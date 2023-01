Υποκλοπές: Μήνυση για έμμεση παρακολούθηση του τηλεφώνου του κατέθεσε ο Γιώργος Καμίνης Όπως αναφέρει στενός του φίλος, με τον οποίο διατηρεί τακτική επικοινωνία, έχει κατονομαστεί σε δημοσιεύματα ως στόχος παρακολούθησης από την ΕΥΠ Με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Γιώργος Καμίνης γνωστοποιεί τη μήνυση που κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών σχετικά με την πιθανότητα «έμμεσης» παρακολούθησης του τηλεφώνου του, καθώς στενός του φίλος, με τον οποίο διατηρεί τακτική επικοινωνία, έχει κατονομαστεί σε δημοσιεύματα ως στόχος παρακολούθησης από την ΕΥΠ. «Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο τα άμεσα θύματα: τα άτομα εκείνα, των οποίων η ιδιωτικότητα παραβιάστηκε βάναυσα. Αφορά επίσης και όσους ή όσες επλήγησαν εμμέσως, [ ] εκείνους δηλαδή που, για όσο διάστημα διαρκούσε η παρακολούθηση ενός ατόμου από την ΕΥΠ, συνομίλησαν ή επικοινώνησαν μαζί του. Σε αυτά τα «εξ αντανακλάσεως» θύματα ανήκω κι εγώ» γράφει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Καμίνης. Όπως αναφέρει ο κ. Καμίνης, ο κύριος λόγος της μήνυσης είναι μεν η δικαστική καταδίκη των υπευθύνων, αλλά η πράξη του φέρει και συμβολικό χαρακτήρα: να αναδείξει την προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει τη βαρύτητα της υπόθεσης και να αποτρέψει την αποκάλυψη της αλήθειας. «Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή αντιθεσμική συμπεριφορά, όσοι νιώθουν πως πλήττονται προσωπικά από τις υποκλοπές έχουν χρέος να θυμίζουν και να υπενθυμίζουν στους κυβερνώντες πως δεν θα επιτρέψουν η υπόθεση αυτή να ξεχαστεί» καταλήγει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Ειδήσεις σήμερα Η Καϊλή θα «πληρώσει» τη συμφωνία Παντσέρι με τους Βέλγους Η απάτη που στήθηκε στον Έβρο για τη «νεκρή Μαρία» βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό Survivor All Star: Ο Τάκης Καραγκούνιας στον τάκο και το «παράνομο» ζευγάρι στη… σέντρα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 23.01.2023, 09:30 23.01.2023, 07:11 18.01.2023, 10:29 23.01.2023, 09:39 23.01.2023, 09:40 22.01.2023, 15:00

