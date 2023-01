Ανδρουλάκης: Να προκαλέσει ο Μητσοτάκης ενημέρωση της επιτροπής θεσμών – «Ολοκληρώνεται η θεσμική εκτροπή»

Να απαντήσει για την υπόθεση των παρακολουθήσεων αλλά και να προκαλέσει αύριο την ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλεί με δήλωσή του τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. «Πριν πέντε μήνες ξεκίνησα έναν δύσκολο αγώνα, που είχα αποφασίσει ότι, παρά τις κραυγές και τις ανοίκειες προσωπικές επιθέσεις, θα ήταν απολύτως θεσμικός. Προσέφυγα στη Δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με μοναδικό στόχο να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποκατασταθεί το κύρος των θεσμών, που κακοποίησε βάναυσα η παρέα του Μαξίμου», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης. «Πριν από λίγο, έγινα αποδέκτης επιστολής από τον Επικεφαλής της Α.Δ.Α.Ε., κ. Χρήστο Ράμμο, με την οποία με ενημερώνει για τα αποτελέσματα της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής, μιας και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απαγορεύει ως σήμερα τη νόμιμη ενημέρωση της Βουλής και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ελληνικού λαού. Είναι οι ίδιοι βουλευτές, που ενώ με προέτρεπαν επί μήνες σε μια παράνομη διαδικασία ενημέρωσης “στο αφτί”, σήμερα εμποδίζουν τον ελληνικό λαό να μάθει με νόμιμο τρόπο την αλήθεια», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Ολοκληρώνεται και τεκμηριώνεται έτσι η εικόνα της θεσμικής παρακμής, που κορυφώθηκε με τη συγκάλυψη του σκανδάλου στην Εξεταστική Επιτροπή -παρωδία και τη συνεχιζόμενη επιχείρηση αντισυνταγματικής φίμωσης των Ανεξάρτητων Αρχών. Όλα αυτά συνιστούν διολίσθηση στον αυταρχισμό και εκθέτουν τη χώρα διεθνώς», επισημαίνει ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης. «Όσα με αγώνες κατέκτησε ο ελληνικός λαός, δεν θα γίνουν βορά στην εξουσιομανία του κ. Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός απόψε έχει δύο υποχρεώσεις: Η πρώτη, να απαντήσει στα αμείλικτα ερωτήματα που ανακύπτουν για το κράτος δικαίου και την εθνική μας ασφάλεια. Και η δεύτερη, να προκαλέσει άμεσα, αύριο το πρωί, την ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τα ευρήματα της έρευνας της Α.Δ.Α.Ε.», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ειδήσεις σήμερα: «Σαν την καταστροφή της Σμύρνης» – H κατάθεση της ιδιοκτήτριας του οικοπέδου στο Μάτι με τους 26 νεκρούς Χωρίς νόμιμα έγγραφα έφυγε από την Ελλάδα η Μπαϊντά – Δεν ήταν από την αρχή στους 38, λέει ο Μηταράκης Στη φυλακή παραμένει η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό

