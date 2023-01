Γκάλοπ Pulse: Στις 7,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Κυριαρχία Μητσοτάκη στο κέντρο Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στον ΣΚΑΪ – Στο 33,5% η ΝΔ έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ με την αναγωγή επί των εγκύρων – Στο 11% το ΠΑΣΟΚ – Κάτω από το 3% Βαρουφάκης και κόμμα Κασιδιάρη Σε υψηλά ποσοστά παραμένει η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη νέα δημοσκόπηση της εταιρίας Pulse, που παρουσιάστηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ το βράδυ της Τρίτης. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 33,5% στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων (32% χωρίς την αναγωγή), έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ (χωρίς την αναγωγή εντοπίζεται στο 25%). Το ΠΑΣΟΚ κρατάει σταθερά το διψήφιο ποσοστό, καταγράφοντας 11% στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή (10,5% χωρίς), ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ (6% με αναγωγή, 5,5 χωρίς) και η Ελληνική Λύση με 4% με αναγωγή (3,5% χωρίς). Το ΜΕΡΑ25 και εντοπίζεται κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή με 2,5% (με και χωρίς την αναγωγή), υποχωρώντας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρίας, που το έβρισκε στο 3%. Το Εθνικό Κόμμα Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη παραμένει στο 2,5%, όπως και την προηγούμενη έρευνα της Pulse τον Δεκέμβριο. Ουσιαστικά δεν καταγράφονται σημαντικές μεταβολές, αν και είναι αξιοσημείωτο ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα, παρότι βρισκόμαστε πιο κοντά στις κάλπες και επικρατεί άγρια όξυνση στην πολιτική αντιπαράθεση, υποχωρούν σε σχέση με το γκάλοπ της εταιρίας τον περασμένο μήνα (μία μονάδα η ΝΔ και μισή ο ΣΥΡΙΖΑ). Ενδιαφέρον έχει το εύρημα ότι το 42% θέλει να είναι η ΝΔ στο τιμόνι της χώρας (31% ως αυτοδύναμη και 11% ως κορμό σε κυβέρνηση συνεργασίας), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο 30% (το 18% με αυτοδυναμία και το 12% ως κορμό σε κυβέρνηση συνεργασίας). Ένα 9% θέλει “μεγάλο συνασπισμό” με τη συμμετοχή των δύο μεγάλων κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ. Η παράσταση νίκης παραμένει συντριπτικά υπέρ της ΝΔ με ποσοστό 58% (από 59% από τον Δεκέμβριο), έναντι 23% του ΣΥΡΙΖΑ (έναντι 25%). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί με ποσοστό 38% εξαιρετικά μεγάλο προβάδισμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα (ποσοστό 27%) στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Στο ερώτημα σε ποιον θα έδιναν οι πολίτες δεύτερη ευκαιρία για να κυβερνήσει, το 39% απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 32% προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα όσοι δηλώνουν κεντρώοι λένε τον κ. Μητσοτάκη σε ποσοστά 61%, έναντι 25% που δηλώνει υπέρ του κ. Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός φαίνεται να εκφράζει καλύτερα τον κεντρώο χώρο σε ποσοστό 29% (όσο και στην προηγούμενη μέτρηση), σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα (22% έναντι 23% τον προηγούμενο μήνα) και τον Νίκο Ανδρουλάκη (16% από 17% τον Δεκέμβριο). Δείτε όλη τη δημοσκόπηση: Ειδήσεις σήμερα: ΣΥΡΙΖΑ: Eμπλεξαν με τα SMS του Παππά προς Καλογρίτσα και τους «φακέλους» Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πότε επηρεάζεται η Αττική Market Pass: Ποια είναι η διαδικασία και τα εισοδηματικά κριτήρια BEST OF NETWORK 24.01.2023, 18:19 24.01.2023, 19:38 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 14:53 24.01.2023, 18:24 24.01.2023, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )