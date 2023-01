Τσαπανίδου: Η κυβέρνηση επιβαρύνει τα νοικοκυριά με την ακρίβεια και μοιράζει μικροποσά με κουπόνια «Μέσα σε αυτό το νέφος της ακρίβειας που μας πνίγει όλους, έρχεται σήμερα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει και άλλα επιδόματα, ενώ μας κατηγορούσε όσο κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς δίναμε επιδόματα, κάτι που κάναμε για να στηρίξουμε τους ευάλωτους», τονίζει «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με την κοινωνία και αφουγκράζεται τις ανάγκες της. Δυστυχώς, για τους πολίτες η πραγματικότητα διαφέρει πολύ από το κυβερνητικό αφήγημα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πόπη Τσαπανίδου, μιλώντας στον ρ/σ Alpha. Είπε ειδικότερα ότι «ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι μείωσε τους φόρους, αλλά στην ουσία είχε υπερέσοδα από τους φόρους και τον ΦΠΑ» και πως «βλέπουμε στην πράξη, στη ζωή μας, τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε και ότι στα μέσα του μήνα δεν μας φτάνει ο μισθός». Υπογράμμισε ότι «μέσα σε αυτό το νέφος της ακρίβειας που μας πνίγει όλους, έρχεται σήμερα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει και άλλα επιδόματα, ενώ μας κατηγορούσε όσο κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς δίναμε επιδόματα, κάτι που κάναμε για να στηρίξουμε τους ευάλωτους». «Το κρίσιμο είναι, όμως», είπε, «ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίρνει πολύ μεγάλα ποσά από όλους μας με την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία που δεν ελέγχει, για να έρθει να μας μοιράσει μια σειρά από κουπόνια για τα οποία εφευρίσκει ωραία ονόματα “κάθε τύπου-pass”». Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό οι συμπολίτες μας να καταλάβουν τι πάνε να ψηφίσουν», σχολιάζοντας ότι «δυστυχώς, βλέπω πολύ μεγάλο έλλειμμα στη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μας δίνεται ο χρόνος». Σημείωσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι «να αλλάξει το μοντέλο με το οποίο διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα για να δώσουμε ανάσα στους πολίτες». «Εμείς δεν θα δώσουμε το περιθώριο σε όσους αισχροκερδούν να συνεχίζουν να το κάνουν. Απαιτείται αναδιανομή του χρήματος, δίκαιη αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ συν την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, και αύξηση των συντάξεων. Ο πληθωρισμός είναι στα ύψη, η ακρίβεια στα τρόφιμα καλπάζει και όλα αυτά ροκανίζουν το εισόδημα», τόνισε. Η κ. Τσαπανίδου συμπλήρωσε ότι «θα επανέλθουν οι έλεγχοι που γινόντουσαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είχαν αποδώσει, και στους τομείς της μαύρης εργασίας και της αισχροκέρδειας». Μιλώντας για τις εκλογές ανέφερε ότι «είναι νωρίς να μιλάμε για συγκεκριμένες μετεκλογικές συνεργασίες. Πρέπει πρώτα να δούμε τι θα πει η κάλπη, τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός». Υπογράμμισε ότι «εμείς θα συζητήσουμε πάνω σε προγραμματική βάση και ζητάμε ισχυρή ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης με στόχο την πολιτική αλλαγή» και σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στοχεύει στο να βγει πρώτη δύναμη από την πρώτη Κυριακή. «Αλλά θα συμφωνήσω με τον Αλέξη Τσίπρα ότι με όσα συζητούνται προ των εκλογών και του τι θα γίνει μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές», προσέθεσε. Ειδήσεις σήμερα Η δικογραφία για το Μοσχάτο: Από τη διπλή απάτη στον απαγχονισμό Τα εκλογικά σενάρια που δίνουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 23.01.2023, 12:23 23.01.2023, 13:57 23.01.2023, 11:05 23.01.2023, 09:39 23.01.2023, 09:40 22.01.2023, 13:00

