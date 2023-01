Κατάρ-gate: Ο Παντσέρι κρίνει την τύχη της Καϊλή – Καταθέτει σήμερα μετά τη συμφωνία με τις βελγικές αρχές

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον και μάλλον με την αγωνία να φτάνει στο κόκκινο για την Εύα Καϊλή, αναμένεται σήμερα η κατάθεση του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι στις βελγικές αρχές (και σε μυστική τοποθεσία) για την υπόθεση τη δυσώδη υπόθεση του Qatar-gate, με τις δωροδοκίες Ευρωπαίων πολιτικών και παραγόντων. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος έχει κάνει συμφωνία με την ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου, προκειμένου να τύχει ο ίδιος ευνοϊκής αντιμετώπισης, δεσμευόμενος να δώσει συγκεκριμένα και αξιόπιστα στοιχεία για τους άλλους εμπλεκόμενους. Σύμφωνα με το μνημόνιο που υπέγραψε ο Παντσέρι, οφείλει να αποκαλύψει τη δομή και τη δράση του κυκλώματος, τις διαδρομές του χρήματος από τις πηγές έως τα πολιτικά πρόσωπα που δωροδοκήθηκαν. Και έναντι μίας τέτοιας κατάθεσης και εφόσον τα στοιχεία που θα παραδώσει είναι αξιόπιστα και ακριβή, αναμένεται να εκτίσει ποινή φυλάκισης μόλις ενός έτους και μέρος αυτής κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπως τουλάχιστον διατείνονται οι δικηγόροι του. Η πλευρά Καϊλή, που μάλλον αιφνιδιάστηκε από τη συμφωνία που έκανε ο Παντσέρι με τις βελγικές αρχές, εκτιμά ότι ο Ιταλός «λομπίστας» προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να προστατεύσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και μέλη της οικογένειάς του, που ενδεχομένως έχουν εμπλοκή στο κύκλωμα. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι εάν σήμερα – ή και οποιαδήποτε άλλη στιγμή βέβαια – ο Παντσέρι θα αναφερθεί και στην ίδια την Ελληνίδα ευρωβουλευτή, ή θα περιοριστεί στο πώς ήταν η συνεργασία του με τον σύντροφό της και πρώην βοηθό του, τον Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι είναι προγραμματισμένο να καταθέσει την Πέμπτη ενώπιον των βελγικών αρχών και μάλλον πρόκειται να επαναλάβει την αρχική κατάθεσή του ότι η ευρισκόμενη στη φυλακή πρώην αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στο κύκλωμα και δεν γνώριζε τις κινήσεις του. Πάντως όσο περνούν οι μέρες το κλίμα γίνεται όλο και πιο επιβαρυντικό για την Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με εκτενέστατο δημοσίευμα του Politico, η αδελφή της, Μανταλένα είχε ιδρύσει την ΜΚΟ «MADE Group», η οποία έλαβε ποσό 105.000 ευρώ, μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος που είχε προωθήσει στο ευρωκοινοβούλιο η Ελληνίδα ευρωβουλευτής. Και ότι μετά την αποκάλυψη του Qatar-gate τον περασμένο Δεκέμβριο, η Μανταλένα επιχείρησε να σβήσει από το διαδίκτυο τα «ίχνη» της ELONtech, ενός παρατηρητηρίου για τις τεχνολογίες, στο οποίο η ίδια ήταν εκτελεστική διευθύντρια. Η ELONtech διοργάνωνε εκδηλώσεις για θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, οι οποίες γίνονταν μερικές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Εύα Καϊλή ως ομιλήτρια. Επειδή όμως τα «ίχνη» των δραστηριοτήτων της ELONtech παραμένουν στο LobbyFacts.eu -έναν ιστότοπο που διατηρεί δεδομένα από το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ- η Μανταλένα Καϊλή ζήτησε πρόσφατα με - προς τον συγκεκριμένο φορέα τη διαγραφή όλων των σχετικών πληροφοριών. Η Μανταλένα ισχυρίζεται ότι τα στοιχεία «είναι ψευδώς καταχωρημένα σε αυτή την πλατφόρμα, αφού η ELONtech δεν είναι νομικό πρόσωπο, ούτε λειτουργεί ως οργανισμός άσκησης πίεσης». Το αίτημα της Μανταλένας Καϊλή, που στη συνέχεια υποβλήθηκε και από τον δικηγόρο της αδελφής της, Εύας, Μιχάλη Δημητρακόπουλο παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το LobbyFacts.eu θεωρεί ότι πρόκειται για επίσημα αρχεία. «Τα δεδομένα λαμβάνονται από το Μητρώο Διαφάνειας των λόμπι της ΕΕ, οπότε όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζουμε θα έχουν προέλθει από εκεί και θα έχουν δηλωθεί από τον ίδιο τον καταχωρίζοντα» δήλωσε στο Politico μία διαχειρίστρια του LobbyFacts.eu. Σημειωτέον ότι η ELONtech γνωστοποίησε μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ότι ήταν «υποχρεωμένη να περιορίσει τη λειτουργία της» λόγω «απρόβλεπτων και ταραχωδών συνθηκών». Ειδήσεις σήμερα: Εκλογές στην Τουρκία – Ο Ερντογάν χάνει απ’ όλους τους πιθανους αντιπάλους του στις δημοσκοπήσεις «Πυραμίδα» με 70 θύματα – Με το «αεροπλανάκι της Γλυφάδας»… έκαναν φτερά 16 εκατ. ευρώ «The Crown» αλά ελληνικά: Ο «διάδοχος Παύλος» έχει προίκα 2,5 δισ. δολάρια

