ΝΔ μετά την κατάθεση Καλογρίτσα: Εκκωφαντική αφωνία από τον ΣΥΡΙΖΑ Η ανακοίνωση της ΝΔ μετά τα αποσπάσματα από το ημερολόγιο της γραμματέως του Καλογρίτσα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο Για «εκκωφαντική αφωνία» από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο στην ανακοίνωσή της η ΝΔ μετά την κατάθεση του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστήριο. Υπενθυμίζεται ότι στοιχεία – αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Ευθαλίας Διαμαντή, γραμματέως του κ.Καλογρίτσα, κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του επιχειρηματία Ανδρέας Λοβέρδος και Άγγελος Καραχάλιος. Προκύπτει ότι υπήρξαν δύο επισκέψεις του Κύπριου δικηγόρου Αρτέμη Αρτεμίου (γνωστού ως Α2) με τον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά στο γραφείο του κ. Καλογρίτσα. «Για πόσο ο λαλίστατος κατά τα άλλα κ. Τσίπρας θα συνεχίσει να μην λέει κουβέντα για τις τόσο βαριές καταγγελίες που αφορούν το κόμμα του; Εκείνος σιωπά, εμείς θα εξακολουθούμε να ζητάμε απαντήσεις» επισημαίνεται,μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της ΝΔ. Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ Όσο οι αποκαλύψεις συνεχίζονται στο Ειδικό Δικαστήριο, τόσο πιο εκκωφαντική γίνεται η αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, σε συνέχεια των καταθέσεων για μαύρες σακούλες με επταψήφιο ποσό χρημάτων, κατατέθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο και το ημερολόγιο της επί 40 χρόνια γραμματέως του κ. Καλογρίτσα, κ. Ευθαλίας Διαμαντή, με σημειωμένες ημέρες και ώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις των κκ. Παππά και Αρτεμίου με τον κ. Καλογρίτσα. Αυτές οι πολύωρες συζητήσεις αφορούσαν την πολιτική επικαιρότητα και τον καιρό ή αυτά που επωνύμως έχουν κατατεθεί για τη ροή χρημάτων και το μοίρασμα του ποσοστού καναλιών; Για πόσο ο λαλίστατος κατά τα άλλα κ. Τσίπρας θα συνεχίσει να μην λέει κουβέντα για τις τόσο βαριές καταγγελίες που αφορούν το κόμμα του; Εκείνος σιωπά, εμείς θα εξακολουθούμε να ζητάμε απαντήσεις. Ειδήσεις σήμερα: Στη φυλακή παραμένει η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό Πότε θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα Δείτε βίντεο: «Αθάνατος Νίκο μας» – Συγκίνηση στην κηδεία του Νίκου Ξανθόπουλου BEST OF NETWORK 24.01.2023, 18:19 24.01.2023, 16:53 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 14:53 24.01.2023, 18:24 24.01.2023, 09:30

