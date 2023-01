Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με πρέσβεις της Ελλάδας στο εξωτερικό

Με τους επικεφαλής των πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό συνομίλησε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας και φέτος την πρωτοβουλία να επικοινωνεί σε ετήσια βάση με τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών και να ακούει την οπτική τους για τις αποστολές στις οποίες υπηρετούν. «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δίνεται η δυνατότητα για αυτή τη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση. Είχα βρει την περσινή μας συζήτηση εξαιρετικά παραγωγική. Μπόρεσα να επικοινωνήσω απευθείας μαζί σας, να μοιραστώ σκέψεις αλλά κυρίως να ακούσω πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις από εσάς», τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, στόχος της οποίας είναι ο καλύτερος συντονισμός με τους επικεφαλής των αρχών για την καλύτερη προώθηση των εθνικών στόχων και θέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στη διεθνή προβολή της Ελλάδας, με κάθε ευκαιρία και σε όλα τα φόρα. «Το όραμά μου είναι μια Ελλάδα δυναμική και εξωστρεφής, που θα είναι ισότιμος διεθνής συνομιλητής και θα συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις με πρωτοβουλίες και δράσεις αλλά κυρίως με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση», σημείωσε σχετικά. Ακόμη, πρόσθεσε ότι από τις επαφές του με ξένους ηγέτες και επιχειρηματικούς παράγοντες είναι πλέον σαφές ότι εμπεδώνεται η θετική εικόνα της Ελλάδας και η πεποίθηση ότι η χώρα μας έχει γυρίσει σελίδα. Αναφερόμενος στις διεθνείς προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική διπλωματία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, τονίζοντας πως η αδικαιολόγητη ρωσική εισβολή συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου σε βάρος ενός κυρίαρχου κράτους, το οποίο μάχεται για την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία του. Τόνισε ότι η Ελλάδα, η οποία συχνά δέχεται απειλές κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, δεν μπορεί παρά να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, στέλνοντας ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχτεί τον αναθεωρητισμό και την παραβατικότητα. Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος σε ευρωπαϊκό και σε περιφερειακό επίπεδο. Επισήμανε την εντατικοποίηση της ενεργειακής διπλωματίας, που έχει συμβάλει στη μετατροπή της Ελλάδας σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας και εξαγωγέα ενέργειας για τα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τις στρατηγικής σημασίας υποδομές που αναπτύσσονται για την εισροή LNG και την ηλεκτροπαραγωγή. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως το 2022 ήταν μία δύσκολη χρονιά για τις διμερείς σχέσεις. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιθυμεί καλές σχέσεις με τη γειτονική χώρα, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, όμως δεν προτίθεται να κάνει διάλογο με το παράλογο. Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους Έλληνες διπλωμάτες και όλες τις Αρχές της χώρας στο εξωτερικό για το έργο τους και τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την προβολή των εθνικών θέσεων και την τόνωση του ρόλου Ελλάδας στο εξωτερικό. Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος εξ αποστάσεως ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και με φυσική παρουσία ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο υφυπουργός αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ο υφυπουργός αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Α’ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Ρούσος Κούνδουρος, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Ειδήσεις σήμερα: Κυβέρνηση: Παραμάγαζο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε την ΑΔΑΕ ο Ράμμος – Όλα στη Δικαιοσύνη Novartis: Συνελήφθη για εξαπάτηση επιχειρηματιών ο προστατευόμενος μάρτυρας, «Σαράφης» Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» δείχνει 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα

