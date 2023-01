Στις 18:00 ο Τσίπρας στην πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επιστολή Ράμμου Αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλά στην ολομέλεια της Βουλής για το περιεχόμενό της Γεωργία Σαδανά 24.01.2023, 16:08 Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να διαβεί στις 18:00 σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να ενημερώσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την υπόθεση των επισυνδέσεων. Ο κ. Τσίπρας νωρίτερα σήμερα το πρωί βρέθηκε στα γραφεία της ΑΔΑΕ, έχοντας κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρό της, Χρήστο Ράμμο. Εξερχόμενος από τα γραφεία της ΑΔΑΕ με έναν άσπρο φάκελο ανά χείρας είπε, «ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικασταί εις τας Αθήνας. Και το φως της Δημοκρατίας για ακόμα μία φορά νίκησε το σκοτάδι» ανέφερε στη σύντομη δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους ο κ. Τσίπρας, δίνοντας έτσι συνέχεια στις πολιτικές πρωτοβουλίες του για την συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεργάτες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, λένε πως ο Αλέξης Τσίπρας «είναι θεσμικός και δεν πρόκειται να πει ονόματα ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε στα τηλεοπτικά στούντιο, παρά μόνο όπως οφείλει από το βήμα της Βουλής, στο ναό της δημοκρατίας», «δείχνοντας» ως ιδιαίτερα βαρυσήμαντη την αυριανή τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το βήμα της Βουλής. Όπως προσθέτουν, ο κ. Τσίπρας «αύριο αναμένεται να λάβει το λόγο και να τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου για την Υγεία στην ολομέλεια» της Βουλής, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στον ελληνικό λαό για την πολύκροτη υπόθεση. Ειδήσεις σήμερα: ΣΥΡΙΖΑ: Eμπλεξαν με τα SMS του Παππά προς Καλογρίτσα και τους «φακέλους» Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πότε επηρεάζεται η Αττική Market Pass: Ποια είναι η διαδικασία και τα εισοδηματικά κριτήρια Γεωργία Σαδανά 24.01.2023, 16:08 BEST OF NETWORK 24.01.2023, 12:21 24.01.2023, 13:50 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 14:53 24.01.2023, 15:31 24.01.2023, 09:30

