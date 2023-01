Τουρκία: Ο Ακάρ στην πρεμιέρα της σειράς με τους «καλούς Τούρκους» και τους «κακούς Έλληνες»

Σε παρουσίαση τουρκικής τηλεοπτικής σειράς παρέστη ο υπουργός Άμυνας της γείτονος Χουλουσί Ακάρ, υπόθεση της οποίας είναι το κυνήγι «κακών» Ελλήνων εγκληματιών και τρομοκρατών από τους «καλούς» Τούρκους στρατιώτες που πραγματοποιούν επιχείρηση σε ελληνικό νησί! Η σειρά έχει τίτλο «Κόκκινη Σημαία» και προβάλλεται από την τουρκική κρατική τηλεόραση. Η υπόθεση είναι μία εκλαΐκευση της τουρκικής προπαγάνδας που ακούμε να μαίνεται το τελευταίο διάστημα, προπαγάνδα που στοχεύει ευθέως την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Εξ’ ου και η παρουσία Ακάρ στην παρουσίαση της σειράς. Στην σειρά, λοιπόν, Τούρκοι στρατηγοί σχεδιάζουν αποστολή εισβολής για να καταπολεμήσουν τρομοκράτες και λαθρέμπορους όπλων που απειλούν την Τουρκία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ελληνικό νησί. Αν και το νησί δεν κατονομάζεται, υπάρχουν σκηνές με ελληνικά συνθήματα σε τοίχους, όπως «Αλληλεγγύη στον Μαζιώτη» και «Έξω οι Ναζί». Οι δε «κακοί» που απειλούν την Τουρκία, φυσικά είναι Έλληνες που συνεργάζονται με Κούρδους «τρομοκράτες»! Ο Ακάρ δήλωσε πως είναι πολύ σημαντικό να προβάλλεται ο ηρωισμός και η αυτοθυσία του τουρκικού στρατού. Δεν είναι η πρώτη φορά που η τουρκική προπαγάνδα διαχέεται από τα σίριαλ της γείτονος. Όμως, παλαιότερα αυτή περιορίζονταν στην νεότερη τουρκική ιστορία, με σίριαλ προπαγάνδας για την Μικρασιατική Καταστροφή, το Κυπριακό κτλ. Για παράδειγμα, το 2016 είχε προβληθεί η σειρά «Η πατρίδα μου εσύ», μία φιλόδοξη τηλεοπτική παραγωγή που εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου που προηγήθηκε της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922, φυσικά από την ανάποδη. Οι Έλληνες στρατιωτικοί παρουσιάζονταν σαν δολοφόνοι και δυνάστες των φιλήσυχων Τούρκων που βλέπουν τις περιουσίες και τις οικογένειές τους να καταστρέφονται απρόκλητα. Πρωταγωνιστής είναι ο μεγάλος σταρ της γειτονικής χώρας Χαλίτ Εργκέντς, πασίγνωστος στην Ελλάδα από τον ρόλο του «Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς». Αυτός υποδύεται τον Τζεβντέτ, τον χαρακτήρα που μετά τον άδικο διωγμό του επαναστατεί και μετατρέπεται σε ελληνοφάγο. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Al Sancak dizisinin Millî Savunma Bakanlığında yapılan ilk gösteriminde yapım ekibini ve oyuncuları tebrik etti. Bakan Akar, Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakârlıklarının anlatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.https://t.co/lXpEo9Oxog pic.twitter.com/Y8Ix2JrTuZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2023 Στο πλευρό του βρίσκεται η γνωστή ηθοποιός και σύζυγός του στην πραγματική ζωή Μπεργκιουζάρ Κορέλ. Η σειρά είχε κάνει πρεμιέρα μία διόλου τυχαία ημερομηνία, την 29η Οκτωβρίου 2016. Είναι η ημέρα που εορτάζεται η θεμελίωση της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Μουσταφά Κεμάλ. Το 2021 στην κατεχόμενη Αμμόχωστο πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της τουρκικής σειράς με τίτλο «κάποτε στην Κύπρο» και πάλι από την τουρκική κρατική τηλεόραση. Η σειρά αποτελεί μια τηλεοπτική απόδοση της γνωστής τουρκικής προπαγάνδας για το Κυπριακό: Η ΕΟΚΑ ήταν «τρομοκρατική οργάνωση», οι Ελληνοκύπριοι σχεδίαζαν «γενοκτονία» των Τουρκοκυπρίων με την βοήθεια της Αθήνας κτλ. Μία προπαγανδιστική σειρά που είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις ακόμα και Τουρκοκύπριων δημοσιογράφων, που την είχαν χαρακτηρίσει «εθνικιστική και υποκινούμενη από το κόμμα του Ερντογάν». Πριν επιστρέψει η ελληνική μυθοπλασία στο τηλεοπτικό τοπίο (με σίριαλ όπως οι «Άγριες Μέλισσες» και ο «Σασμός») και πριν τις απροκάλυπτες πολεμικές απειλές Ερντογάν, τα τουρκικά σίριαλ, παρά το συχνά απροκάλυπτο ανθελληνικό πνεύμα τους, αποτελούσαν για τα καλά μέρος της εγχώριας τηλεοπτικής καθημερινότητάς. Το 2010 ήταν η χρυσή εποχή των τουρκικών σίριαλ στην Ελλάδα. Ήταν η χρονιά που οι τουρκικές σαπουνόπερες συστήθηκαν στο ελληνικό κοινό, το οποίο τους χάρισε εξαρχής πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Μέχρι και το 2014 είχαν παιχτεί 36 τούρκικες σειρές, κατακτώντας δεσπόζουσα θέση στα ελληνικά τηλεοπτικά προγράμματα. Οι Έλληνες τηλεθεατές είχαν μετατραπεί σε φανατικούς καταναλωτές της τουρκικής σαπουνόπερας και σχεδόν όλα τα ιδιωτικά κανάλια τις έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους. Η Ελλάδα, όμως, δεν αποτέλεσε τον μοναδικό πελάτη τους. Η τουρκική τηλεοπτική βιομηχανία αναπτύσσεται δυναμικά, καθώς έχει κατακτήσει πάνω από 300 εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 75 χώρες. Τουλάχιστον 70 σειρές, κατά κανόνα σαπουνόπερες, έχουν περάσει τα τουρκικά σύνορα και κατέκλυσαν τις αγορές με βασικούς αποδέκτες χώρες της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Το δημοφιλές και στην Ελλάδα “Εζέλ” είχε σπάσει τα κοντέρ τηλεθέασης σε Κροατία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, κάνοντας μέχρι και 65% τηλεθέαση. Ειδήσεις σήμερα: Πολιτική θύελλα στη Τσεχία πριν τις εκλογές: Ο Μπάμπις αμφισβητεί το Άρθρο 5 του NATO Οι δολοφονίες κοινωνικών ηγετών στην Κολομβία έσπασαν ρεκόρ το 2022 Survivor All Star: Ο δεύτερος του τάκου και οι εντάσεις για τα «παράνομα» ζευγάρια – Δείτε βίντεο

