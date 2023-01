Εκρέμ Ιμάμογλου: Τουρκική εφημερίδα τον αποκαλεί «Ekremyannis» επειδή επισκέφθηκε την Ελλάδα Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Τουρκία επιτίθενται κατά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θεωρείται πιθανός βασικός αντίπαλος του Ερντογάν στις εκλογές του Μάϊου Παναγιώτης Σαββίδης 24.01.2023, 08:12 «Ekremyannis» αποκαλεί τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, η Τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Taknim, κατηγορώντας τον για τις συχνές του επισκέψεις στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα, που είναι εχθρική προς τον πρόεδρο Ερντογάν και την Τουρκία, αποτελεί συχνό προορισμό για τον Ιμάμογλου, από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του» σχολιάζει το δημοσίευμα, σημειώνοντας πως τα ελληνικά ΜΜΕ επαινούν τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης που βρέθηκε στην Ελλάδα απ΄ όπου «κατήγγειλε την τουρκική δικαιοσύνη». Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Τουρκία, επιτίθενται κατά του Ιμάμογλου που θεωρείται πιθανός βασικός αντίπαλος του προέδρου Ερντογάν στις εκλογές του Μάϊου. Η παρουσία του δημάρχου Κωνσταντινούπολης στην Αθήνα, για τις εργασίες του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων, καθώς και οι επαφές που είχε με τον ομόλογό του Κώστα Μπακογιάννη, βρέθηκαν στο στόχαστρο ελεγχόμενων -από την τουρκική κυβέρνηση- εφημερίδων και δικτύων- που τον κατηγόρησαν για … «ενδοτισμό». Η Taknim κατηγορεί τον Ιμάμογλου για την 3η επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, η οποία «επίμονα εχθρεύεται και προκαλεί την Τουρκία», όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ενώ τονίζει πως με δηλώσεις του στον ελληνικό τύπο ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης «κατήγγειλε την ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη, με ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις» αναφερόμενος στην πρόσφατη καταδίκη του που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις της ενωμένης αντιπολίτευσης. Από την ελληνική πρωτεύουσα οι δήμαρχοι Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, έστειλαν μηνύματα δημοκρατίας, συνεργασίας και ενότητας, με τον Ιμάμογλου να δηλώνει πως κοιτάζοντας τα Βαλκάνια «δεν βλέπει σουλτάνους και βασιλειάδες αλλά το δημοκρατικό τους αύριο». Η αναφορά αυτή θεωρείται μομφή προς τον Ταγίπ Ερντογάν και τα νεοθωμανικά όνειρά του. Ειδήσεις σήμερα: Συγκινητικό βίντεο: Σκύλος στην Κρήτη θρηνεί τον τετράποδο φίλο του και δεν τον εγκαταλείπει «Η ζωή έχει ευκαιρίες, αν τις αρπάξετε θα πετύχετε», έλεγε στους ασθενείς ο ψευτογιατρός Μπάρτζης για Κατσούλη: Με φώναζε ξεφτίλα κι ότι θα μου πετάνε ντομάτες στο χωριό μου Παναγιώτης Σαββίδης 24.01.2023, 08:12 BEST OF NETWORK 23.01.2023, 18:00 24.01.2023, 08:03 23.01.2023, 14:07 23.01.2023, 11:05 23.01.2023, 21:22 23.01.2023, 12:00

