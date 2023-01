Κατρούγκαλος για τους μετανάστες στον Έβρο: Δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ των ισχυρισμό περί fake news «Ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια μάνα θα κατασκεύαζε το θάνατο του παιδιού της» ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τη μικρή Μαρία στον Έβρο Για την υπόθεση των 38 μεταναστών σε νησίδα του Έβρου και τη «συγγνώμη» του Spiegel, μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «βασικό ζήτημα συζήτησης την περίοδο εκείνη ήταν εάν μπορούσε η ΕΛ.ΑΣ. να δει τι γίνεται στη νησίδα». Επιπλέον, ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε στα «Παραπολιτικά 90,1» πως δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τον ισχυρισμό περί fake news, ενώ για τις δύο ΜΚΟ που προσέφυγαν στο Στρασβούργο για προσωρινή προστασία είπε ότι δεν υπονομεύει, αλλά ότι προωθεί την εικόνα της χώρας. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση στελεχών της κυβέρνησης ότι περιμένουν από την αξιωματική αντιπολίτευση συγνώμη για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της υπόθεσης με τους 38 μετανάστες στη νησίδα του Έβρου: «Νομίζω ότι πρόκειται για άσκηση θράσους εκ μέρους της κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι το βασικό θέμα συζήτησης την περίοδο εκείνη ήταν πέρα από το αν είχε πεθάνει ή όχι το προσφυγόπουλο στη νησίδα, αν μπορούσε η ελληνική αστυνομία να δει τι γίνεται στη νησίδα επειδή κατά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης αυτή ήταν καθ’ ολοκληρία τουρκική. Θυμίζω μάλιστα ότι ο κ. Θεοδωρικάκος είχε καλέσει τις τουρκικές δυνάμεις να επέμβουν στη νησίδα αυτή. Η δική μου παρέμβαση και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με κοινοβουλευτική ερώτηση ήταν επί του θέματος αυτού. Ήρθε η απάντηση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είναι το αρμόδιο υπουργείο και άδειασε απολύτως τις θέσεις των δύο υπουργών, του κ. Μηταράκη και του κ. Θεοδωρικάκου». Αναφορικά με τη «συγγνώμη» του Spiegel: «Το Spiegel δεν ζήτησε συγγνώμη, τοποθετήθηκε με ένα αναδρομικό αναλυτικό άρθρο επί των ρεπορτάζ που είχε κάνει, στα δύο κρίσιμα ζητήματα βεβαίωσε το αυτονόητο, μια που έχουμε απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης ότι το νησί ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος ελληνικό. Για δε το θάνατο του προσφυγόπουλου είπε ότι οι πληροφορίες είναι αντιφατικές και δεν μπορεί κάποιος να έχει συγκεκριμένη θέση δεδομένου ότι έχουμε καταθέσεις τεσσάρων προσφύγων πέρα από τις καταθέσεις της οικογένειας, η οποία θυμίζω ότι έχει ζητήσει να γίνει εκταφή, δεν παραδέχεται ότι δεν υπήρχε νεκρός. Άρα εγώ δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να δεχτώ τον ισχυρισμό περί fake news». Αναφερόμενος στην ανάμιξη των δύο ελληνικών ΜΚΟ στην υπόθεση των 38 μεταναστών στη νησίδα του Έβρου: «Και τις δύο οργανώσεις γνωρίζω καλά και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είναι από τις σοβαρές οργανώσεις. Δεν αποκλείω το γεγονός να υπάρχουν ΜΚΟ που θα έπρεπε να διερευνηθούν για τη σοβαρότητα των σκοπών τους, και μιλάω για όλους τους τομείς όχι μόνο για το προσφυγικό, οι δύο συγκεκριμένες όμως ΜΚΟ είναι από τις σοβαρότερες που εμπλέκονται στο θέμα αυτό, με στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και της ΕΕ. Σας θυμίζω ότι δεν έχουν ανακληθεί οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου αυτές αφορούσαν το να θα έπρεπε να παραχωρηθεί προσωρινή προστασία στους συγκεκριμένους πρόσφυγες πράγμα που είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και ακολουθείται μια πάγια νομολογία στο ζήτημα αυτό. Το να θεωρείται ότι μια οργάνωση που προσφεύγει υπέρ των δικαιωμάτων των προσφύγων είναι εξ ορισμού ένοχη δημιουργεί βάσιμους προβληματισμούς. Το να παρεμβαίνει μια οργάνωση υπέρ των δικαιωμάτων των προσφύγων με βάση τα στοιχεία που ξέρει εκείνη τη στιγμή δεν είναι υπονομευτικό για τη χώρα αντιθέτως επιβεβαιώνει στην Ευρώπη ότι είμαστε μια χώρα που σέβεται τα δικαιώματα και το δίκαιο το ανθρωπιστικό και το δίκαιο των προσφύγων. Άρα πολύ καλά κάνουν οι οργανώσεις οι οποίες προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Βοηθούν τους πρόσφυγες για την ακρίβεια. Θεωρώ ότι αυτό που έκαναν οι δύο οργανώσεις ως προς την προσωρινή προστασία που ζήτησαν στο Στρασβούργο ήταν κάτι που όχι μόνο δεν υπονομεύει αλλά προωθεί την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό που βλάπτεται όταν δημιουργείται η πεποίθηση ότι είμαστε χώρα που δεν σέβεται το δίκαιο και προχωρά σε push backs. Από εκεί και μετά το ότι οι οργανώσεις αυτές μπορεί να είχαν αποδεχτεί αυτά που ήξεραν περί της ύπαρξης ή όχι του προσφυγόπουλου, που σας είπα και εγώ θεωρώ ότι είναι ζήτημα προς διερεύνηση, δεν υιοθετώ τον ισχυρισμό περί fake news δεν μπορεί να τους καταλογιστεί για τον απλό λόγο ότι ο ίδιος ο υπουργός μετανάστευσης όταν υποδέχτηκε τους πρόσφυγες επανάλαβε τον ισχυρισμό περί ύπαρξης νεκρού παιδιού. Η δική μου εντύπωση είναι ότι ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια μάνα θα κατασκεύαζε το θάνατο του παιδιού της. Εξακολουθώ να θεωρώ το θέμα προς διερεύνηση και σε καμία περίπτωση δεν υιοθετώ τον ισχυρισμό των fake news. Θεωρώ ότι έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη εξαπάτηση του ελληνικού λαού εκ μέρους της κυβέρνησης ως προς τη διαχείριση του θέματος ακριβώς γιατί επέμεινε αρχικά και δεν έχει μέχρι τώρα ζητήσει συγνώμη, ως προς το ότι η νησίδα ήταν τουρκική. Εάν είχαν επέμβει εγκαίρως οι δικές μας δυνάμεις δεν θα συζητούσαμε για αυτό το θέμα, δεν θα υπήρχε δράμα των προσφύγων, δεν θα είχαμε ερωτηματικά». Αναφορικά με τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης με την οποία θα αναχαιτιστεί η κάθοδος στις εκλογές του κόμματος Κασιδιάρη: «Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει συνταγματική παρέμβαση παρά τις δυσκολίες, θεωρώ όμως επίσης ότι αυτή η παρέμβαση πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση του νεοναζισμού και του νεοφασισμού. Το πρόβλημα με τη διατύπωση της πρότασης της ΝΔ είναι ότι δεν προσδιορίζει ακριβώς ως ζητούμενο το να αντιμετωπιστεί ο νεοφασισμός και θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί αυτή η διάταξη για να τεθούν εκτός εκλογικής διαδικασίας και άλλα κόμματα». Ειδήσεις σήμερα: Λουκέτο ακόμα και την ίδια μέρα για όσους δεν κόβουν αποδείξεις Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σε κοσμηματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε φωτογραφίες Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά να εκτελούνται όσοι βλέπουν πορνό στη Βόρεια Κορέα BEST OF NETWORK 24.01.2023, 12:21 24.01.2023, 08:03 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 09:22 24.01.2023, 09:21 24.01.2023, 11:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )