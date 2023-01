ΠΑΣΟΚ: Υπέρ του αποκλεισμού της Χρυσής Αυγής και οποιουδήποτε διάδοχου σχήματός της από τις εκλογές

ΠΑΣΟΚ: Υπερ του αποκλεισμού της Χρυσής Αυγής και οποιουδήποτε διάδοχου σχήματός της από τις εκλογές «Τα κόμματα οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία, όχι μόνο από τους εχθρούς της, αλλά και από τον λαϊκισμό και την ανέξοδη αντιπαράθεση», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μάντζος «O αποκλεισμός της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και κάθε διάδοχου σχήματός της, οφείλει να είναι κοινός στόχος όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων του τόπου» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, με αφορμή την συζήτηση περί σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Ο κ. Μάντζος στη δήλωσή του επισημαίνει ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής συμμετείχε και συμμετέχει υπεύθυνα και δημιουργικά, με προτάσεις και παρατηρήσεις, ώστε η διάταξη που θα ψηφίσει η Βουλή να είναι αποτελεσματική, συμβατή με το Σύνταγμα και νομοτεχνικά άρτια». «Τα κόμματα οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία, όχι μόνο από τους εχθρούς της, αλλά και από τον λαϊκισμό και την ανέξοδη αντιπαράθεση. Να μείνουμε μακριά και έξω από χαρτοπόλεμο τροπολογιών», τονίζει ακόμη. Επαναλαμβάνει την πρότασή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για άμεση ενεργοποίηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. «Με απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες. Η συναίνεση, άλλωστε, αποδεικνύεται έμπρακτα. Λίγα λόγια και πολλές, ειλικρινείς πράξεις», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Πλέον έχουμε πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση, λέει ο Λαβρόφ «The Crown» αλά ελληνικά: Ο «διάδοχος Παύλος» έχει… προίκα 2,5 δισ. δολάρια ΠΑΣΟΚ: Δίνει μάχη για να κρατήσει το διψήφιο ποσοστό Best of Network 23.01.2023, 18:00 23.01.2023, 14:07 23.01.2023, 11:05 23.01.2023, 15:53 23.01.2023, 16:16 23.01.2023, 17:48

