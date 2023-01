Τουρκία: Δίπλα στον Ερντογάν η Τσιλέρ – Της γύρισε την πλάτη ο Γιλντιρίμ Ο φακός κατέγραψε τον Σοϊλού να σκουντάει τον Γιλντιρίμ, προκειμένου να χειροκροτήσει τον Τούρκο πρόεδρο μετά το τέλος της ομιλίας του Παναγιώτης Σαββίδης 24.01.2023, 08:39 Στο πλευρό του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε δημόσια την Δευτέρα -για μία ακόμη φορά- η τέως πρωθυπουργός της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ, στη διάρκεια εγκαινίων του νέου σταθμού μετρό στο αεροδρόμιο Kagithane της Κωνσταντινούπολης. Στα εγκαίνια παραβρέθηκε σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο, αλλά αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν η αποστροφή του τέως πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ, προς την Τανσού Τσιλέρ ο οποίος της… γύρισε επιδεικτικά την πλάτη. Erdoğan sağına Tansu Çilleri aldı Binali Yıldırım’ın tepkisi böyle oldu— Tele1 TV (@tele1comtr) January 23, 2023 Η Τσιλέρ ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Τουρκίας (1993-1996) και ο Γιλντιρίμ ο τελευταίος πρωθυπουργός της χώρας (2016-2018) και πριν από τη συνταγματική αναθεώρηση και την καθιέρωση της Προεδρικής Δημοκρατίας. Οι σχέσεις των δύο «τέως» δεν βρίσκονται και στο καλύτερο επίπεδο. Ο φακός κατέγραψε μάλιστα τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, να σκουντάει τον Γιλντιρίμ, προκειμένου να χειροκροτήσει τον Τούρκο πρόεδρο μετά το τέλος της ομιλίας του. Ο τέως πρωθυπουργός χειροκρότησε στη συνέχεια, αλλά επίσης με γυρισμένη πλάτη στην Τανσού Τσιλέρ. Κατά την ομιλία του ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο φαραωνικό έργο «Kanal Istanbul», μια πλωτή οδός 45 χιλιομέτρων που θα συνδέει το Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα και θα εκτείνεται παράλληλα με το Βόσπορο, λέγοντας πως: «Αργά ή γρήγορα, θα το φέρουμε στη χώρα μας». Ανάμεσα στους πολέμιους του έργου είναι και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που θεωρείται πιθανός βασικός αντίπαλος του Ερντογάν στις εκλογές του Μάϊου. Ειδήσεις σήμερα: Συγκινητικό βίντεο: Σκύλος στην Κρήτη θρηνεί τον τετράποδο φίλο του και δεν τον εγκαταλείπει «Η ζωή έχει ευκαιρίες, αν τις αρπάξετε θα πετύχετε», έλεγε στους ασθενείς ο ψευτογιατρός Μπάρτζης για Κατσούλη: Με φώναζε ξεφτίλα κι ότι θα μου πετάνε ντομάτες στο χωριό μου Παναγιώτης Σαββίδης 24.01.2023, 08:39 BEST OF NETWORK 23.01.2023, 18:00 24.01.2023, 08:03 23.01.2023, 14:07 23.01.2023, 11:05 23.01.2023, 21:22 23.01.2023, 12:00

