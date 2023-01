Δένδιας: Στήριξη της Νοτίου Αφρικής για την εκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας Η επίσκεψη Δένδια στην περιοχή ήταν η πρώτη που πραγματοποίησε Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έπειτα από 25 χρόνια Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Νότια Αφρική ήταν μία ευκαιρία για τον Έλληνα ΥΠΕΞ να ευχαριστήσει τη χώρα για τη στήριξη που παρέχει στην Ελλάδα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά και να ζητήσει βοήθεια για μία σειρά από χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής από τις οποίες επίσης διεκδικεί ψήφο, όπως επεσήμανε ο ίδιος σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της επίσκεψής του εκεί. Όπως επεσήμανε, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί σήμερα με τη Νοτιοαφρικανή ομόλογό του κατά την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη χώρα έπειτα από 25 χρόνια. «Ως γνωστόν, η Νότιος Αφρική είναι μία πολύ σημαντική χώρα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην ήπειρο, αλλά και μία χώρα με μεγάλη επιρροή στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως ανέφερε ο Έλληνας υπουργός, έγινε ανάλυση της παγκόσμιας κατάστασης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως υπενθύμισε άλλωστε χθες ήταν εκεί ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ έρχεται και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ. Συζήτησαν επίσης «για τους τομείς στους οποίους μπορεί η Νότιος Αφρική να συνεργαστεί με την Ελλάδα, όσον αφορά την ενέργεια, τη ναυτιλία, τα αγροτικά προϊόντα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας». Επίσης ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το σχολείο SAHETI, το ελληνικό σχολείο της Νοτίου Αφρικής με 1.500 μαθητές. «Να γνωρίσω τους καθηγητές, να έρθω σε επαφή με τους μαθητές και να γνωρίσω τους επικεφαλής της μεγάλης ελληνικής κοινότητας της Νοτίου Αφρικής», ανέφερε ο κ. Δένδιας. «Μιας ελληνικής κοινότητας που προσεγγίζει τις 50.000 που ακμάζει και που αποδεικνύει κάτι που μας είναι γνωστό: ότι ο Ελληνισμός εκτείνεται πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια της μητέρας Ελλάδας και ο ευρύτερος Ελληνισμός μας κάνει πάντα περήφανους». Ειδήσεις σήμερα: Λουκέτο ακόμα και την ίδια μέρα για όσους δεν κόβουν αποδείξεις Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σε κοσμηματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε φωτογραφίες Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά να εκτελούνται όσοι βλέπουν πορνό στη Βόρεια Κορέα BEST OF NETWORK 24.01.2023, 12:21 24.01.2023, 13:50 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 14:53 24.01.2023, 15:31 24.01.2023, 11:30

