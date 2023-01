Τσαπανίδου: Δεν δούλεψα στη δημοσιογραφία για να εξαργυρώσω μια θέση στην πολιτική είπε στη Ναταλία Γερμανού Ποιοι είναι οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα και ανέλαβε να γίνει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Μια πιο προσωπική συνέντευξη έδωσε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, την Κυριακή στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται». Η κ. Τσαπανίδου, αναφέρθηκε σε βίντεο που ανέσυραν χρήστες του διαδικτύου με παλιότερες δηλώσεις της στις οποίες απέκλειε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική. «Ήταν η εποχή που είχα φύγει από την πρωινή ζώνη. Είχα πει ότι δεν θα ξανακάνω ποτέ και είχα σκοπό να αποτραβηχτώ και από τη δημοσιογραφία. Μετά, ήρθαν τα πάνω κάτω, άλλαξε όλη μου η ζωή και ξαναγύρισα στα δελτία ειδήσεω», τόνισε και συνέχισε: «Εκείνο το βίντεο το χρησιμοποίησαν κάποιοι για να στοχεύσουν. Σίγουρα προβλημάτισε πολλούς. Τους προβληματισμούς όσων το είδαν τους σέβομαι και τους συμμερίζομαι. Αυτό που θέλω να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι έκανα τις δηλώσεις εκείνες γιατί τις πίστευα σε εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είχα καμία πρόθεση να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο στη ζωή μου τότε κι έκανα μια δήλωση. Δεν είχα ποτέ την πρόθεση και δεν στόχευα σε αυτό. Γι αυτό και όταν ήρθε η ξαφνική πρόσκληση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί μπήκα σε μια εσωτερική αναζήτηση. Ήμουν πολύ αληθινή τότε και εξακολουθώ να είμαι και σήμερα. Υπηρέτησα τη δημοσιογραφία με έναν αντικειμενικό τρόπο και ήμουν πολύ αληθινή στους τηλεθεατές. Δεν δούλεψα ποτέ στη δημοσιογραφία για να την εξαργυρώσω με μια θέση στην πολιτική». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpyrfam4s4mx) Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpyriyz3kr6p) Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpyrrc9xaztd) Η κ. Τσαπανίδου ανέφερε και τέσσερις λόγους για τους οποίους αποδέχθηκε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα και να ακολουθήσει την πολιτική. ΕΠιπλέον, ξεκαθάρισε ότι έχει οριστικά αποχαιρετήσει τη δημοσιογραφία και πως πλέον αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. «Η πρόταση ήρθε σε μία εποχή που εγώ ήμουν ψυχολογικά έτοιμη να την αντιμετωπίσω. Ήμουν σε αναπτυξιακό στάδιο που μπορούσα να το διαχειριστώ. Έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου και δεν είχα τον αγώνα επιβίωσης. Επίσης, ήρθε σε μια φάση να έχω την πολιτική ωριμότητα να μπορώ να καταλάβω ότι το αντέχω όλο αυτό το δύσκολο και την επίθεση που θα δεχτώ. Το 4ο είναι με την κατάσταση που βιώνουμε. Στην αντικειμενικότητα που υπηρέτησα πάρα πολύ πιστά στη ζωή μου, είχα προσωπικές ιδεολογίες και πεποιθήσεις που προσπαθούσα να μη δείξω. Οι απόψεις μου ήταν πάντα προοδευτικές. Ήμουν πολύ κοντά στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ» «Έκανε πλήρη κύκλο η δημοσιογραφία για εμένα, την αποχαιρετώ», κατέληξε. Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε επιπλέον ότι η θέση της αυτή δεν είναι μόνιμη, όπως καμία προεκλογική θέση, και η όποια αλλαγή ανήκει στην κρίση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Όμως, ξεκαθάρισε ότι σε αυτή τη φάση θέλει να επικεντρωθεί στο έργο που έχει να προσφέρει και αυτό είναι η ανάδειξη των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ίδιο τον πρόεδρο, μίλησε με τα καλύτερα, λέγοντας ότι είναι πολιτικός που κοιτάζει και βλέπει και ακούει τον συνομιλήτη του. Ειδήσεις σήμερα Αίσιο τέλος για την πτήση της Ryanair – Δεν βρέθηκε τίποτα, δείτε φωτογραφίες από τον έλεγχο Απόφαση – σταθμός για τους συζυγοκτόνους – Δεν έχουν δικαίωμα να κληρονομήσουν τα θύματά τους Τουρκία: Ο Ερντογάν ανακοίνωσε και επισήμως ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 14 Μαΐου BEST OF NETWORK 22.01.2023, 12:10 22.01.2023, 16:30 18.01.2023, 10:29 22.01.2023, 20:20 22.01.2023, 20:21 22.01.2023, 13:00

