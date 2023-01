Βουλή: Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή δίδυμων αδελφών προπτυχιακών φοιτητών Η διάταξη προβλέπει την από κοινού μετεγγραφή των διδύμων σε ΑΕΙ/ΑΕΑ που εδρεύουν σε Αττική και Θεσσαλονίκη Την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή δίδυμων αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή οι τομεάρχες Παιδείας Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη. Η προτεινόμενη διάταξη τροποποιεί το άρθρο 76 του ν. 4692/2020, που αφορά τις μετεγγραφές των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, προκειμένου δίδυμα αδέλφια, τα οποία το ίδιο σχολικό έτος έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ΑΕΙ/ΑΕΑ, να μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα που εδρεύουν στις περιφερειακές Ενότητες Αττικής και Θεσσαλονίκης. «Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται εύλογη, καθώς οι οικογένειες με δίδυμα τέκνα τελούν σε ειδικότερες συνθήκες και η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δίδυμων αδελφών, την ίδια χρονική στιγμή σε διαφορετικές πόλεις, αποτελεί δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Ειδήσεις σήμερα: Λουκέτο ακόμα και την ίδια μέρα για όσους δεν κόβουν αποδείξεις Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σε κοσμηματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε φωτογραφίες Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά να εκτελούνται όσοι βλέπουν πορνό στη Βόρεια Κορέα BEST OF NETWORK 24.01.2023, 18:19 24.01.2023, 19:38 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 14:53 24.01.2023, 18:24 24.01.2023, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )