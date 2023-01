Τζορτζ Τσούνης: Μήνυμα στην Τουρκία για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή «Οι ΗΠΑ κατανοούν την κατάσταση κι αν κληθούμε θα φανούμε πολύ βοηθητικοί και προσηλωμένοι για την αποφυγή της σύγκρουσης», είπε ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Mόνο ειρήνη και σταθερότητα είναι ανεκτά στην περιοχή, ανέφερε σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις στη χώρα μας ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης. Στην ερώτηση του «Mega», τι έχουν να περιμένουν από τις ΗΠΑ οι Έλληνες σε περίπτωση που ο Ερντογάν υλοποιήσει τις απειλές του, ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης, είπε: «η Αμερική έχει τεράστιο ενδιαφέρον και οι ΗΠΑ θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αποδεκτό. Τελεία και παύλα». Ο Τζορτζ Τσούνης, ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν την αποφυγή της σύγκρουσης και δήλωσε πως ο αμερικανός πρόεδρος καταλαβαίνει και αγαπά την Ελλάδα και επιθυμεί σταθερότητα στην περιοχή. Ανέφερε χαρακτηριστικά «οι ΗΠΑ κατανοούν την κατάσταση κι αν κληθούμε θα φανούμε πολύ βοηθητικοί και προσηλωμένοι για την αποφυγή της σύγκρουσης. Ενθαρρύνουμε και τους δύο συμμάχους μας να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια και οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο ατύχημα. Ο πρόεδρος Μπάιντεν γνωρίζει την περιοχή. Έχει εργαστεί και με τους δύο ηγέτες. Γνωρίζει τον Πρόεδρο Ερντογάν εδώ και δεκαετίες. Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Θα σας πω επίσης ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν καταλαβαίνει κι αγαπά την Ελλάδα και επιθυμεί ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή». Ο αμερικανός πρέσβης επέμεινε στην ανάγκη διαλόγου με αμοιβαίο σεβασμό ώστε να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, ενω σημείωσε με νόημα ότι ένας διπλωμάτης πολλές φορές δεν μπορεί να μιλήσει δημοσίως με την ίδια γλώσσα. Οι δυο χώρες έχουν ικανούς διπλωματες, έιπε και μπορούν να μιλήσουν για να κατευνάσουν εντάσεις. Τόνισε πάντως, ότι όλοι είναι απογοητευμένοι από τη ρητορική που χρησιμοποιείται. Γι΄αυτό συμπλήρωσε είναι αναγκαίος ο διάλογος , για να αλλάξει το παράδειγμα και να σταματήσει η συγκρουσιακή ρητορική. «Αυτή την ώρα όλοι πρέπει να έιναι ψύχραιμοι. Δεν είναι ώρες για να ανεβάζουμε τους τόνους», συνέστησε. Ειδήσεις σήμερα: Λουκέτο ακόμα και την ίδια μέρα για όσους δεν κόβουν αποδείξεις Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σε κοσμηματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε φωτογραφίες Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά να εκτελούνται όσοι βλέπουν πορνό στη Βόρεια Κορέα BEST OF NETWORK 24.01.2023, 10:30 24.01.2023, 08:03 23.01.2023, 14:07 24.01.2023, 09:22 24.01.2023, 09:21 23.01.2023, 12:00

