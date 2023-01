ΠΑΣΟΚ: Δίνει μάχη για να κρατήσει το διψήφιο ποσοστό

Στην Κυριακή της απλής αναλογικής έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο ΠΑΣΟΚ, καθώς αναγνωρίζουν ότι το ποσοστό που θα λάβουν στον πρώτο γύρο των εκλογών θα είναι καθοριστικό για το μέλλον του κόμματος. Ενα ποσοστό που θα πλησιάζει στο 8,1% των εκλογών του 2019 θα το «σπρώξει» αναγκαστικά στην αντιπολίτευση, στερώντας του κάθε δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει σε κυβερνητικές συνεργασίες. Παράλληλα, μια τέτοια εξέλιξη θα σταθεροποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ως τον βασικό πόλο στον χώρο πέραν της Ν.Δ., με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον δεύτερο εκλογικό γύρο. Στη Χαριλάου Τρικούπη μελετούν την τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis, που έδωσε μονοψήφιο ποσοστό στην πρόθεση ψήφου στο ΠΑΣΟΚ (στο 9,7%) και εξάγουν ένα διπλό συμπέρασμα: πρώτον, ότι καταγράφεται σχετική ανάκαμψη από το «χαστούκι» που δέχθηκε το κόμμα τον Δεκέμβριο με τη σύλληψη της Εύας Καϊλή για την εμπλοκή της στο Qatar-gate, όταν η ίδια εταιρεία το είχε μετρήσει στο 8,9% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερον, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο του «εκλογικού ντέρμπι» μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στον πρώτο γύρο των εκλογών, κάτι που θα προκαλούσε διαρροές «πράσινων» ψηφοφόρων και προς τα δύο πρώτα κόμματα. Με την παράσταση νίκης στο 70% υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πιθανότητες ανατροπής των συσχετισμών ώστε να κατακτήσει την πρωτιά στις κάλπες. Ωστόσο, για το ΠΑΣΟΚ παραμένει το στοίχημα του ποσοστού: τα στελέχη του εκτιμούν ότι μόνο αν καταγραφούν πιο κοντά στο διπλάσιο του ποσοστού που έλαβαν στις εκλογές του 2019 παρά σε ένα μονοψήφιο νούμερο θα μπορούν να μιλούν για «νίκη», κάτι που αυτή την περίοδο φαντάζει δύσκολο. Γι’ αυτό και προτεραιότητα καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο θα πρέπει, προσθέτουν, να είναι για το ΠΑΣΟΚ αφενός η συσπείρωση όλων των δυνάμεων και αφετέρου η προσέλκυση των αποστασιοποιημένων κεντροαριστερών, πολλοί εκ των οποίων δεν προσήλθαν καν στις κάλπες στις τελευταίες εκλογές. Αλλαγή τακτικής Παράλληλα, στη Χαριλάου Τρικούπη αντιλαμβάνονται ότι η Ν.Δ. αλλάζει τακτική απέναντι στο τρίτο κόμμα, κάτι που ξεκίνησε με τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο «ΘΕΜΑ», όπου άνοιξε παράθυρο κυβερνητικής συνεργασίας σε περίπτωση που δεν επιτύχει την αυτοδυναμία ούτε με την ενισχυμένη αναλογική του δεύτερου εκλογικού γύρου. Στην ΠΑΣΟΚ μιλούν για αντιπερισπασμό από την πλευρά της Ν.Δ.: εκτιμούν ότι ο σταθερός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι η συνεργασία, αλλά η αυτοδυναμία και θεωρούν ότι η αλλαγή τακτικής από μέρους του έχει να κάνει με τη διαχείριση της βέβαιης, όπως προβλέπουν, άρνησής του να προσχωρήσει στην ιδέα της συγκρότησης κυβέρνησης από τον πρώτο γύρο με τη μετάθεση της ευθύνης στον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι πίσω από τη στροφή Μητσοτάκη υπάρχουν τα εξής: Πρώτον, η ηγεσία της κυβερνητικής παράταξης βλέπει ότι η φθορά στις δημοσκοπήσεις είναι τελικά τέτοια που δεν θα επιτρέψει στη Ν.Δ. να προσεγγίσει το προσδοκώμενο αυτοδύναμο αποτέλεσμα. Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει πάση θυσία τον «μουντζούρη» και την ευθύνη μιας απόφασης που θα οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές και σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο – έτσι ,παρουσιάζεται διαλλακτικός χωρίς να εγκαταλείπει το αυτοδύναμο αφήγημα. Τρίτον, ο πρωθυπουργός σπεύδει να σβήσει το δίλημμα «αυτοδύναμη Ν.Δ. ή αλλιώς περιπέτειες» διότι η εξασφάλιση της επενδυτικής βαθμίδας (με βασικό «σταθμό» στις 21 Απριλίου) δεν είναι στόχος που μπορεί να επιτευχθεί όσο δεν κλείνουν ερμητικά τα σενάρια μετεκλογικής κυβερνητικής αστάθειας. Από την πλευρά της, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει επίσης να αποφύγει τον «μουντζούρη» και την ευθύνη της μη συναίνεσης για τον σχηματισμό κυβέρνησης ήδη από τον πρώτο γύρο, σε περίπτωση που επιτύχει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό: σε μια τέτοια περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκη θα αξιοποιήσει την τρίτη εντολή που θα λάβει από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας καλώντας το πρώτο κόμμα να συμφωνήσει πάνω σε πολιτικούς όρους κυβερνητικής συνεργασίας. Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του τελευταίου διαστήματος φρέναραν την αυτοπεποίθηση του στελεχικού δυναμικού, προκάλεσαν «μούδιασμα» στους υποψήφιους βουλευτές αλλά και συναγερμό στο επιτελείο Ανδρουλάκη, που τώρα εμφανίζεται αποφασισμένο να εγκαταλείψει τις ασκήσεις επί χάρτου και να μιλήσει απευθείας με τους πολίτες για το νέο εγχείρημα. Δεκατρείς μήνες μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κόμματος, το επιτελείο του αναγνωρίζει τους λόγους που δεν επέτρεψαν στο νέο ΠΑΣΟΚ να σταθεροποιηθεί στην ανοδική δημοσκοπική τροχιά των πρώτων μηνών. Ανοίγει τις κουρτίνες Την επόμενη Κυριακή 29 Ιανουαρίου ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να… ανοίξει τις κουρτίνες και να παρουσιάσει σε μια μαζική εκδήλωση στην Αθήνα όλα τα «όπλα» του εν όψει του «πολέμου» τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί η ατζέντα του να γράφει ότι εκείνη την ημέρα θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, ωστόσο βασική επιδίωξή του είναι να φτάσει στους πολίτες το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ετοιμοπόλεμο και πανέτοιμο να «αλλάξει πίστα» στις προσεχείς εκλογές. Αρα, όπως εξηγεί εξ απορρήτων συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να αποδείξει ότι έχει ένα στιβαρό προγραμματικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας, σταθερή γραμμή και βεβαίως πρόσωπα για να το υπηρετήσουν. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει ιδιαίτερο βάρος στο «γεγονός» της 29ης Ιανουαρίου, καθώς θεωρεί ότι θα αποτελέσει την ικανή και την αναγκαία συνθήκη για την εμψύχωση των στελεχών και των υποψήφιων βουλευτών που θα μπουν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ταυτόχρονα εκτιμά ότι κι εκείνος θα έχει την ευκαιρία -με φόντο τη μαζική εκδήλωση- να στείλει καθαρά μηνύματα όσον αφορά στη στρατηγική που ακολουθεί. Στην παρούσα φάση η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σκέφτεται μόνο τον εκλογικό στόχο της πρώτης Κυριακής και ταυτίζει το πολιτικό διακύβευμα με ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα ξεκλειδώσει την προοπτική επανόδου του στη θέση των πρωταγωνιστών. Ενα ποσοστό γύρω στο 14% είναι για τους καλά γνωρίζοντες το κλειδί που αν το κρατήσει στα χέρια του ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει διανύσει τη μεγαλύτερη απόσταση προς το «στοίχημα». Ο ίδιος έχει ήδη διαμηνύσει στο επιτελείο του ότι «δεν ξεκίνησα το εγχείρημα για να διατηρήσω το 8% της περασμένης εκλογικής αναμέτρησης αλλά για να διαψεύσω εκείνους που έσπευσαν να προβλέψουν ότι το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε ένα… ΚΚΕ του Κέντρου». Εχει δε, σύμφωνα με πληροφορίες, καταφέρει να πείσει τους συνεργάτες του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει στις πιέσεις από τους δύο μονομάχους και στα όποια διλήμματα θέσουν στην πορεία προς τις κάλπες. Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη μπροστά στην αφετηρία της επανεκκίνησης είναι η φράση έμπειρου στελέχους που έχει ζήσει το ΠΑΣΟΚ στις περισσότερες φάσεις του, και στα πάνω και στα κάτω του. «Το ΠΑΣΟΚ έχει εκτίσει την πολιτική του ποινή και τώρα οι προοδευτικοί πολίτες θέλουν και αναμένουν να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες τους», τονίζει απευθυνόμενος κυρίως στα νεότερα στελέχη του επιτελείου Ανδρουλάκη και προσπαθώντας να πει με λίγα λόγια ότι έχει περάσει η περίοδος της… εκλογικής τιμωρίας για το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι παραμένει η μόνη παράταξη που ανανεωμένη και ισχυρή μπορεί να συμβάλει στην προοπτική της χώρας. Αυτό που σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη -και θα υπογραμμίσει ο ίδιος με την ομιλία του στην εκδήλωση της προσεχούς Κυριακής- είναι ότι όσον αφορά στις μετεκλογικές συνεργασίες αυτή την (προεκλογική) στιγμή «το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει με κανένα κόμμα και με κανέναν, δεν έχει παρασκηνιακά νταραβέρια, δεν αναζητεί καρέκλες για την επομένη, δεν συνδιαλέγεται πίσω από κλειστές πόρτες, όπως επιχειρούν να το εμφανίσουν ότι κάνει όσοι σκοπίμως κυκλοφορούν άθλια σενάρια». Το θέμα επιχειρεί να κλείσει οριστικά και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος που, αναφερόμενος στην «αγωνία ορισμένων σχετικά με το πολυσυζητημένο προοδευτικό μέτωπο διακυβέρνησης», δηλώνει ότι «εμείς δεν έχουμε αποφασίσει τίποτα σε σχέση με συγκυβερνήσεις, μέτωπα και ομαδοποιήσεις, όπως εντέχνως η Ν.Δ. εδώ και μήνες μας παρουσιάζει εδώ και μήνες». Τα πράσινα πυρά εκτοξεύονται και προς τον ΣΥΡΙΖΑ με τη…διευκρίνιση ότι «δεν είναι πρόοδος ούτε τα ψευδο-δημοψηφίσματα διχασμού του ελληνικού λαού ούτε τα ψέματα που έγιναν αυταπάτες ούτε οι πολακικές συμπεριφορές ούτε το πελατειακό κράτος». Το σίγουρο είναι ότι το χάσμα με τη Ν.Δ. διευρύνθηκε από την υπόθεση των υποκλοπών και την πρόσφατη γνωμοδότηση Ντογιάκου, μέσω της οποίας η Χαριλάου Τρικούπη «είδε» ότι το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να προσπαθεί να συγκαλύψει την αλήθεια, «οδηγώντας έτσι τη χώρα στις εκλογές χωρίς οι πολίτες να έχουν μάθει τι ακριβώς συνέβη». Θα έλεγε κανείς με μια γρήγορη ανάγνωση των πραγμάτων ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκλείει εκ προοιμίου κάθε συζήτηση περί συνεργασίας με τη Ν.Δ. και απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο τιτλοφορώντας το «αφήγημα» με το «Ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας ξανά πρωθυπουργός». Δεύτερη ανάγνωση Με μια δεύτερη, πιο προσεκτική ανάγνωση της ρητορικής που υιοθετούν έμπιστοι συνεργάτες του, όπως ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος, μπορεί να διαπιστώσει κάποιος ότι η Χαριλάου Τρικούπη απλώς προσπαθεί να αποφύγει τον εγκλωβισμό σε μια ζημιογόνο για την ίδια δημόσια συζήτηση. Ετσι, επί του παρόντος προσπαθεί να φτάσει κοντά στο στοίχημα του ισχυρού εκλογικού ποσοστού και θέτει όρους περιγράφοντας τα προγραμματικά προτάγματα και αφήνει για το βράδυ της πρώτης Κυριακής τα υπόλοιπα. «Δεν θα παρασυρθούμε σε μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα ή τον οριακό σχηματισμό μιας κυβέρνησης, αλλά κυρίως με τις πολιτικές που αυτή θα εφαρμόσει την επόμενη μέρα», ανάφερε ως πολιτικό διακύβευμα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος προ ημερών επιμένοντας ότι «όσο περισσότερο οι πολίτες ενισχύσουν το ΠΑΣΟΚ τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα μας δώσουν για να επιβάλουμε τις πολιτικές που θεωρούμε σημαντικές για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας». Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, το ΠΑΣΟΚ… οφείλει να μην ανησυχεί για το πολιτικό μέλλον των κυρίων Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονα να μην αφήνει χαραμάδες στρέβλωσης της δικής του στρατηγικής στόχευσης. Γι’ αυτόν τον λόγο έσπευσε να επισημάνει κάτι που πάντως πέρασε στα ψιλά. Οταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει ενδεχόμενο κυβέρνησης των ηττημένων ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ – ΜέΡΑ25 από την πρώτη Κυριακή, επέλεξε να αποκλείσει οριστικά και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το σχετικό σενάριο.«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τον κ. Βαρουφάκη. Θυμόμαστε όλοι τις πολιτικές του κ. Βαρουφάκη, που ήταν υπουργός του κ. Τσίπρα. Οπως θυμόμαστε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Εχει αλλάξει κάτι τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Δεν έχω δει καμία απολύτως αλλαγή ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση ούτε από τον κ. Βαρουφάκη», σημείωσε με νόημα το Νο2 της Χαριλάου Τρικούπη.

