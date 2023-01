Politico: Η ΜΚΟ της Μανταλένας Καϊλή πήρε 115.000 από πρόγραμμα που προωθούσε η αδερφή της H αδερφή της Εύας Καϊλή παρουσιαζόταν ως επικεφαλής μιας ΜΚΟ χωρίς αντικείμενο που μετά την αποκάλυψη του Qatargate προσπάθησε να εξαφανιστεί – Οι χρηματοδοτήσεις Όσον αφορά τα διαδικτυακά αρχεία του παρελθόντος έργου άσκησης πίεσης, η αδελφή της Εύας Καϊλή, Μανταλένα, επιθυμεί μια καθαρή αρχή. Η πρώην πλέον αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνελήφθη τον Δεκέμβριο με κατηγορίες για διαφθορά, είχε τακτική παρουσία σε εκδηλώσεις που διοργάνωνε η μικρότερη αδελφή της. Η ΜΚΟ «MADE Group» της Μανταλένας είχε αναπτύξει ένα δίκτυο από ρούχα και έργα που ευθυγραμμίζονταν στενά με το έργο της τεχνολογικά έμπειρης Εύας στο Κοινοβούλιο. Η MADE Group διεκδικούσε και κέρδιζε διαγωνισμούς της ΕΕ, ενώ μια φορά έλαβε 105.172 ευρώ από ένα πιλοτικό πρόγραμμα που είχε προωθήσει η Εύα Καϊλή στο Κοινοβούλιο. Στις Βρυξέλλες, η Μανταλένα ήταν γνωστή ως εκτελεστική διευθύντρια της ELONtech, ενός «παρατηρητηρίου» για τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, οι εκδηλώσεις του οποίου γίνονταν μερικές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαν την Εύα ως ομιλήτρια. Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate στα τέλη του περασμένου έτους, η ELONtech προσπάθησε να «κρυφτεί» αφαιρώντας όλες τις αναφορές και στις δύο αδερφές από τον ιστότοπό της και λέγοντας στους άμισθους συμβούλους της ότι ήταν «υποχρεωμένη να περιορίσει τη λειτουργία της» λόγω «απρόβλεπτων και ταραχώδους συνθηκών», σύμφωνα με ένα - της 14ης Δεκεμβρίου 2022 που δημοσίευσε το Politico. Τα ίχνη των δραστηριοτήτων της ELONtech στις Βρυξέλλες, ωστόσο, επιβιώνουν στο LobbyFacts.eu -έναν ιστότοπο που διατηρεί δεδομένα από το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ- και η Μανταλένα Καϊλή ζήτησε πρόσφατα από το LobbyFacts.eu να σβήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση από τον ιστότοπο. «Ζητώ τη διαγραφή των δεδομένων που βρίσκονται κάτω από το όνομα ELONTECH – το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Δικαίου για τις Νέες Τεχνολογίες, του οποίου είμαι συνιδρυτής», έγραψε η Μανταλένα Καϊλή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 30 Δεκεμβρίου προς το LobbyFacts.eu. «Αυτά είναι ψευδώς καταχωρημένα σε αυτή την πλατφόρμα, δεν είναι νομικό πρόσωπο, ούτε λειτουργεί ως οργανισμός άσκησης πίεσης». Η Βίκι Καν, μία από τις διαχειρίστρεις του LobbyFacts.eu δήλωσε στο Politico ότι η Καϊλή έστειλε πολλά επακόλουθα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας να αφαιρεθούν οι πληροφορίες της ELONtech. Η Καν πρόσθεσε ότι όλα τα δεδομένα λαμβάνονται «από το Μητρώο Διαφάνειας των λόμπι της ΕΕ, οπότε όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζουμε θα έχουν προέλθει από εκεί και θα έχουν δηλωθεί από τον ίδιο τον καταχωρίζοντα». Πράγματι, η ELONtech εμφανίζεται σε αρχειοθετημένα δεδομένα από το Μητρώο Διαφάνειας, τα οποία δείχνουν ότι η «μη κυβερνητική οργάνωση» καταχωρήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2020. Η Καν δήλωσε ότι η ELONtech φαίνεται να παρέμεινε στο μητρώο μέχρι τον Μάιο του 2022 πριν διαγραφεί. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας δήλωσε ότι η ELONtech διαγράφηκε αυτόματα τον Μάιο του 2022 λόγω της «αποτυχίας της να μεταφέρει και να επικαιροποιήσει τα δεδομένα της σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας νέας διοργανικής συμφωνίας», η οποία εισήγαγε αυστηρότερους κανόνες δημοσιοποίησης. Η καταχώριση του LobbyFacts.eu για την ELONtech έχει περισσότερες πληροφορίες από το αρχείο του μητρώου σχετικά με τα θέματα για τα οποία ενδιαφερόταν η οντότητα. Κάτω από την ετικέτα «Main EU files targeted», το LobbyFacts.eu δείχνει ότι η ELONtech παρείχε βοήθεια ως «παρατηρητήριο» χωρίς καμία συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με το ποια μπορεί να ήταν αυτή η συνεισφορά. Το EU Blockchain Observatory and Forum είναι μια δεξαμενή σκέψης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2018 ως πιλοτικό έργο, και συχνά εμφανιζόταν στις εκδηλώσεις της Εύα Καϊλή. Το 2021 η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής εξασφάλισε 525.000 ευρώ σε περαιτέρω χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη συνέχιση του έργου της μέσω τροποποίησης της διαδικασίας προϋπολογισμού της ΕΕ. Από το 2020, η δεξαμενή σκέψης blockchain διοικείται από μια κοινοπραξία επτά εταίρων, τρεις από τους οποίους είναι ελληνικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου ενός -του ερευνητικού ινστιτούτου CERTH- που πραγματοποίησε κοινή εκδήλωση με την ELONtech το 2019. Εκπρόσωποι τόσο του Παρατηρητηρίου Blockchain όσο και της Επιτροπής αρνήθηκαν ότι η ELONtech παρείχε οποιαδήποτε «συνεισφορά» στη δεξαμενή σκέψης. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Politico, ο δικηγόρος της Μανταλένας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συμφώνησε ότι «η ELONtech δεν είχε καμία ανάμειξη με την ανάπτυξη του EU Blockchain Observatory ή συνεισφορά, σε κανένα σημείο». Δήλωσε επίσης ότι η ELONtech δεν είχε «καμία νομική οντότητα», «δεν έλαβε ποτέ ευρωπαϊκή χρηματοδότηση» και «δεν είχε καμία σχέση με υπηρεσίες άσκησης πίεσης». «Και εμείς δεν γνωρίζουμε γιατί [η ELONtech] εμφανίστηκε ψευδώς σε αυτό το μητρώο χωρίς καμία αιτιολόγηση», δήλωσε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι επικοινώνησε με το Μητρώο Διαφάνειας για το θέμα και αναμένει απάντηση. Όποιος και αν το δημιούργησε, η καταχώρηση του Μητρώου Διαφάνειας για την ELONtech περιέχει τη σωστή διεύθυνσή της και τον σωστό αριθμό τηλεφώνου ενός υπαλλήλου – αν και οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ανακτηθούν από μία σελίδα προώθησης εκδηλώσεων στον ιστότοπο της ELONtech. Ο κ. Δημητρακόπουλος δεν απάντησε σε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το ποιος μπορεί να δημιούργησε την καταχώρηση εν αγνοία της Μανταλένας Καϊλή.

