«Φουντώνει» η κόντρα ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ για τη «νεκρή Μαρία» και τον φράχτη στον Έβρο

«Φουντώνει» η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα για τα fake news για τη «νεκρή Μαρία» και τον φράχτη στον Έβρο. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απάντησε σε υψηλούς τόνους στη δήλωση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, πως ο φράχτης στον Έβρο παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι ο φράχτης είναι κατασκευασμένος μέσα στα ελληνικά σύνορα και συνεπώς αν κάποιος βρεθεί εκεί θα είναι σε ελληνικό έδαφος και δικαιούται να καταθέσει αίτημα ασύλου, κάνοντας παράλληλα λόγο για «υποκρισία» από πλευράς της κυβέρνησης ως προς την επέκταση του φράχτη για τον έλεγχο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. «Είστε παράνομοι τόσο σε ό,τι αφορά στη διεθνή νομιμότητα, όσο και ό,τι αφορά στη συνταγματική τάξη. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν μπορείτε να αρνηθείτε» είπε ο Τζανακόπουλος στον ΣΚΑΪ και απευθυνόμενος προς τον κυβερνητικό βουλευτή Μπάμπη Παπαδημητρίου, πρόσθεσε ακόμη πως «το πρόβλημα το προσφυγικό δεν λύνεται με φράχτες». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpym83djujk1) Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και στον απόηχο της επίσκεψης Πρέσβεων από 27 χώρες -μέλη της ΕΕ στη συνοριακή γραμμή του Έβρου, προκειμένου να ενημερωθούν επί τόπου εις βάθος για το θέμα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στις δηλώσεις του κ. Τζανακόπουλου, χαρακτήρισε «ανεύθυνο και επικίνδυνο» τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν ζητά συγνώμη για τα εθνικά επιβλαβή ψέματα περί της «νεκρής Μαρίας» που διακινούσε επί μήνες, αλλά δια του κ. Τζανακόπουλου σήμερα λέει ότι η προστασία των συνόρων μας στον Έβρο, μέσω του φράχτη, παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα! Ένα έργο για την προστασία των συνόρων εξακολουθεί να βρίσκει αντίθετο το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι θυμούνται τι συνέβη στα νησιά και στον Έβρο στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, παραμένει ασυγχώρητα ανεύθυνος και επικίνδυνος τόσο στη διαχείριση του μεταναστευτικού όσο και σε θέματα εθνικής κυριαρχίας». Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν ζητά συγγνώμη για τα εθνικά επιβλαβή ψέματα περί της «νεκρής Μαρίας» που διακινούσε επί μήνες, αλλά δια του κ. Τζανακόπουλου σήμερα λέει ότι η προστασία των συνόρων μας στον Έβρο, μέσω του φράχτη, παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα!— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) January 22, 2023 Η απάντηση της Τσαπανίδου Στα πυρά που εξαπέλυσε ο Γιάννης Οικονόμου κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση της σκηνοθεσίας του θανάτου του παιδιού στη νησίδα του Έβρου απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου. Η Κυβέρνηση, εγκλωβισμένη από τη δυσαρέσκεια που δημιουργεί η πολιτική της για την ακρίβεια και τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, πασχίζει να μετατοπίσει την ατζέντα με fake news ακόμη και για την υπόθεση των 38 προσφύγων», σημειώνει η κ. Τσαπανίδου. Στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «τα δεδομένα όμως μιλούν από μόνα τους» και παραθέτει τα παρακάτω έξι σημεία: «Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάλεσε τη χώρα μας να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους Δεύτερον, το ΓΕΣ επιβεβαίωσε ότι οι 38 βρίσκονταν σε νησίδα που ήταν και ελληνική, σε αντίθεση με τους ψευδείς ισχυρισμούς της Κυβέρνησης. Τρίτον, όπως τονίσαμε εξ αρχής ή έπρεπε η Κυβέρνηση να τους περισυλλέξει ή έπρεπε να ανεβάσει το θέμα πολιτικά ώστε να ασκηθεί πίεση από τον ΟΗΕ και την ΕΕ στην Τουρκία να τους περισυλλέξει και να διερευνηθεί τι έγινε στη νησίδα. Τέταρτον, όλο αυτό το διάστημα οι γονείς επιμένουν για το θάνατο του παιδιού τους, όπως επιμένουν και άλλοι δύο πρόσφυγες που μίλησαν στο Spiegel οι οποίοι δηλώνουν μάλιστα ότι δέχτηκαν πιέσεις να αλλάξουν την κατάθεσή τους. Πέμπτον, την ίδια πληροφορία, δηλαδή του θανάτου του μικρού κοριτσιού, μετέφερε με δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις του ακόμη και ο αρμόδιος υπουργός κ. Μηταράκης στις 16 Αυγούστου λέγοντας πως από τις καταθέσεις προκύπτει ότι πέθανε ένα παιδί πέντε ετών και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να βρεθεί η σωρός και να ταφεί με αξιοπρέπεια από την οικογένεια. Έκτον, σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή δημοσιεύει την μαρτυρία ενός άλλου πρόσφυγα ο οποίος διαψεύδει τους γονείς και τους πρόσφυγες που μέχρι σήμερα έχουν μιλήσει σε διεθνή ΜΜΕ, σχετικά με τον θάνατο του παιδιού. Ακόμη και αν – δίχως δεύτερη σκέψη και περαιτέρω έρευνα – η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου σπεύδει να υιοθετήσει ως αληθινή μόνο την τελευταία μαρτυρία και να εκμεταλλευτεί μια τραγική υπόθεση για σκοπιμότητες, παραβλέπει ότι ακόμη και η αυτή η μαρτυρία περιγράφει γλαφυρά την εκμετάλλευση προσφύγων από διακινητές, τούρκους συνοριοφύλακες αλλά και από κουκουλοφόρους που τους σπάνε στο ξύλο σε ελληνικό έδαφος για να μην εισέλθουν στη χώρα». «Πόσο περήφανος μπορεί να δηλώνει για αυτό ο κος Οικονόμου που με σημερινές του δηλώσεις ζητάει και τα ρέστα;» διερωτάται η κ. Τσαπανίδου. «Σε κάθε περίπτωση εάν η Κυβέρνηση είχε τηρήσει από την αρχή τη στάση που προτείναμε, σήμερα θα ξέραμε αν η αλήθεια βρίσκεται στις προηγούμενες καταθέσεις μαρτύρων και στους γονείς που επιμένουν ότι έχασαν το παιδί τους ή στη σημερινή μαρτυρία πρόσφυγα που τους διαψεύδει. Για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ η απάντηση σε αυτήν την ανατριχιαστική κατάσταση που περιγράφεται σήμερα στην Καθημερινή, δεν είναι το μικροκομματικό παιχνίδι σκοπιμοτήτων που για άλλη μια φορά επιχειρεί ο κος Οικονόμου αλλά η διεκδίκηση ευρωπαϊκών και ευρωτουρκικών συμφωνιών για μείωση των ροών και αντιμετώπιση των διακινητών, με σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Εκεί πρέπει να επικεντρώνεται η προστασία συνόρων. Αλλά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη που θέλει την Ελλάδα, δεσμοφύλακα που αναλαμβάνει τις βρώμικες ευθύνες μιας Ευρώπης- φρούριο, αυτά είναι ψιλά γράμματα», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μηταράκης: Κανένα νεκρό παιδί στον Έβρο – Ο Τσίπρας να παραδεχθεί το λάθος του Νωρίτερα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, είχε εκφράσει τη βεβαιότητα του πως «υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους διακινητές» και ότι στην υπόθεση των 38 στον Έβρο «είναι πιθανό ο διακινητής να είναι Έλληνας». Δημοσίευμα της «Καθημερινής της Κυριακής» παρουσιάζει μαρτυρία πρόσφυγα από τους 38 του Έβρου, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρξε νεκρό παιδί, αλλά η όλη επιχείρηση ήταν σκηνοθετημένη από τους διακινητές. Στην τηλεοπτική συνέντευξή του, ο υπουργός Μετανάστευσης σχολίασε ότι «είναι μια σημαντική υπόθεση, που δείχνει πως κάποιοι προσπαθούν οργανωμένα να επιτεθούν στην Ελλάδα». Επίσης, κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, «να παραδεχτεί πως έπεσε θύμα πλεκτάνης». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «είναι ένα περιστατικό που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, αλλά δείχνει πως κάποιοι πιέζουν την κυβέρνηση να ανοίξει τα σύνορα. Εμείς έχουμε καταστρέψει κυκλώματα λαθροδιακινητών και βλέπουμε συστηματικά ευρωβουλευτές της Αριστεράς, οι οποίοι το έχουν πάρει προσωπικό στόχο να ανοίξει η Ελλάδα τα σύνορα». Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης ξεκαθάρισε πως δεν θα επαναληφθεί ξανά σκηνικό παρόμοιο με εκείνο του Μαρτίου του 2020 στον Έβρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα δεν είναι πύλη εισόδου στην Ευρώπη». Η @Kathimerini_gr επιβεβαίωσε πως η «νεκρή Μαρία» στον Έβρο ήταν ένα στημένο περιστατικό. Από 30/08 ενημέρωσα τη Βουλή πως δεν υπήρχε νεκρό παιδί. Η προπαγάνδα του @syriza_gr όχι μόνο κατέρρευσε αλλά απεδείχθη ότι δεν έχουν το θάρρος να ζητήσουν συγγνώμη, ακόμα και σήμερα. pic.twitter.com/UOTbAKd1UM— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) January 22, 2023 «Να ζητήσει συγνώμη από τους Έλληνες αστυνομικούς, τους στρατιώτες και τους ακρίτες πολίτες της Θράκης» για την υπόθεση της νησίδας στον Έβρο τον περασμένο Αύγουστο, κάλεσε τον κ. Τσίπρα με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Θεοδωρικάκου: «Χθες στην Αλεξανδρούπολη ενημέρωσα αναλυτικά τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών κρατών για την πραγματική κατάσταση στον Έβρο, για τα προπαγανδιστικά fake news του Αυγούστου καθώς και για τον ‘θάνατο’ ενός μικρού κοριτσιού που αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ. Tώρα που όλοι γνωρίζουν την αλήθεια για τη στημένη επιχείρηση υπονόμευσης της πατρίδας μας, ο κ. Τσίπρας οφείλει να ζητήσει συγνώμη. Γνωρίζω ότι δεν θα απολογηθεί ποτέ στην κυβέρνηση. Αλλά είναι θέμα τιμής να ζητήσει συγνώμη από τους Έλληνες αστυνομικούς, τους Έλληνες στρατιώτες και από τους ακρίτες μας στη Θράκη». Χθες στην Αλεξανδρούπολη ενημέρωσα αναλυτικά τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών κρατών για την πραγματική κατάσταση στον Έβρο, για τα προπαγανδιστικά fake news του Αυγούστου καθώς και για τον «θάνατο» ενός μικρού κοριτσιού που αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ. pic.twitter.com/PtcAAWFOWo— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 22, 2023 Τζανακοπουλος: «Για ποιο λόγο να ζητήσουμε συγγνώμη;» Κληθείς, να σχολιάσει όσα αποκαλύπτονται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» για τη σκηνοθεσία της υπόθεσης της «μικρής Μαρίας» στον Έβρο, ο κ. Τζανακοπουλος: «Για ποιο λόγο να ζητήσουμε συγγνώμη;» Κληθείς, να σχολιάσει όσα αποκαλύπτονται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» για τη σκηνοθεσία της υπόθεσης της «μικρής Μαρίας» στον Έβρο, ο κ. Τζανακοπουλος υποστήριξε πως «για ποιο λόγο να ζητήσουμε συγγνώμη; Υπήρξε μια είδηση, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου από διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι έγκυρα κατά κύριο λόγο και από εκεί και πέρα δεν το έγραψε μόνο το Spiegel, γράφτηκε στη συνέχεια και από άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνούς εμβέλειας που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει εν πάσει περιπτώσει την εγκυρότητά τους». «Δεν υπήρχε από ό,τι καταλαβαίνω κάποια σκοπιμότητα ούτε από το Spiegel ούτε και από τα άλλα μέσα που αναπαρήγαγαν την είδηση και από εκεί και πέρα εμείς ζητήσαμε εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το ζήτημα», κατέληξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

