Μητσοτάκης προς Τουρκία: Κάθε γιουρούσι σας μπορεί να γίνει άτακτη υποχώρηση Όσο υψώνουν τους τόνους τόσο χαμηλώνουν την αξιοπιστία τους – Οι ελληνικοί ουρανοί θωρακίζονται ενώ οι Τούρκοι ασθμαίνουν για τα F-16 Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τελετής παραλαβής του 5ου F-16 Viper στην Τανάγρα. Απαντώντας, όπως είπε, σε «όσους διαλαλούν ότι μπορεί να έρθουν ξαφνικά ένα βράδυ» ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «να ξέρουν ότι μπορεί να ξυπνήσουν και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα. Όσο υψώνουν τους τόνους τόσο χαμηλώνουν την αξιοπιστία τους και κάθε γιουρούσι μπορεί να γίνει άτακτη υποχώρηση μπροστά στο τρίγωνο του διεθνούς δικαίου, των ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων και των διεθνών συμμαχιών μας» Ο πρωθυπουργός παράλληλα διεμήνυσε για άλλη μια φορά ότι «δεν κάνουμε διάλογο με το παράλογο» Με αφορμή, δε, την παραλαβή του 5ου F-16 Viper και «τα 24 νέα Rafale που θα έχουμε παραλάβει εξολοκλήρου εντός του επόμενου έτους αλλά και με μια μοίρα f-35 καθώς η Ελλάδα έχει επίσημα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για το σκάφος 5ης γενιάς» ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «οι ελληνικοί ουρανοί θωρακίζονται σε μια στιγμή που οι γείτονες μάς αντί για συμπαραγωγή έχουν αποκλειστεί συνολικά από το πρόγραμμα της 5ης γενιάς μαχητικών και ασθμαίνουν διεκδικώντας την πιθανότητα, ίσως, κάποτες για τα δικά τους f-16». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq0bribrobld) «Είναι μια πλήρης αλλαγή εικόνας που αποτυπώνεται και εδώ με την ΕΑΒ να έχει αφήσει πίσω της παλιές περιπέτειες αντικρίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Best of Network 24.01.2023, 11:00 24.01.2023, 08:03 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 09:22 24.01.2023, 09:21 23.01.2023, 12:00

