Απόρρητη επιστολή στους πολιτικούς αρχηγούς, τον πρόεδρο της Βουλής και τον υπουργό Δικαιοσύνης έστειλε ο Ράμμος

Επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τον υπουργό Δικαιοσύνης απέστειλε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, προχώρησε στην παραπάνω επιστολή, σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος που είχε καταθέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, τον περασμένο Δεκέμβριο. Η επιστολή η οποία εστάλη και στον υπουργό Δικαιοσύνης έρχεται στο πλαίσιο του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου για τη λειτουργία της ΕΥΠ, όπου στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 5002/2022 προβλέπεται ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ να «ενημερώνει για θέματα άρσεων απορρήτου επικοινωνιών τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και τον υπουργό Δικαιοσύνης». Σύμφωνα με πληροφορίες η επιστολή του κ. Ράμμου δεν περιλαμβάνει ονόματα, επισημαίνει ωστόσο ότι από την έρευνά του προέκυψαν στοιχεία για νόμιμες επισυνδέσεις. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα έλεγχο τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προκειμένου να διαπιστώσει εάν κατά το παρελθόν έχουν εκδοθεί διατάξεις άρσεως απορρήτου των επικοινωνιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε να μάθει – γενικά στην αρχή – αν παρακολουθούνται πολιτικοί, στρατιωτικοί και δημοσιογράφοι ενώ μετά από συνεννόηση με την ΑΔΑΕ προσάρμοσε το αίτημά του σε λίστα συγκεκριμένων προσώπων. Αντεπίθεση ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται διατεθειμένος να εκμεταλλευτεί πολιτικά την επιστολή Ράμμου και να ζητήσει εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας προσανατολίζεται να πραγματοποιήσει παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής, αύριο το πρωί. Για τον λόγο αυτό οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλαβαν μήνυμα προκειμένου να βρίσκονται στην Ολομέλεια αύριο στις 10 το πρωί. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία της ΑΔΑΕ και συνάντησή του με τον κ. Ράμμο το πρωί της Τρίτης. Ειδήσεις σήμερα: ΣΥΡΙΖΑ: Eμπλεξαν με τα SMS του Παππά προς Καλογρίτσα και τους «φακέλους» Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πότε επηρεάζεται η Αττική Market Pass: Ποια είναι η διαδικασία και τα εισοδηματικά κριτήρια

