Να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Τσίπρας, γιατί έσπευσε να καταδικάσει την Ελλάδα, να υιοθετήσει αυτές τις καταγγελίες, να μας λέει ότι υπάρχει νεκρό παιδί, και να παίζει το παιχνίδι αυτών που κατασκευάζουν αυτά τα θέματα. Αυτό το θέμα ανεβαίνει από μόνο του». Ειδήσεις σήμερα Η Καϊλή θα «πληρώσει» τη συμφωνία Παντσέρι με τους Βέλγους Η απάτη που στήθηκε στον Έβρο για τη «νεκρή Μαρία» βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο

