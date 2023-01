Μητσοτάκης από Αυλώνα: Παραλαμβάνουμε το 5ο F-16 Viper, η Ελλάδα είναι ισχυρή και ασφαλής

Ως «μια ηλιόλουστη χρόνια για την πατρίδα μας και τη Νέα Δημοκρατία» χαρακτήρισε το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με κατοίκους του Αυλώνα που είχαν συγκεντρωθεί να τον υποδεχθούν καθ’ οδόν προς την εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στην Τανάγρα Βοιωτίας για την τελετή παράδοσης των έργων Ασφαλείας Προμηθειών και Πληροφοριών (SSI – Security of Supply and Information) και του 5ου αεροσκάφους F-16 VIPER στην Πολεμική Αεροπορία. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός «θα παραλάβουμε το πέμπτο αναβαθμισμένο F-16 Viper, από τα 83 συνολικά τα οποία έχουμε προγραμματίσει να αναβαθμίσουμε μέχρι το 2026. Θέλω να σάς θυμίσω ότι εδώ στους ουρανούς πάνω από την Αττική και με βάση την Τανάγρα πετούν ήδη 10 υπερσύγχρονα αεροσκάφη Rafale τα οποία απέκτησε η Πολεμική μας Αεροπορία, καθώς υλοποιούμε στην πράξη τη δέσμευσή μας η πατρίδα μας να είναι ισχυρή, ασφαλής. Μία Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, η οποία θα μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία» Αναφερόμενος στα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «παρά τις μεγάλες δυσκολίες που περνάμε, δυσκολίες οι οποίες είναι όλες εισαγόμενες, δυσκολίες οι οποίες ξεκινούν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, όλοι σας γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει σταθεί δίπλα σε κάθε Έλληνα πολίτη. Εξουδετερώσαμε στην πράξη τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ξέρετε όλοι σας όταν παίρνετε το λογαριασμό στο σπίτι, βλέπετε τι θα πληρώνατε εάν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση και τι πληρώνετε τώρα, ουσιαστικά τιμές που δεν απέχουν πολύ από αυτό το οποίο πληρώναμε πριν από δύο χρόνια. Γνωρίζετε τις παρεμβάσεις μας για να συγκρατήσουμε τις τιμές στο ράφι. Από τον επόμενο μήνα 8 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά θα έχουν πρόσβαση στο Market Pass: 10% έκπτωση σε όλες τις αγορές που θα κάνετε στα σούπερ μάρκετ. Από το τέλος αυτού του μήνα, σε λίγες μέρες από τώρα, για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις τους». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες Τσίπρα προς τους συνταξιούχους και σχολίασε ότι «είδα τον κ. Τσίπρα να περιοδεύει χθες στο Αιγάλεω και να τάζει σε λίγους ηλικιωμένους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν μαζευτεί να τον ακούσουν, τι; Ότι θα διορθώσει, λέει, τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που αυτός ψήφισε». «Πόσο δούλεμα άλλο; Πόσο δούλεμα άλλο, για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν τι πέρασαν τέσσερα χρόνια, τέσσερα χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες γνωρίζουν και συγκρίνουν σήμερα. Και ξέρουν τι πέρασε η Ελλάδα από το 2015 μέχρι το 2019 και γνωρίζουν ότι αυτή η παράταξη, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, είναι η παράταξη που υλοποίησε τις δεσμεύσεις της να επιστρέψει στη μεσαία τάξη αυτά που σας πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το κάναμε πράξη» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε, μάλιστα, «να μην πάνε χαμένες οι θυσίες και οι προσπάθειες του ελληνικού λαού» και «να συνεχίσουμε την προσπάθεια να μην πάνε χαμένες οι θυσίες και οι προσπάθειες του ελληνικού λαού. Να συνεχίσουμε τον αγώνα μας να κάνουμε την Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ευημερούσα, τους Έλληνες πιο αισιόδοξους» σημειώνοντας ότι «η ευθύνη για τη διακυβέρνηση του τόπου είναι στα χέρια όλων σας». «Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θα αναγνωρίσει και τις μεγάλες προσπάθειές μας σε δύσκολες συνθήκες, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι κάναμε και λάθη αλλά με θάρρος τα αναγνωρίσαμε και κοιτάμε να τα διορθώσουμε. Διότι αλάθητος είναι μόνο αυτός ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Αλλά κυρίως θα μάς πιστώσει τη συνέπεια λόγων και έργων και θα γνωρίζουν πια οι πολίτες ότι αυτά τα οποία θα σάς πούμε για τη δεύτερη τετραετία- και έχουμε πολλά να σάς πούμε καθώς θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές- θα τα υλοποιήσουμε όπως ακριβώς υλοποιήσαμε αυτά που σάς είπαμε το 2019. Το είπαμε, το κάναμε» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός «Κάναμε πολλά και θα κάνουμε ακόμα πολλά περισσότερα. Γιατί έχουμε όραμα και σχέδιο για μία Ελλάδα η οποία θα είναι πραγματικά ισχυρή, για μία Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες, για ένα κράτος το οποίο θα στέκεται πάντα κοντά στους πολίτες οι οποίοι δοκιμάζονται. Και το λέω αυτό διότι η παράταξη αυτή, της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να δώσει διαπιστευτήρια κοινωνικού προοδευτισμού και χαρακτηριστικών λαϊκών» συμπλήρωσε. Όπως υπογράμμισε «η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας δεν χρειάζεται να δώσει διαπιστευτήρια. Είμαστε η μεγάλη λαϊκή πσραταξη της πατρίδας και στεκόμαστε δίπλα στους Έλληνες ανεξάρτητα τι έχουν ψηφίσει». Διεμήνυσε, δε, ότι «μέχρι να διαλυθεί η Βουλή θα παράγουμε έργο». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις πρώτες εκλογές και τόνισε ότι «στην πρώτη κάλπη να απενεργοποιησουμε τη νάρκη της απλής αναλογικής διότι οι δημοτικοί άρχοντες οι οποίοι είναι μαζί μας, γνωρίζουν πόσο υπονόμευσε η απλή αναλογική την κυβερνησιμότητα των Δήμων». Κάνοντας, μάλιστα, αναφορά στο παράδειγμα του μεταναστευτικού είπε «φανταστείτε να πρέπει για κάθε απόφαση την οποία παίρνουμε, να μπαίνουμε σε κομματικά παζάρια με κυβερνητικούς εταίρους, να καθυστερούμε. Για σκεφτείτε τι θα γινόταν αν έπρεπε, παραδείγματος χάρη, εκείνο το Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας του 2020 να έρθουμε σε συνεννόηση με διάφορους άλλους για να φυλάξουμε τα σύνορά μας στον Έβρο». Σε νέα του επίθεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις αποκαλύψεις για την απάτη με τη «μικρή Μαρία» και τις νέες δηλώσεις για τον φράχτη, ο πρωθυπουργός αναρωτήθηκε: «πού είναι αυτοί που εκαναν σημαία τη μικρή Μαρία και διεσυραν τη χώρα; Δεν το κάνουν διότι γνωρίζουν ότι η πολιτική τους είναι άλλη. Τι θα συνέβαινε τον Μάρτιο του 2020 αν ήταν άλλη κυβέρνηση; Οι ίδιοι λένε ότι δεν θέλουν τον φράχτη γιατί παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα». Επανερχόμενος στο θέμα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το ζητούμενο στις εκλογές και ποια είναι τα μεγάλα στοιχήματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικονομική ευημερία του τόπου, αν θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία που έχουμε χαράξει, με χαμηλότερους φόρους, χαμηλότερες εισφορές, περισσότερες δουλειές, έχουν να κάνουν και με κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό: ποια παράταξη και ποιος Πρωθυπουργός πρέπει να κρατά το τιμόνι της χώρας στους κρίσιμους καιρούς που έχουμε μπροστά μας; Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες». Κλείνοντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε «συστράτευση στον αγώνα», κάλεσε τους νέους «να πάτε να ψηφίσετε, πάρτε τις τύχες της δικής σας γενιάς στα χέρια σας» και προέβλεψε ότι «το βράδυ των εκλογών εμείς θα πανηγυρίζουμε». 