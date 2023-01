Κυβέρνηση: Παραμάγαζο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε την ΑΔΑΕ ο Ράμμος – Όλα στη Δικαιοσύνη

Σκληρή ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης μετά από την επιστολή Ράμμου για τις επισυνδέσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει λόγο για «πολλαπλές ενδείξεις, που υπήρχαν εδώ και καιρό, «για την επιλογή του προέδρου της ΑΔΑΕ να μετατρέψει την ανεξαρτησία της Αρχής, της οποίας προΐστανται, σε περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρόεδρο του» καταγγέλλοντας ευθέως τον κ. Ράμμο ότι έδρασε κατά παράβαση του νόμου όταν προσέφυγε στους παρόχους κινητής για να ερευνήσει τυχόν άρσεις απορρήτου, παρότι η ΑΔΑΕ διατηρεί πλήρη φάκέλο με τις διατάξεις του εισαγγελέα. «Προφανώς, φιλοδοξεί να καταστεί πολιτικός παράγοντας σε μια ευαίσθητη περίοδο». σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Χθες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει τη σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ω του θαύματος, σήμερα το πρωί ανακοινώνεται, γύρω στις 10.00, συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Ράμμο. Μετά τη συνάντηση τους, ο κ. Τσίπρας κρατά ένα φάκελο. Το περιεχόμενο του φακέλου ανακοινώνεται, ταχύτατα και κατά σύμπτωση μάλλον, εκεί που δημοσιεύονται και οι πληροφορίες των ρυπαρών δικτύων. Στο τέλος, αρκετά αργότερα, λαμβάνει μια επιστολή από τον κ. Ράμμο και ο Πρωθυπουργός», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ, Οικονόμου. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση πήρε ξεκάθαρη θέση στο θέμα των επισυνδέσεων, απέδωσε πολιτικές ευθύνες και συνδράμει ενεργά την Δικαιοσύνη που έχει αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ότι «οι επισυνδέσεις αυτές, κατηγορηματικά, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης». Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου: Η Κυβέρνηση, από τον Αύγουστο, πήρε θέση διαυγή και σταθερή στο ζήτημα των επισυνδέσεων: απέδωσε άμεσα πολιτικές ευθύνες και ανέλαβε πρωτοβουλίες θεσμικής θωράκισης των οργάνων της Πολιτείας, της ΕΥΠ προεξαρχούσης. Παράλληλα, στηρίζει απροϋπόθετα και συνδράμει ενεργά, μέσω των δημοσίων αρχών, την ελληνική Δικαιοσύνη στο έργο που έχει αναλάβει για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης. Οι επισυνδέσεις αυτές, κατηγορηματικά, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Καμιά ενημέρωση και κανένα στοιχείο δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Η Δικαιοσύνη επιβάλλεται να φέρει γρήγορα στο φως την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αυτής και ποια ρυπαρά δίκτυα διοχέτευαν προνομιακά και συστηματικά υλικό και πληροφορίες σε συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ρυπαρά δίκτυα που, προσπαθώντας με τυφλό μένος να πλήξουν την Κυβέρνηση, δρουν τελικά σε βάρος της Πατρίδας. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Μια δημοκρατία είναι ισχυρή όταν όλοι σέβονται το Σύνταγμα και τους νόμους. Η Ελλάδα είναι δημοκρατικό κράτος δικαίου και κανείς δεν ίσταται υπεράνω των νόμων, ούτε δικαιούται να τους ερμηνεύει κατά το δοκούν. Όσον αφορά την επιλογή του προέδρου της ΑΔΑΕ να μετατρέψει την ανεξαρτησία της Αρχής, της οποίας προΐστανται, σε περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρόεδρο του υπήρχαν εδώ και καιρό πολλαπλές ενδείξεις. Παραθέτουμε μια ενδεικτική σειρά γεγονότων. • Κατά παράβαση σαφούς διάταξης νόμου, προσέφυγε στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για να ελέγξει τυχόν άρσεις απορρήτου, αν και η ΑΔΑΕ διατηρεί στα αρχεία της πλήρη φάκελο με τις διατάξεις του εισαγγελέα και θα μπορούσε να κάνει μία απλή διασταύρωση. Το κίνητρο, προφανώς, ήταν η δημιουργία εντυπώσεων και την πράξη του την επικρότησε ασμένως ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αγνοήθηκε προκλητικά η γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν και κατά το Σύνταγμα η διοίκηση συνολικά υπόκειται στη δικαστική λειτουργία. • Επιπλέον, καθ’ υπέρβαση κάθε αρμοδιότητας και παρά τη σαφή Συνταγματική διάταξη, υποβλήθηκε αίτημα σε κοινοβουλευτική επιτροπή προκειμένου να παρασταθεί αυτοκλήτως ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Αμέσως, αγκάλιασε την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ. • Μπροστά στην πρόδηλη νομική αταξία αναγκάστηκε ο Επικεφαλής να προβεί σε αναδίπλωση. • Κατά παράβαση κάθε έννοιας συλλογικής λειτουργίας, αγνοήθηκε συστηματικά η ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Δεν υπήρξε απόφαση του οργάνου, αλλά μονάχα κρίση του Επικεφαλής της. • Μολονότι υποβάλλονταν αιτήματα στη Βουλή, υπήρχε συχνή επικοινωνία με στελέχη και τον Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, «καταθέσεις» σε ευρωπαϊκά όργανα και αρθρογραφία, δεν επιδιώχθηκε ποτέ, επί τέσσερα σχεδόν χρόνια, επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι φυσιολογικό, εάν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει -εάν θεωρούσε ότι υπάρχει- ζήτημα συνταγματικής παραβίασης, να συμπεριλάβει ανάμεσα στους συνομιλητές του τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να τον καταστήσει κοινωνό; • Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου «ακτιβισμού», επελέγη σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο να μεταβάλλει την ερμηνεία που η ίδια η ΑΔΑΕ απέδιδε στο νόμο, ο οποίος ισχύει εδώ και είκοσι χρόνια, και αφορούσε την ενημέρωση της Βουλής και των αρχηγών των κομμάτων. Παρότι η ερμηνεία, την οποία ο ίδιος ο κ. Ράμμος έδινε, αφορούσε την ενημέρωση της Βουλής μόνο για στατιστικά στοιχεία, ξαφνικά, προβαίνει σε εντελώς αντίθετη ερμηνεία, προσωποποιώντας την πληροφόρηση. Προφανώς, φιλοδοξεί να καταστεί πολιτικός παράγοντας σε μια ευαίσθητη περίοδο. Αυτά τα αποκαλυπτικά μέχρι σήμερα. Και ερχόμαστε στα σημερινά. Χθες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει τη σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ω του θαύματος, σήμερα το πρωί ανακοινώνεται, γύρω στις 10.00, συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Ράμμο. Μετά τη συνάντηση τους, ο κ. Τσίπρας κρατά ένα φάκελο. Το περιεχόμενο του φακέλου ανακοινώνεται, ταχύτατα και κατά σύμπτωση μάλλον, εκεί που δημοσιεύονται και οι πληροφορίες των ρυπαρών δικτύων. Στο τέλος, αρκετά αργότερα, λαμβάνει μια επιστολή από τον κ. Ράμμο και ο Πρωθυπουργός. Συμπερασματικά, τα όσα εδώ και καιρό πράττει ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ συνιστούν βαρύ ατόπημα. Θεσμικό και πολιτικό. Η σιωπή μας όλο αυτό το διάστημα δεν συνιστούσε αδυναμία, αλλά στάση ευθύνης απέναντι σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η ΑΔΑΕ: μια Αρχή πραγματικά ανεξάρτητη που θα λειτουργούσε στο πλαίσιο που το Σύνταγμα ορίζει. Σήμερα όμως εξέλειπε κάθε αμφιβολία. Αυτά για τον κ. Ράμμο, με γεγονότα και χρονική αλληλουχία. Ο κ. Τσίπρας, ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τέως Πρωθυπουργός, οφείλει να αναλογιστεί τις πολιτειακές του ευθύνες. Τέλος, βαρύτερο ατόπημα του κ. Τσίπρα θα είναι, αξιοποιώντας τα παρανόμως εξαχθέντα στοιχεία που του ενεχείρισε ο κ. Ράμμος, να εμπλέξει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέδιο εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων. Η Κυβέρνηση, με απόλυτη προσήλωση στο Σύνταγμα και τους νόμους και αμέριστη εμπιστοσύνη στο έργο της ανεξάρτητης ελληνικής Δικαιοσύνης, έχοντας μιλήσει καθαρά από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση των επισυνδέσεων, εγγυάται τόσο την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας όσο και την πολιτική ομαλότητα. Ειδήσεις σήμερα: Όσκαρ 2023: Σάρωσε σε υποψηφιότητες το «All Quiet on the Western Front» του Netflix «Μπορεί αυτή να είναι η χρονιά μου» δήλωσε ο Τσιτσιπάς O Καλογρίτσας κατέθεσε στο δικαστήριο το ημερολόγιο για τα ραντεβού με Παππά και Αρτεμίου

