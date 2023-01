Δένδιας: Όποιος μετέχει της ελληνικής παιδείας, μετέχει στην πραγματικότητα στο παγκόσμιο ήθος Ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε το ελληνικό σχολείο SAHETI στο Γιοχάνεσμπουργκ Τις επιδόσεις του ελληνικού σχολείου SAHETI στο Γιοχάνεσμπουργκ ως «ένα σχολείο γνωστό και στην Ελλάδα ως ένα από τα καλύτερα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως», εξήρε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Όποιος μετέχει της ελληνικής παιδείας, μετέχει στο ελληνικό ήθος, στην πραγματικότητα στο παγκόσμιο ήθος», τόνισε ο κ. Δένδιας, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιωαννουπόλεως και Πρετόριας, κ. Δαμασκηνού. Κατά την παρουσία του, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη συγκίνησή του, όταν είδε παιδιά να φορούν παραδοσιακές ελληνικές στολές και μάλιστα της Κέρκυρας, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του. «Το σχολείο σας έχει αποδείξει στην πράξη το υψηλό του επίπεδο, τα προσόντα που προσφέρει στους αποφοίτους του. Είναι εντυπωσιακές οι συνεχείς επιτυχίες στις εξετάσεις ελληνομάθειας. Ακόμη πιο εντυπωσιακές όταν προέρχονται από σπουδαία παιδιά που δεν έχουν ελληνικές ρίζες», σημείωσε ενώ πληροφορήθηκε με χαρά ότι την περασμένη εβδομάδα είχατε εξαιρετικές επιδόσεις στις τελικές εξετάσεις ”matric” του Λυκείου. «Συμμερίζομαι το όραμα των ιδρυτών του SAHETI, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ανοιχτό σε όλους. Εφαρμογή, έτσι, της ιδέας των Αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας» ανέφερε και προσέθεσε: «Είναι χρέος μας να συμβάλλουμε κι εμείς, με όποιον τρόπο μπορούμε, στη διευκόλυνση όσων παιδιών θα ήθελαν να φοιτήσουν σε αυτό το σπουδαίο σχολείο και που δεν έχουν τα μέσα να το κάνουν». «Γι’ αυτό θα συνεισφέρουμε σήμερα, ως ελληνικό κράτος, στο πρόγραμμα υποτροφιών ”Γεώργιος Μπίζος”, για να δοθεί η ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους μαθητές με υψηλές φιλοδοξίες και δυνατότητες να φοιτήσουν εδώ πέρα, στο εξαιρετικό σας σχολείο». Ειδήσεις σήμερα: Λουκέτο ακόμα και την ίδια μέρα για όσους δεν κόβουν αποδείξεις Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σε κοσμηματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε φωτογραφίες Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά να εκτελούνται όσοι βλέπουν πορνό στη Βόρεια Κορέα BEST OF NETWORK 24.01.2023, 12:21 24.01.2023, 08:03 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 09:22 24.01.2023, 09:21 24.01.2023, 11:30

