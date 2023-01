Μηταράκης: Η Μπαιντά δεν ήταν αρχικά στους 38, έφυγε από τη χώρα χωρίς έγγραφα από τις ελληνικές αρχές

Στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο, τον υποτιθέμενο θάνατο της «5χρονης Μαρίας» αλλά και στον ρόλο της «εκπροσώπου» της ομάδας των μεταναστών, της Μπαϊντά, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης. Όπως είπε το μεσημέρι της Τρίτης στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στο αίτημα εκταφής του δήθεν παιδιού, είπε πως η Τουρκία αντέδρασε και η ελληνική πλευρά ζήτησε την άδεια της οικογένειας για να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση, ωστόσο «η οικογένεια μας αρνήθηκε μέσω των δικηγόρων της ΜΚΟ που τους εκπροσωπούσαν να προβούμε σε ενέργειες προς την Τουρκία». Στην συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε πως λίγες εβδομάδες μετά, αφού είχε η κυβέρνηση αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε η μικρή Μαρία, κατέθεσαν αίτημα στον Εισαγγελέα Ορεστιάδος. Ωστόσο οι ίδιοι όταν εκλήθησαν να καταθέσουν που ακριβώς στη νησίδα έγινε η δήθεν ταφή της «5χρονης Μαρίας», η οικογένεια απάντησε ότι δεν έθαψε το παιδί της, το έδωσε σε κάποιους άλλους από τους 38 να πάνε κάπου πιο ‘κει να το θάψουνε. «Η οικογένεια που έθαψε το παιδί της δεν ξέρει που το έθαψε και δεν το έθαψε η ίδια. Αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλές τρύπες από την πρώτη στιγμή και γι’ αυτό πλέον υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι υπάρχει μία στημένη ιστορία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης. Δείτε βίντεο: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq0e68fpjbg9) Παράλληλα αναφερόμενος στα όσα του καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μηταράκης εξαπέλυσε επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση καλώντας τον να βάλει τέλος στη μονταζιέρα καθώς ο ίδιος ήταν αυτός που στις 16 Αυγούστου μετέφερε δημοσίως αυτά που δήλωσαν ορισμένοι από τους μετανάστες μόλις βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος περί νεκρού παιδιού, ενώ στην συνέχεια μετά την έρευνα που έκανε η ελληνική Πολιτεία, ο ίδιος ενημέρωσε τη Βουλή επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει ούτε αγνοούμενο, ούτε νεκρό παιδί. Ο κύριος Μηταράκης για μια ακόμη φορά τόνισε τον, τουλάχιστον, ύποπτο ρόλο που έπαιξαν οι δυο ΜΚΟ που ξεκίνησαν την υπόθεση, τονίζοντας πως υπάρχουν στελέχη σε αυτές τα οποία είχαν θεσμικό ρόλο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στάθηκε στον αινιγματικό ρόλο που έπαιξε η άτυπη «εκπρόσωπος» των «38» στα διεθνή ΜΜΕ, η λεγόμενη Μπαϊντά, η οποία, άγνωστο πως, προσεταιρίστηκε το γκρουπ και στη συνέχεια αποχώρησε από την Ελλάδα, χωρίς καν να έχει έγγραφα από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας. Δείτε βίντεο: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq0dkxgzjy49) Αναφερόμενος δε στην Μπαϊντά, ο κ. Μηταράκης σημείωσε ότι «δεν ήταν στην κατάθεση των ΜΚΟ προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο. Εμφανίστηκε τελευταία στιγμή. Εμφανίστηκε και ενσωματώθηκε με αυτό το γκρουπ όχι από τις αρχές. Δεν είναι στη λίστα που κατέθεσαν οι δύο ΜΚΟ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι το οποίο διερευνά η δικαιοσύνη. Πάντως ξέρουμε ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Βάσει της Κοινής Δήλωσης του 2016 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας δεν υπάρχει νομικό δικαίωμα για κανένα από την Τουρκία να έρθει παράνομα στην Ελλάδα και μετά να πάει παράνομα στη Γερμανία. Κάποιοι δικαιωματιστές προσπαθούν να το παρουσιάσουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται και πρέπει να γίνει και έχει μία ανθρωπιστική βάση. Δεν έχει καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Είναι μία παράνομη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη. Τη συνάντησα και εγώ στον Έβρο. Κοιτάξτε, μπήκε στη χώρα με τους 38 από τη νησίδα. Βρήκαν τυχαία μία βάρκα – αυτό είναι από τα άλλα σημεία που είχαμε συζητήσει τότε. Πώς βρέθηκε η βάρκα; Δεν έχει φύγει νόμιμα από την Ελλάδα. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πω σωστά, δεν έχει φύγει με ελληνικά χαρτιά». Ειδήσεις σήμερα: ΣΥΡΙΖΑ: Eμπλεξαν με τα SMS του Παππά προς Καλογρίτσα και τους «φακέλους» Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πότε επηρεάζεται η Αττική Market Pass: Ποια είναι η διαδικασία και τα εισοδηματικά κριτήρια

