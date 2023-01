Τσιάρας: Έρχονται αλλαγές στο πόθεν έσχες Για τις αλλαγές που σχεδιάζονται στη Δικαιοσύνη μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Για τις αλλαγές που σχεδιάζονται στη Δικαιοσύνη μίλησε στον ΣΚΑΪ ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας. Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία θα κάνει τη χώρα μας πιο εξωστρεφή ενώ έρχονται αλλαγές στο πόθεν έσχες αλλά και στη διοικητική δικαιοσύνη. Για το πόθεν έσχες ανέφερε ότι θα ενοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε μία αρχή, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής να αντλεί στοιχεία του ελεγχόμενου χωρίς της μεσολάβησή του, με μία εξουσιοδότηση. Εξήγησε επίσης ότι οι έλεγχοι των πόθεν έσχες δε θα γίνονται πλέον δειγματοληπτικά αλλά θα πρέπει να επιτυγχάνεται ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν πρέπει να παρεμβεί η Δικαιοσύνη για την υπόθεση των 38 μεταναστών στη νησίδα του Έβρου και το δήθεν θάνατο της μικρής Μαρίας, τόνισε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί αυτεπάγγελτα και τις ενέργειές της θα τις κρίνει μόνη της, ωστόσο – κρίνοντας πολιτικά – προφανώς υπάρχουν λόγοι. Σχετικά με τη διάταξη του Αρείου Πάγου για τον αποκλεισμό από τις εκλογές κομμάτων με μέλη που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με αφορμή την περίπτωση του Ηλία Κασιδιάρη, σημείωσε ότι πρόκειται για νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τον εκλογικό νομό ωστόσο για να περάσει χρειάζεται απλή πλειοψηφία και όχι ενισχυμένη. Εξέφρασε πάντως την ελπίδα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δείξουν την ευθύνη τους. Ειδήσεις σήμεραΟ Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας σε μοναστήρι έξω από την ΠάτραΘεοδωρικάκος: Μετά τον Τσίπρα που αμφέβαλλε για τα θαλάσσια σύνορα, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί τα σύνορα στη στεριάΓιώργος Λιανός για τις συναντήσεις Καλύβα – Ιωαννίδη στο Survivor All Star: «Γινόταν αρκετές φορές αυτό» BEST OF NETWORK 23.01.2023, 12:00 23.01.2023, 11:37 23.01.2023, 11:05 23.01.2023, 09:39 23.01.2023, 09:40 22.01.2023, 20:00

