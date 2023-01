Θεοδωρικάκος: Η αυτοδυναμία της ΝΔ εγγύηση για ασφάλεια στα σύνορα και σε κάθε γωνιά της πατρίδας Αναφερόμενος στο έργο της αστυνομίας υπογράμμισε ότι η λέξη κλειδί είναι «εμπιστοσύνη» και αναφέρθηκε στη νέα σχέση εμπιστοσύνης κοινωνίας και αστυνομίας, για την οποία, όπως είπε «εργαζόμαστε σκληρά» Τη σταθερότητα που χρειάζεται η Ελλάδα τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό, μπορεί να τη διαφυλάξει η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε πάνω από 5.000 νεοδημοκράτες κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτικού του Γραφείου, που πραγματοποιήθηκε στο Γκολφ της Γλυφάδας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος, ο Γ΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, οι βουλευτές της Ν.Δ Διονύσης Χατζηδάκης, Βασίλης Οικονόμου και Κατερίνα Μονογιού, Γιάννης Παππάς, Γιώργος Αμανατίδης οι πρώην υπουργοί Φάνη Πάλλη Πετραλιά και Παναγιώτης Σκανδαλάκης, η πολιτευτής της Ν.Δ Άννα Ροκοφύλλου, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Μιχαήλ Καραμαλάκης και Κώστας Παπαθανασίου, οι περιφερειάρχες Αττικής Γιώργος Πατούλης και Ιονίων νήσων Ρόδη Κράτσα και οι δήμαρχοι Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, Αργυρούπολης- Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος, Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος, Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης, Μοσχάτου- Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, Ζωγράφου Βασίλης Θώδας και Δάφνης – Υμηττού Αναστάσιος Μπινίσκος. Την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας ευλόγησε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος. «Η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά, σταθερότητα αξιοπιστία για να συνεχίσει να προχωρά μπροστά. Για αυτό χρειάζεται τη ΝΔ, χρειάζεται όλους εμάς μπροστάρηδες στη μάχη για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα εγγυηθεί το αύριο της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Για μια νέα μεγάλη νίκη. Πάμε όλοι μαζί να δυναμώσουμε και άλλο την πατρίδα μας. Πάμε όλοι μαζί για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι οι Έλληνες μπορούμε. Πάμε όλοι να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που αξίζουμε και που αξίζουν τα παιδιά μας. Πάμε όλοι μαζί να δώσουμε δυναμική στις γειτονιές μας, προοπτική στον τόπο μας, τον νότιο τομέα. Πάμε όλοι μαζί να χτίσουμε μεταξύ μας μια ισχυρή και δημιουργική σχέση εμπιστοσύνης, να οικοδομήσουμε ένα συμβόλαιο ευθύνης. Με τη Νίκη!», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Νωρίτερα ο υπουργός Προστασίας του πολίτη, απευθυνόμενος στους πολίτες των Δήμων του Νοτίου Τομέα όπου θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της Αστυνομίας για τη φύλαξη των συνόρων μας στον Έβρο. «Γιατί η ασφάλεια όλων των πολιτών, ξεκινά από την ασφάλεια της Ελλάδας στα σύνορά της. Για όλους αυτούς τους λόγους θέσαμε προχθές τον ακριτικό μας Έβρο στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μας πολιτικής. Η μάχη στα σύνορα είναι σκληρή», είπε και τόνισε ότι «Τα σύνορά μας είναι απαραβίαστα» προσθέτοντας ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης ο Φράχτης να ολοκληρωθεί και στο σύνολο της συνοριακής γραμμής ενώ άμεσα δημοπρατείται η κατασκευή επί πλέον 35 χλμ Φράχτη. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι «όλοι εδώ να αισθανόμαστε ήσυχοι πως η πατρίδα μας δεν κάνει εκπτώσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα, δε διαπραγματεύεται τις παναθρώπινες αξίες. Τις περιφρουρεί, περιφρουρώντας τα σύνορά της!». Αναφερόμενος στο έργο της αστυνομίας υπογράμμισε ότι η λέξη κλειδί είναι «εμπιστοσύνη». Και αναφέρθηκε στη νέα σχέση εμπιστοσύνης κοινωνίας και αστυνομίας, για την οποία, όπως είπε «εργαζόμαστε σκληρά». Ο κ. Θεοδωρικάκος εκτός από το έργο που έχει κάνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και σε τρία σημεία από το έργο του στο Υπουργείο Εσωτερικών: • Στην ψήφιση του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν από τη χώρα που βρίσκονται, σημειώνοντας ότι οι νέοι έως 30 ετών δεν χρειάζονται κανένα δικαιολογητικό για να ψηφίσουν. • Στο πρόγραμμα «Τρίτσης» για την Τοπική αυτοδιοίκηση, ύψους 2,5 δισ ευρώ, εκ των οποίων 220 εκατ. κατευθύνονται σε δήμους του Νοτίου τομέα. • Στη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των δήμων, επιλύοντας τα αδιέξοδα που είχε δημιουργήσει η απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ Σημειώνοντας ότι η αξία της αλληλεγγύης «είναι αυτή που χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι όλη η κοινωνία προχωρά μπροστά», αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα. Έκανε επίσης ευρεία αναφορά σε μεγάλα έργα που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η επένδυση στο Ελληνική που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ σημείωσε τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και του Υμηττού. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αξίες που διέπουν διαχρονικά τη ΝΔ αλλά και στον ιδρυτή της παράταξης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αφήσουμε στο παρελθόν τις παραπλανητικές ετικέτες: «Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ το 1974 έγραφε ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που υπηρετεί τα αληθινά συμφέροντα της πατρίδας, του έθνους και του λαού, αφήνοντας στο παρελθόν τις παραπλανητικές ετικέτες της Αριστεράς, του Κέντρου και της Δεξιάς. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στις μέρες μας. Οι ετικέτες αυτές μπορεί να έχουν γκριζάρει αλλά οι αξίες στις οποίες πιστεύω και περιγράφουν το ιδεολογικό πλαίσιο της ΝΔ διαχρονικά είναι ισχυρές, είναι ανεξίτηλες και είναι αυτές που συνθέτουν το όραμά μας για την Ελλάδα. Και οι αξίες αυτές είναι: η πατρίδα και ο πατριωτισμός, η ελευθερία και η αλληλεγγύη. Υπηρετούμε αυτές τις ιδέες με συνέπεια και αποφασιστικότητα». Παράλληλα τόνισε ότι «η ελευθερία για εμάς είναι η πρώτιστη αξία για τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς την ασφάλεια». Αναφερόμενος στις προσεχείς εκλογές κάλεσε σε ενότητα όλους τους Νεοδημοκράτες: «Όταν με ρωτούν αν είναι δυνατή η αυτοδυναμία, απαντώ: Μπορούμε να το κάνουμε όπως το 2019! Με ενότητα. Με ενωμένη την Παράταξη. Ανοίγοντας την αγκαλιά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Χρειάζονται όλοι και ειδικά όλοι όσοι έχουν δώσει τη ζωή τους στη ΝΔ. Γιατί οι αξίες και η πορεία της παράταξης στο χθες και το σήμερα, είναι πέρα και πάνω από ονόματα. Η παράταξη αυτή υπάρχει, επειδή της δίνει ζωή και υπόσταση ο ανώνυμος νεοδημοκράτης. Που μεταφέρει το μήνυμα από πόρτα σε πόρτα. Σε αυτόν χρωστάει η ΝΔ την ύπαρξή της, σε αυτόν οφείλει η Πατρίδα την αναγέννησή της τα τελευταία χρόνια. Γιατί ό,τι είπαμε, το κάναμε! Παρά τις κρίσεις, τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Αυτές είναι οι εγγυήσεις μας, αυτή είναι η δύναμή μας». Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Τάκη Θεοδωρικάκου Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, κ.κ Αντώνιε, Σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε να παρίσταστε σήμερα στην εκδήλωσή μας και να ευλογείτε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά μας, Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, Αγαπητοί συνάδελφοι Υπουργοί και Βουλευτές της ΝΔ, Αγαπητοί φίλοι, Δήμαρχοι από τις περιοχές του Νότιου Τομέα, τη Γλυφάδα, το Ελληνικό, τον Άλιμο, το Παλαιό Φάληρο, τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα, το Μοσχάτο και τον Ταύρο, το Ζωγράφου, την Καισαριανή, τη Δάφνη και τον Υμηττό. Φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισες και Νεοδημοκράτες Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη συγκλονιστική παρουσία, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας, για τη στήριξη και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Η σημερινή συνάντηση με γεμίζει τιμή, συγκίνηση και ευθύνη. Αλλά αποτελεί και ένα πολύ ισχυρό και αισιόδοξο μήνυμα για την κρίσιμη εκλογική μάχη που θα δώσουμε σε λίγες εβδομάδες. Σήμερα, ξεκινάμε. Για να συνυπογράψουμε τη νέα τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, τη νέα τετραετία προόδου και δημιουργίας για την πατρίδα μας Φίλες και φίλοι, Βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσά σας, σε αυτή τη συγκλονιστική συγκέντρωση, ύστερα από έναν επίμονο, συνειδητό και δημιουργικό αγώνα 8 ετών. Από όταν, δηλαδή, συντάχθηκα συνειδητά με όλες μου τις δυνάμεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη μεγάλη λαϊκή μας παράταξη, τη ΝΔ. Αφοσιώθηκα σε αυτή την προσπάθεια στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης, διακόπτοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική και επιστημονική σταδιοδρομία, με 36 χρόνια εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και το πανεπιστήμιο. Ήταν το διάστημα που δώσαμε τη μάχη για να διαμορφώσουμε το μέτωπο της μεγάλης πλειονότητας των Ελλήνων, του μέτρου και της λογικής, ενάντια στον λαϊκισμό, το ψέμα και τον τεχνητό διχασμό που έσπερνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προτάσσοντας τη συμφωνία αλήθειας με τον ελληνικό λαό με στόχο την στέρεη αναγέννηση της οικονομίας , των θεσμών, της ίδιας της πατρίδας μας. Ο Πρωθυπουργός με τίμησε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς μου ανέθεσε την κρίσιμη ευθύνη της στρατηγικής της παράταξης μέχρι το 2019 και στη συνέχεια τα καθήκοντα του βουλευτή Επικρατείας, του υπουργού Εσωτερικών και τον τελευταίο ενάμιση χρόνο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Αισθάνομαι δικαιωμένος για αυτή την πορεία, γιατί αποδείχθηκε ότι η επιλογή του ελληνικού λαού με τη μεγάλη νίκη του 2019 ήταν η σωστή εθνική επιλογή. Αλλά και η απολύτως αναγκαία. Γιατί στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, εξαιτίας των εξωγενών κρίσεων -της πανδημίας, του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και των εκρηκτικών απειλών της Τουρκίας- δυναμώσαμε την πατρίδα μας, κρατήσαμε την συνοχή της κοινωνίας και δώσαμε νέες προοπτικές και δυναμική στην οικονομία της. Φίλες και φίλοι, Στην δική μου αντίληψη, πολιτική είναι να υπηρετείς την πατρίδα σου και τους πολίτες της. Έχοντας μόνο επίκεντρο τις ιδέες και τις αξίες. Όχι τα αξιώματα. Και αυτό το κατάλαβαν όλοι τους 8 μήνες αυτής της τετραετίας που βρέθηκα εκτός της κυβέρνησης, ως απλός βουλευτής της παράταξης, αλλά κυρίως, ως απλός στρατιώτης της για τη στήριξη των πολιτικών της στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ το 1974 έγραφε ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που υπηρετεί τα αληθινά συμφέροντα της πατρίδας, του έθνους και του λαού, αφήνοντας στο παρελθόν τις παραπλανητικές ετικέτες της Αριστεράς, του Κέντρου και της Δεξιάς Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στις μέρες μας. Οι ετικέτες αυτές μπορεί να έχουν γκριζάρει αλλά οι αξίες στις οποίες πιστεύω και περιγράφουν το ιδεολογικό πλαίσιο της ΝΔ διαχρονικά είναι ισχυρές, είναι ανεξίτηλες και είναι αυτές που συνθέτουν το όραμά μας για την Ελλάδα. Και οι αξίες αυτές είναι: η πατρίδα και ο πατριωτισμός, η ελευθερία και η αλληλεγγύη. Υπηρετούμε αυτές τις ιδέες με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Η κυβέρνησή μας απάντησε αποφασιστικά στις ακραίες τουρκικές προκλήσεις, δυναμώνοντας την Ελλάδα στρατηγικά και στρατιωτικά. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να παραδώσουμε ούτε ένα χιλιοστό ελληνικής γης, αέρα ή θάλασσας σε όποιον επιβουλεύεται την εθνική κυριαρχία μας. Τον ενάμιση χρόνο που υπηρετώ ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δίνουμε έναν σκληρό αγώνα σε δύο μέτωπα: Αυτό της προστασίας των συνόρων και αυτό της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Το Σάββατο ήμουν για άλλη μία φορά στον Έβρο, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Εκεί παρουσίασα στους πρέσβεις των 27 κρατών της ΕΕ την τεράστια προσπάθεια της πατρίδας μας, των αρχών ασφαλείας, της Ελληνικής Αστυνομίας, για να εφαρμοστεί η διεθνής νομιμότητα, για να μπει τέλος στην παράνομη μετανάστευση για να προστατευθούν οι αξίες της Ευρώπης, οι αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Γιατί η ασφάλεια όλων των πολιτών, ξεκινά από την ασφάλεια της Ελλάδας στα σύνορά της. Για όλους αυτούς τους λόγους θέσαμε προχθές τον ακριτικό μας Έβρο στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μας πολιτικής. Η μάχη στα σύνορα είναι σκληρή. Χάρη στην Ελληνική Αστυνομία πέρυσι δεν επιτράπηκε η είσοδος στην χώρα μας 260 χιλιάδων παράνομων μεταναστών, δυστυχισμένων ανθρώπων, δηλαδή, που το καθεστώς της γειτονικής Τουρκίας εργαλειοποιεί συστηματικά προκειμένου να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Ευρώπη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Μόνο το 2022 οι αρχές ασφάλειας, άλλωστε, συνέλαβαν 1500 σύγχρονους δουλεμπόρους. Να το επαναλάβουμε, λοιπόν με σαφήνεια: Τα σύνορά μας είναι απαραβίαστα. Με το Σχέδιο «Ακρίτας» επεκτείνουμε τον φράχτη -ξεκινούν ήδη τα πρώτα 35 χιλιόμετρα του νέου τμήματος- αναβαθμίζουμε τα συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης και προσθέτουμε διαρκώς νέους συνοριοφύλακες. Ώστε όλοι εδώ να αισθανόμαστε ήσυχοι πως η πατρίδα μας δεν κάνει εκπτώσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα, δε διαπραγματεύεται τις παναθρώπινες αξίες. Τις περιφρουρεί, περιφρουρώντας τα σύνορά της! Είμαι, όμως, επίσης περήφανος για την εκπλήρωση της συνταγματικής πρόνοιας να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού από τους τόπους της κατοικίας τους. Θυμίζω σε όλους ότι όλα τα ελληνόπουλα, όλη η γενιά του brain drain ηλικίας μέχρι 30 ετών, χρειάζεται μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσει από τη χώρα στην οποία ζει, εργάζεται ή σπουδάζει. Και είναι υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τη νέα γενιά των Ελλήνων ομογενών που βρίσκεται στο εξωτερικό, ώστε να αποτελέσει η ψήφος τους μία γέφυρα για την επιστροφή τους στη μητέρα πατρίδα και για να κρατηθεί ισχυρός ο δεσμός με την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, Η ελευθερία για εμάς είναι η πρώτιστη αξία για τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς την ασφάλεια. Ελευθερία όχι μόνο να εκφράζεσαι, αλλά και να λειτουργείς. Με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νόμους, να μπορείς να απολαμβάνεις τα ατομικά σου δικαιώματα. Δικαιώματα, όπως η ισότητα και οι ίσες ευκαιρίες. Ίσες ευκαιρίες για μόρφωση, για ευημερία, για προκοπή. Γι αυτό και βάλαμε τέλος στο καθεστώς ανομίας που επικρατούσε στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου και σε πολλούς άλλους Πανεπιστημιακούς χώρους. Γιατί η μέση ελληνική οικογένεια καταβάλλει τεράστιες θυσίες για να βοηθήσει τα παιδιά της να μπουν σε ένα Πανεπιστήμιο. Δαπανά πολλά χρήματα, προκειμένου το κράτος να συντηρεί τις υποδομές που τα μορφώνει. Τα Πανεπιστήμια και οι φοιτητικές εστίες είναι περιουσία όλων των Ελλήνων. Είναι για να διαμένουν οι φοιτητές που σπουδάζουν σε αυτά. Όχι οι σεσημασμένοι κακοποιοί. Τα δύο αυτά χρόνια, παράλληλα, ενισχύουμε την παρουσία της Πολιτείας με αστυνομικούς στις γειτονιές της Αθήνας. Επειδή αυτή η παρουσία δρα αποτρεπτικά ενάντια σε κάθε μορφής εγκληματικότητα. Βούλησή μου είναι να υπηρετώ με πράξεις και αποτελέσματα τη δέσμευσή μας για ασφάλεια. Με περισσότερη αστυνομία στις γειτονιές – 600 νέοι ειδικοί φρουροί υπηρετούν από την περασμένη Παρασκευή στα ΑΤ της Αττικής – εκεί όπου έχουν τοποθετηθεί όλοι οι νέοι αστυνομικοί τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό εγκληματικότητας στη χώρα.. Στους 17 μήνες που υπηρετώ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δύο στιγμές έχουν μείνει πολύ πιο έντονα χαραγμένες στη μνήμη μου. · Τέσσερις νύχτες έμεινα ξάγρυπνος, μέχρι να διασφαλιστεί η παράδοση στις ελληνικές Αρχές του βιαστή της κοπέλας στο Παλαιό Φάληρο, ο οποίος είχε διαφύγει στην Αλβανία. · Και η δολοφονία του Άλκη. Όταν όλοι έλεγαν ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα χαριστεί στα συμφέροντα της Θεσσαλονίκης και οι ένοχοι δεν θα βρεθούν ποτέ. Συνελήφθησαν όλοι και η δίκη τους είναι σε εξέλιξη. Η λέξη κλειδί είναι «εμπιστοσύνη». Η νέα σχέση εμπιστοσύνης κοινωνίας και αστυνομίας, για την οποία εργαζόμαστε σκληρά. Η αλληλεγγύη είναι η αξία που χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι όλη η κοινωνία προχωρά μπροστά. Και τη μάχη αυτή τη δώσαμε με σημαντικά αποτελέσματα, μειώνοντας 5 ποσοστιαίες μονάδες την ανεργία, ενισχύοντας διαρκώς του οικονομικά αδύναμους, αυξάνοντας ύστερα από χρόνια τις συντάξεις, ενισχύοντας με έκτακτο επίδομα τους αστυνομικούς μας, που ήταν το λιγότερο που έπρεπε να κάνουμε, στηρίζοντας θεσμούς όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και επιτρέψτε μου εδώ να νιώθω και προσωπική ικανοποίηση γιατί ως Υπουργός Εσωτερικών ενίσχυσα με όλες μου τις δυνάμεις την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δίνοντας λύση στα αδιέξοδα που την είχε οδηγήσει η ιδεοληπτική εφαρμογή της απλής αναλογικής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι περήφανος γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με έργα ύψους 2,5 δις ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα, από τα οποία 220 εκ. κατευθύνονται προς τους δήμους του Νότιου Τομέα. Θέλουμε ελευθερία γιατί μόνο έτσι μπορεί το άτομο να έχει τη ζωή που δικαιούται και να δημιουργήσει όσα μπορεί. Θέλουμε αλληλεγγύη γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε κανέναν πίσω. Υπηρετούμε την ιδεολογία μας στην πράξη: Ευρισκόμενοι δίπλα σε κάθε πολίτη. Και βάζοντας την Ελλάδα πάνω απ’ όλα. Φίλες και φίλοι, Σε λίγες εβδομάδες έχουμε μπροστά μας την κρίσιμη αναμέτρηση των εθνικών εκλογών. Όταν με ρωτούν αν είναι δυνατή η αυτοδυναμία, απαντώ: Μπορούμε να το κάνουμε όπως το 2019! Με ενότητα. Με ενωμένη την Παράταξη. Ανοίγοντας την αγκαλιά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Χρειάζονται όλοι και ειδικά όλοι όσοι έχουν δώσει τη ζωή τους στη ΝΔ. Γιατί οι αξίες και η πορεία της παράταξης στο χθες και το σήμερα, είναι πέρα και πάνω από ονόματα. Η παράταξη αυτή υπάρχει, επειδή της δίνει ζωή και υπόσταση ο ανώνυμος νεοδημοκράτης. Που μεταφέρει το μήνυμα από πόρτα σε πόρτα. Σε αυτόν χρωστάει η ΝΔ την ύπαρξή της, σε αυτόν οφείλει η Πατρίδα την αναγέννησή της τα τελευταία χρόνια. Γιατί ό,τι είπαμε, το κάναμε! Παρά τις κρίσεις, τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Αυτές είναι οι εγγυήσεις μας, αυτή είναι η δύναμή μας. Φίλες και φίλοι, Η υψηλότερη τιμή που μου έχει κάνει ο Πρωθυπουργός είναι με την απόφασή του να είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Ελλάδας. Είναι οι γειτονιές με τις οποίες είμαι ταυτισμένος ανθρώπινα, συναισθηματικά, κοινωνικά, οικογενειακά, πολιτικά, ιδεολογικά. Περιοχές τις οποίες έχω περπατήσει και στις οποίες έχω περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μου, περιοχές που έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια. Εδώ που έχω ισχυρούς δεσμούς με τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού, τους ενεργούς πολίτες, τους εθελοντές, τους ανθρώπους από τη Μάνη, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, την Ήπειρο, την Κρήτη, τη Θεσσαλία από κάθε γωνιά της ελληνικής γης για να γίνει πράξη το κοινό μας όραμα για την περιοχή. Έχω γίνει ένα μαζί σας! Όραμά μου για τους δήμους του Νότιου Τομέα είναι να αναδειχθούν σε ένα ισχυρό πρότυπο βιώσιμης και δυναμικής ανάπτυξης, ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής. Επειδή πιστεύω βαθιά ότι η Νότια Αθήνα μπορεί να μας δείξει πρώτη την εικόνα μιας νέας Ελλάδας. Αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση, μεταξύ παραλίας και Υμηττού. Προσελκύοντας ολοένα και περισσότερες επενδύσεις. Δημιουργώντας δουλειές για όλους. Δείχνοντας, μέσα από τα δίκτυα του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, την έμπρακτη αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη. Που εμπνέει το αίσθημα ασφαλείας. Που ανοίγει νέους ορίζοντες και δίνει δυναμική και προοπτική στα νέα παιδιά. Με ανάπτυξη σε όλες τις γειτονιές. Και για όλους τους πολίτες. Γιατί φιλοδοξία μας είναι όλοι να έχουν δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον, κανείς να μη μένει πίσω . Η Κυβέρνησή μας αυτό το όραμα το υλοποιεί με σχέδιο και σε συνεργασία με την κοινωνία, τους κοινωνικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γίνονται πράξη μεγάλα έργα πνοής: από τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό, η οποία δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, τη βύθιση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, την ανάπλαση του φαληρικού όρμου, τις διευθετήσεις ρεμάτων, την ανακατασκευή τμημάτων του οδικού δικτύου. Δεκάδες έργα και παρεμβάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές υποδομές: σχολεία, αθλητικούς χώρους, γυμναστήρια, πάρκα αναψυχής που αναβαθμίζουν την περιοχή σε συνδυασμό με μία μεγάλη περιβαλλοντική παρέμβαση και αναβάθμιση στον Υμηττό. Ενισχύοντας τις εθελοντικές ομάδες που προστατεύουν το βουνό και αναδεικνύοντας συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτιστικά τοπόσημα, δίνοντας ζωντάνια και καθιστώντας την παραλιακή ζώνη, αλλά και το βουνό – τον Υμηττό- προορισμό για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και για όσους έρχονται από μακριά και ενδιαφέρονται να το γνωρίσουν. Και πάντα όλα αυτά σε ένα περιβάλλον βελτίωσης της ασφάλειας, ενισχύοντας την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων και κάνοντας πιο αποτελεσματική της δράση τους για την αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας και βίας, όπως δυστυχώς είναι η μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας. Φίλες και φίλοι, Η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά, σταθερότητα αξιοπιστία για να συνεχίσει να προχωρά μπροστά. Για αυτό χρειάζεται τη ΝΔ, χρειάζεται όλους εμάς μπροστάρηδες στη μάχη για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα εγγυηθεί το αύριο της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Για μια νέα μεγάλη νίκη. Πάμε όλοι μαζί να δυναμώσουμε και άλλο την πατρίδα μας. Πάμε όλοι μαζί για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι οι Έλληνες μπορούμε. Πάμε όλοι να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που αξίζουμε και που αξίζουν τα παιδιά μας. Πάμε όλοι μαζί να δώσουμε δυναμική στις γειτονιές μας, προοπτική στον τόπο μας, τον νότιο τομέα. Πάμε όλοι μαζί να χτίσουμε μεταξύ μας μια ισχυρή και δημιουργική σχέση εμπιστοσύνης, να οικοδομήσουμε ένα συμβόλαιο ευθύνης. Με τη Νίκη! Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ από καρδιάς!

