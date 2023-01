Μητσοτάκης: Οι προαναγγελίες για τη δεύτερη τετραετία και τα διλήμματα για μεσαία τάξη και νέους

«Συνεχίζουμε, με ανάπτυξη, αύξηση μισθών, νέες δουλειές». Αυτή η φράση εμφανίστηκε χθες στο φόντο πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην πρώτη θεματική συνέντευξη Τύπου που έδωσε για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση στην πορεία της οικονομίας, την ανάπτυξη και την ανεργία. Και μπορεί η λέξη «Συνεχίζουμε» να μην είναι η κεντρική λέξη που θα επιλέξει το “γαλάζιο” επιτελείο σε συνεργασία με την εταιρία επικοινωνίας που έχει αναλάβει την εκλογική καμπάνια της ΝΔ, απεικονίζει, όμως, το μήνυμα συνέχειας που θέλει να στείλει στους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιμένει σε μια λογική ισχυρών διλημμάτων προς τους πολίτες. Ο πρωθυπουργός, χθες, πάντως, σε μια συνέντευξη που δεν έβγαλε ειδήσεις, άφησε να διαφανούν ψήγματα του εκλογικού προγράμματος της ΝΔ για την επόμενη τετραετία 2023-2027, το οποίο επεξεργάζεται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε συνεργασία με τον γραμματέα Προγράμματος του κόμματος Χάρη Θεοχάρη. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών για το επόμενο διάστημα, ενώ εμφανίστηκε ανοιχτός σε συζήτηση για μόνιμες μειώσεις σε έμμεσους φόρους, εφόσον, βεβαίως, είναι εγγυημένο ότι η μείωση θα “περάσει” στους πολίτες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευση για νέο, ενιαίο μισθολόγιο και για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2024, για το οποίο προβλέπεται ένα κονδύλι περί τα 500 εκατ. Θα είναι οι πρώτες αυξήσεις που θα δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 2010 και εντεύθεν, ενώ στην πρώτη γραμμή θα είναι όσοι βρίσκονται στα κατώτερα κλιμάκια του μισθολογίου, αλλά και όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης. Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, επιμένει σε κάθε ευκαιρία στη δέσμευσή του για καλύτερους μισθούς σε όλο το φάσμα, αρχής γενομένης από τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό που θα δρομολογηθεί την 1η Απριλίου. Οι επαυξημένες αμοιβές θα είναι και στην αιχμή του προεκλογικού λόγου της ΝΔ και μια κεφαλαιώδης δέσμευση για τη νέα τετραετία που ο κ. Μητσοτάκης φιλοδοξεί να έχει. Συνεπώς, θέτει και τα διλήμματα, με το βλέμμα στη συνέχιση της κυβερνητικής πορείας του κυβερνώντος κόμματος για μια δεύτερη τετραετία. Ο πρωθυπουργός, πάντως, άφησε ανοιχτό το παράθυρο και για έκτακτες παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας, εφόσον υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ενώ μένει να κριθεί, αν αυτός ο χώρος θα είναι συγκυριακός ή πιο μόνιμος, κάτι που θα κρίνει και τη φύση των όποιων παρεμβάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, τόνισε ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν περί το τέλος Φεβρουαρίου, αν και εκείνες τις μέρες το περιθώριο παρεμβάσεων θα είναι περιορισμένο, καθώς, αν οι εκλογές είναι να γίνουν στις 9 Απριλίου, η Βουλή θα πρέπει να έχει διαλυθεί ως τα μέσα Μαρτίου. Υπό αυτό το πρίσμα, συνεργάτες του πρωθυπουργού κρατούν μικρό καλάθι για τα σενάρια που ήδη βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πασχαλινές ενισχύσεις και άλλα τινά, ιδίως αφ ης στιγμής που δεν έχει “τρέξει” ακόμα ούτε το Market Pass. Τα εκλογικά κοινά Μια πρώτη ανάγνωση του πολιτικού λόγου που επιστρατεύει προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, καταδεικνύει την πάγια στόχευση της ΝΔ στη μεσαία τάξη, η οποία αγωνιά για την παρατεταμένη ακρίβεια που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Εξ ου και ο πρωθυπουργός σπεύδει να δεσμευθεί για κινήσεις στήριξης του εισοδήματος, ενώ φωτογραφίζει και παρεμβάσεις που αφορούν το επιχειρείν, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την ώρα που πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να διαχειριστούν τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, εν μέσω πληθωρισμού. Ο πρωθυπουργός, πάντως, στρέφει το βλέμμα του και προς τη νεολαία, “κατεβαίνοντας” στο γήπεδο που “μαρκάρει” ο Αλέξης Τσίπρας με τα σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ που κυκλοφορούν. Χθες, σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για “έναν αρχηγό που θέλει να φανεί trendy, αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει cringe”, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έμεινε, όμως, μόνο στη σύγκριση με τον κ. Τσίπρα, επιμένοντας ότι “τους νέους τους αφορούν τελικά όλες οι πολιτικές μας”. “Μπορούμε να πούμε ότι ό,τι λέμε κι ό,τι θα πούμε για τη δεύτερη τετραετία θα το κάνουμε”, προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης, επιμένοντας στη λογική της προσωπικής αξιοπιστίας. Στην πορεία προς τις κάλπες και με βάση την ποσοτική ανάλυση που γίνεται βάσει των ερευνών που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης θα συστηματοποιήσει τα μηνύματα που απευθύνει που απευθύνει σε εκλογικά κοινά, στα οποία η ΝΔ «πονάει», όπως εν προκειμένω οι νέοι. Ειδήσεις σήμερα: Εκλογές στην Τουρκία – Ο Ερντογάν χάνει απ’ όλους τους πιθανους αντιπάλους του στις δημοσκοπήσεις «Πυραμίδα» με 70 θύματα – Με το «αεροπλανάκι της Γλυφάδας»… έκαναν φτερά 16 εκατ. ευρώ «The Crown» αλά ελληνικά: Ο «διάδοχος Παύλος» έχει προίκα 2,5 δισ. δολάρια

